Путин назвал основы для построения будущего мира

Tекст: Валерия Городецкая

«Не буду отрицать: сейчас нет единогласия относительно того, как следует обустроить мир, на каких принципах он должен базироваться в предстоящие годы и десятилетия», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

По мнению президента, для сохранения четких ориентиров и устойчивости перед вызовами международной жизни всем странам необходима прочная опора. Путин подчеркнул важность национальных культурных и исторических ценностей, этических и религиозных норм, а также географических факторов как основы формирования цивилизаций и национального самосознания.

Он добавил, что именно эти элементы помогают обществу сохранять устойчивость в условиях нестабильности и «не потеряться, устоять перед штормами бурного океана международной жизни».

Ранее Путин заявил, что мир вступил в длительный период поиска, который во многом происходит «на ощупь».