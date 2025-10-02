В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин назвал основы для построения будущего мира
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил об отсутствии единогласия среди мирового сообщества в вопросе устройства мира в ближайшие годы и десятилетия.
«Не буду отрицать: сейчас нет единогласия относительно того, как следует обустроить мир, на каких принципах он должен базироваться в предстоящие годы и десятилетия», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.
По мнению президента, для сохранения четких ориентиров и устойчивости перед вызовами международной жизни всем странам необходима прочная опора. Путин подчеркнул важность национальных культурных и исторических ценностей, этических и религиозных норм, а также географических факторов как основы формирования цивилизаций и национального самосознания.
Он добавил, что именно эти элементы помогают обществу сохранять устойчивость в условиях нестабильности и «не потеряться, устоять перед штормами бурного океана международной жизни».
Ранее Путин заявил, что мир вступил в длительный период поиска, который во многом происходит «на ощупь».