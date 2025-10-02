В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин сравнил мировые события с появлением нового «лома»
Президент России Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай», где прокомментировал природу противостояния и хода мировых событий, используя народную поговорку.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что в мире всегда находится баланс сил, передает РИА «Новости». Глава государства отметил: «Есть у нас в народе такое выражение: «против лома нет приема, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется».
«Попытка контролировать все и вся вокруг создает перенапряжение, а оно бьет по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть эту роль «грандов», законные вопросы: а зачем нам все это надо?», – добавил Путин.
«Какое-то время назад мне приходилось слышать что-то подобное от наших американских коллег, которые говорили: «Мы приобрели мир, но потеряли саму Америку». Хочется задать вопрос: «А это того стоило? И приобрели ли вообще?», – сказал президент.
Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.