Tекст: Денис Тельманов

Российские силы отразили две контратаки Вооруженных сил Украины у населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, на участке фронта Меловое – Хатнее штурмовые группы бойцов подразделения «Север» продвинулись на 500 метров в лесопосадках.

Собеседник агентства отметил: «На харьковском направлении на участке фронта Меловое – Хатнее штурмовые группы бойцов „Севера“ продвинулись на 500 м в лесопосадках, отразив две контратаки противника. В ходе продвижения взяты в плен трое военнослужащих ВСУ».

Отмечается, что продвижение российских подразделений сопровождалось ожесточенными боями, однако наступление позволило укрепить позиции на данном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец с позывным «Перс» ликвидировал двоих противников на Украине, несмотря на лишение автомата после атаки дрона. Украинский военнослужащий Александр Рябенко рассказал, что российские военные относились к нему дружелюбно и с уважением. Два солдата украинской армии сложили оружие в зоне ответственности группировки «Запад» Министерства обороны России за последние сутки.