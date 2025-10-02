Захарова заявила об отсутствии уведомлений Чехии о запрете въезда дипломатам

Около 1 тыс. классных руководителей собрались на форум в Москве

Открылся Пятый Форум классных руководителей

Tекст: Валерия Городецкая

В форуме в столице принимает участие тысяча классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования со всей России, а также участники из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана и других государств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Форум классных руководителей стал настоящей семьей, настоящим примером служения и профессионализма. Люди, выбравшие своим призванием святую профессию педагога и воспитателя, показывают не только детям – своим воспитанникам, не только их родителям, но и всем окружающим пример настоящего служения. Спасибо вам за это большое», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в приветственном слове. Он подчеркнул, что именно классные руководители формируют будущее России, влияя на мечты и ценности подрастающего поколения: «От того, во что будут верить ваши воспитанники, о чем они будут мечтать, зависит не только их судьба и счастье, но и успех и будущее нашей страны».

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что за пять лет форум стал важной площадкой для принятия решений, которые затем реализуются. Например, решение о создании Всероссийского родительского комитета было принято именно на форуме. В этом году впервые среди гостей присутствуют коллеги из девяти зарубежных стран, и ожидается дальнейшее расширение географии участников.

В рамках форума прошла панельная дискуссия с участием помощника президента России Владимира Мединского, министра культуры Ольги Любимовой и президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Обсуждались вопросы профориентации, роли родителей и школы в воспитании, ожидания школьников от науки и воспитание ценностями.

На площадке Российского детско-юношеского центра участники форума получили возможность пройти мастер-классы и образовательные интенсивы по лучшим региональным практикам.

А центр «Воин» и Военный университет имени князя Александра Невского организовали мастер-классы по первой помощи, управлению беспилотниками и огневой подготовке.



Напомним, форум ставит своими целями повышение социального и профессионального статуса классного руководителя и престижа педагогических специальностей, развитие профессионального сообщества классных руководителей страны и создание площадки для обсуждения актуальных вопросов педагогики.