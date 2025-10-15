Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.3 комментария
Двое военных ВСУ сдались в плен в зоне ответственности группировки «Запад»
В зоне ответственности группировки «Запад» Министерства обороны России два украинских военнослужащих добровольно сложили оружие за прошедшие сутки, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
По его словам, двое украинских военнослужащих добровольно сдались в плен в зоне ответственности группировки «Запад» за прошедшие сутки, передает ТАСС.
Помимо пленных, украинские вооруженные силы за минувшие 24 часа понесли значительные потери. По данным пресс-центра, ВСУ потеряли более 230 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины. Также были уничтожены 26 автомобилей, одна самоходная артиллерийская установка и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Бигма добавил, что было выведено из строя девять станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, ликвидированы пять складов с боеприпасами, что ослабило снабжение и боеспособность противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров. Пленный офицер ВСУ рассказал о пьянстве в украинской армии. Пленный ВСУ также рассказал о пытках командиром бригады украинских осужденных.