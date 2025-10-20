Глава Бурятии Цыденов осудил драку ученика с учителем в школе

Цыденов после драки ученика и учителя пообещал проверить родителей школьника

Tекст: Вера Басилая

Цыденов в Telegram-канале прокомментировал драку ученика и учителя в одной из школ Бурятии.

Он указал, что по видео, распространенному в интернете, видно, как ученик сначала бьет учителя по затылку, после чего начинает его душить.

«С участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями», – написал глава Бурятии.

Он подчеркнул, что для получения прав необходимо сначала выполнять свои обязанности, а обязанность ученика – уважать своего учителя.

Цыденов обратился к родителям, напомнив им о важности уважения к педагогам: если родители хотят, чтобы их дети получали образование и чтобы в школы шли молодые учителя, нужно воспитывать у детей уважение к учителю. Губернатор также отметил, что учителя, как и все, могут ошибаться, но идеальных учеников и родителей также не существует.

Он добавил, что компетентные органы детально разберутся в случившемся, выяснят все обстоятельства и причины конфликта. При этом Цыденов подчеркнул: «Уважение ученика к учителю – это основа», и напомнил, что любые вопросы к действиям педагога должны решать взрослые, а не дети.

Ранее в одной из сельских школ Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником. В результате инцидента ученик получил перелом кисти. Пострадавшего подростка госпитализировали в больницу.