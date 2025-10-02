В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин: Мир вступил в длительный период поиска, который идет во многом «на ощупь»
Мир вступил в длительный период поиска, который во многом происходит «на ощупь», заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы вступили в длительный период поиска, во многом движения «на ощупь». Когда окончательно сформируется новая устойчивая система и ее каркас – неизвестно», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мировая система, несмотря на попытки изоляции, не может обойтись без России.
На пленарной сессии «Валдая» российский лидер заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Он указал на провал попыток Запада управлять миром, а также заявил о завершении эпохи доминирования западных правил.