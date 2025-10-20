Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
Глава Бурятии Цыденов осудил драку ученика с учителем в школе
Цыденов после драки ученика и учителя пообещал проверить родителей школьника
С участниками ситуации в школе села Поселье будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Цыденов в Telegram-канале прокомментировал драку ученика и учителя в одной из школ Бурятии.
Он указал, что по видео, распространенному в интернете, видно, как ученик сначала бьет учителя по затылку, после чего начинает его душить.
«С участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями», – написал глава Бурятии.
Он подчеркнул, что для получения прав необходимо сначала выполнять свои обязанности, а обязанность ученика – уважать своего учителя.
Цыденов обратился к родителям, напомнив им о важности уважения к педагогам: если родители хотят, чтобы их дети получали образование и чтобы в школы шли молодые учителя, нужно воспитывать у детей уважение к учителю. Губернатор также отметил, что учителя, как и все, могут ошибаться, но идеальных учеников и родителей также не существует.
Он добавил, что компетентные органы детально разберутся в случившемся, выяснят все обстоятельства и причины конфликта. При этом Цыденов подчеркнул: «Уважение ученика к учителю – это основа», и напомнил, что любые вопросы к действиям педагога должны решать взрослые, а не дети.
Ранее в одной из сельских школ Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником. В результате инцидента ученик получил перелом кисти. Пострадавшего подростка госпитализировали в больницу.