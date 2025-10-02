В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.16 комментариев
Захарова заявила об отсутствии уведомлений Чехии о запрете въезда дипломатам
Москва не получала официальных сообщений от правительства Чехии по поводу ограничений на въезд для владельцев служебных и дипломатических паспортов, сообщила спикер МИД Мария Захарова.
«Мы видели это сообщение, мы его зафиксировали, но до настоящего момента никаких официальных уведомлений, вы не поверите, от чешской стороны не поступало», – сказала дипломат на брифинге, передает ТАСС.
Захарова также добавила, что чешская сторона не делилась деталями введенной меры и не предоставляла никакой дополнительной информации по поводу ограничений.
Ранее визовые центры Чехии в России прекратили работу.