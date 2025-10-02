Путин: Мир вступил в длительный период поиска, который идет во многом «на ощупь»

Путин: Лучше ООН пока ничего нет

Tекст: Ольга Иванова

Проблемы деятельности Организации Объединенных Наций обсудил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Российский лидер отметил, что трудностей в работе ООН существует много, однако альтернативной структуры пока не появилось.

Владимир Путин заявил: «Сейчас часто можно услышать, что система ООН парализована и находится в кризисе. Некоторые даже утверждают, что она изжила себя, ее следует, как минимум, радикально реформировать. Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много. Но лучше, чем ООН, тоже ничего пока нет, это тоже надо признать».



Президент подчеркнул, что проблема не в ООН, ведь ее потенциальные возможности очень большие: «Вопрос на самом деле в том, как мы сами – те самые объединенные, а сейчас, к сожалению, разъединенные нации – все эти возможности используем».

«Спору нет, ООН сталкивается со сложностями. Как и любая организация, сегодня она нуждается в адаптации к меняющимся реалиям. Однако в процессе ее реформирования, достройки принципиально важно не потерять, не исказить основной смысл, причем не только тот, что был заложен при создании всей Организации Объединенных Наций, но и обретенный в процессе ее сложного развития», – заявил Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих российских и зарубежных специалистов в сферах политики, экономики, истории и международных отношений. Клуб был основан в 2004 году и назван по месту первой встречи – вблизи озера Валдай в Великом Новгороде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что мировая система не может обойтись без России, несмотря на попытки ее изоляции.