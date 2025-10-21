Захарова: Российские дипломаты за рубежом дарят хохлому и гжель

Tекст: Валерия Городецкая

Среди популярных подарков Захарова назвала подносы из Жостово, шкатулки из Палеха, посуду из Гжели и изделия с хохломской росписью, а также шали и финифть, передает ТАСС.

Захарова обратилась к представителям федеральных и региональных властей с предложением заказывать сувениры для делегаций только у российских производителей, независимо от их уровня известности. По ее словам, поддержка отечественных мастеров важна для продвижения народных художественных промыслов и укрепления культурного имиджа России.

Дипломат также поделилась примером оформления международных организаций в русском стиле. Захарова отметила, что консультативный зал Совета Безопасности ООН украшен элементами северной культуры России. Она уточнила, что в этой комнате проходят ежедневные переговоры и пребывают сотни дипломатов, посетителей и туристов, а оформление создает уникальную атмосферу, подчеркивающую национальные традиции.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что несмотря на сохраняющиеся санкции, продукция, произведенная в России, востребована не только у традиционных партнеров, но и в ряде недружественных стран.