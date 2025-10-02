В Омске стартовала межконфессиональная конференция «Сибирь – территория диалога»

Tекст: Валерия Городецкая

В форуме приняли участие около 3500 человек, включая религиозных лидеров, общественников и дипломатов из стран Азии и Ближнего Востока, таких как Индонезия и Иран, передает «ОмскРегион».

Губернатор Виталий Хоценко отметил, что Омская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом с протяженной границей с Казахстаном. «Омская область – многонациональный и многоконфессиональный регион, – заявил губернатор. – Имея протяженную границу с Республикой Казахстан, мы делаем все для укрепления единства. На протяжении десятилетий в области не зафиксировано конфликтов на межнациональной почве, а по уровню стабильности мы входим в число лидеров. Около 90% жителей, согласно опросам, оценивают межнациональную обстановку как спокойную».

Хоценко подчеркнул важность форума для обмена опытом и укрепления стабильности, добавив, что крупнейшими религиозными общинами в регионе являются православные и исламские. В регионе действует 323 религиозные организации, а два года назад был создан Межнациональный и Межконфессиональный Центр гуманитарной помощи.

Ключевыми темами мероприятия стали роль традиционных конфессий в единстве России, значение ислама в Сибири и развитие межрелигиозного согласия. В деловой программе запланированы тематические секции, лекции и круглые столы на базе омских вузов.