    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 14:10 • Новости дня

    Захарова заявила об отсутствии уведомлений Чехии о запрете въезда дипломатам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не получала официальных сообщений от правительства Чехии по поводу ограничений на въезд для владельцев служебных и дипломатических паспортов, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    «Мы видели это сообщение, мы его зафиксировали, но до настоящего момента никаких официальных уведомлений, вы не поверите, от чешской стороны не поступало», – сказала дипломат на брифинге, передает ТАСС.

    Захарова также добавила, что чешская сторона не делилась деталями введенной меры и не предоставляла никакой дополнительной информации по поводу ограничений.

    Ранее визовые центры Чехии в России прекратили работу.

    1 октября 2025, 19:54 • Новости дня
    Cо строившей мемориал «Курская битва» компании намерены взыскать миллиард рублей

    Прокуратура потребовала взыскать один млрд рублей с застройщика мемориала «Курская битва»

    Cо строившей мемориал «Курская битва» компании намерены взыскать миллиард рублей
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Курской области требует взыскать с компании, строившей мемориал «Курская битва», более млрд рублей.

    Подрядчик был выбран без проведения конкурентных процедур, а единственный поставщик не имел необходимых ресурсов для выполнения всего объема строительства, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что работы по возведению мемориального комплекса не завершены, а размер неотработанного аванса составил 299 млн рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении одного из должностных лиц подрядной организации.

    Ранее Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.

    В марте с бывшего руководства Курской корпорации развития взыскали свыше 4 млрд рублей.

    1 октября 2025, 17:32 • Новости дня
    Минтранс объявил о внедрении биометрии при авиаперевозках России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внедрение системы биометрической идентификации при авиаперевозках в России анонсировало Министерство транспорта.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что на форуме «Цифровая транспортация» было подписано четырехстороннее соглашение между Минтрансом, Минцифры, Центром биометрических технологий и авиакомпанией «Аэрофлот». Биометрия будет действовать на этапах регистрации и посадки в самолет, став альтернативой предъявлению паспорта.

    В Минтрансе пояснили, что новая технология повысит качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. При этом каждый сможет сам выбрать – проходить контроль по биометрии или по паспорту.

    Ранее в России разрешили электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрии.

    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    1 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    В Госдуме объяснили заявления Орбана о превосходстве ЕС над Россией

    Депутат Колесник: Орбан вынужден оправдываться за сотрудничество с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    К словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европейского союза над Россией следует относиться скептически, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Он указал, что Орбан такими заявлениями пытается оправдаться за свою позицию, учитывая невозможность отказа Венгрии от российских энергоносителей, передает «Лента.Ру».

    «Это мечты ЕС – это раз. А во-вторых, Орбану сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию – он не может отказаться от российских энергоносителей. Вот, он так пытается изобразить из себя серьезного деятеля Евросоюза. Ему надо показать Россию слабой страной, что мы так волнуемся, а поэтому надо, чтобы российская нефть снабжала Венгрию и Словакию», – сказал Колесник.

    Депутат подчеркнул, что России не стоит волноваться по поводу подобных заявлений. Колесник добавил, что «весь этот Евросоюз можно стереть с лица земли, если вдруг будет угроза Российской Федерации реальная».

    Ранее Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией

    1 октября 2025, 17:40 • Новости дня
    Около 1 тыс. классных руководителей собрались на форум в Москве

    Открылся Пятый Форум классных руководителей

    Около 1 тыс. классных руководителей собрались на форум в Москве
    @ Форум классных руководителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятый Всероссийский форум классных руководителей стартовал в среду в Национальном центре «Россия» Москве.

    В форуме в столице принимает участие тысяча классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования со всей России, а также участники из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана и других государств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Форум классных руководителей стал настоящей семьей, настоящим примером служения и профессионализма. Люди, выбравшие своим призванием святую профессию педагога и воспитателя, показывают не только детям – своим воспитанникам, не только их родителям, но и всем окружающим пример настоящего служения. Спасибо вам за это большое», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в приветственном слове. Он подчеркнул, что именно классные руководители формируют будущее России, влияя на мечты и ценности подрастающего поколения: «От того, во что будут верить ваши воспитанники, о чем они будут мечтать, зависит не только их судьба и счастье, но и успех и будущее нашей страны».

    Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что за пять лет форум стал важной площадкой для принятия решений, которые затем реализуются. Например, решение о создании Всероссийского родительского комитета было принято именно на форуме. В этом году впервые среди гостей присутствуют коллеги из девяти зарубежных стран, и ожидается дальнейшее расширение географии участников.

    В рамках форума прошла панельная дискуссия с участием помощника президента России Владимира Мединского, министра культуры Ольги Любимовой и президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Обсуждались вопросы профориентации, роли родителей и школы в воспитании, ожидания школьников от науки и воспитание ценностями.

    На площадке Российского детско-юношеского центра участники форума получили возможность пройти мастер-классы и образовательные интенсивы  по лучшим региональным практикам.
    А центр «Воин» и Военный университет имени князя Александра Невского организовали мастер-классы по первой помощи, управлению беспилотниками и огневой подготовке. 

    Напомним, форум ставит своими целями повышение социального и профессионального статуса классного руководителя и престижа педагогических специальностей, развитие профессионального сообщества классных руководителей страны и создание площадки для обсуждения актуальных вопросов педагогики.

    1 октября 2025, 18:52 • Новости дня
    Состоялась премьера фильма о казачьей бригаде «Дон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На официальной площадке Первого информационного казачьего агентства «ПИКА» состоялась премьера фильма «Бригада «Дон»: казачья, железная, бессмертная». Картина посвящена службе казачьей бригады «Дон» из состава Добровольческого штурмового корпуса и раскрывает повседневную жизнь, боевую работу и духовную жизнь ее бойцов.

    Фильм знакомит зрителей с деятельностью командования, подразделений на передовой и организацией быта военных, сообщает «Лента.Ру». В съемках приняли участие командир соединения с позывным Железо, артиллеристы дивизиона «Маныч», бойцы отрядов «Оксай», «Цемла», «Егорлык», а также священник бригады Рекс, водители и связисты.

    Зрителям показана работа бригадного командного пункта: постановка задач, доклады командиров, огневые залпы и последующая смена позиций. В отдельный блок вынесен рассказ об артдивизионе «Маныч». Командир первой батареи с позывным Балтик отметил, что подразделение действует как слаженный механизм. «Для нас позор, если мы не поразили цель», – подчеркнул он.

    Отдельное внимание уделено подразделениям ПВО и противодействию беспилотникам, работе связистов и инженеров. В фильме также можно увидеть учебные тренировки, организацию дежурств, обустройство позиций и быт военнослужащих – от полевой кухни до эвакуации раненых.

    Существенная часть картины посвящена духовной стороне службы. Показано, как перед совещаниями звучит молитва, проводится освящение поклонного креста и богослужения в походном храме. Заместитель командира по работе с верующими военнослужащими с позывным Рекс сообщил, что богослужения и литургии станут регулярными.

    В фильме приведены интервью с бойцами, которые рассказывают о личных мотивах, о товарищах, не вернувшихся из боев, и о значении казачьих традиций. Командир мотопехотного подразделения Атом описывает задачи обороны и применение FPV-дронов, а командир отряда Егорлык демонстрирует строящийся подземный комплекс – «городок» с медпунктом, караульным помещением и командным пунктом, обеспечивающий безопасность личного состава.

    Финальные кадры возвращают зрителя на командный пункт: вечерние совещания, анализ прошедших суток, постановка новых задач и смена подразделений. Авторы подчеркивают – бойцы уверены в своих силах и готовы продолжать службу.


    1 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    ПВО России уничтожила 12 украинских дронов в трех регионах

    Минобороны: ПВО России уничтожила 12 украинских дронов в трех регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, в период с 13.00 до 17.00 по московскому времени семь аппаратов были ликвидированы над Брянской областью, четыре – над Курской, один – над Белгородской.

    «Первого октября с 13.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 – над территорией Брянской области, 4 – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в среду Минобороны сообщило о перехвате 20 украинских дронов ночью.

    1 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    В Челябинске прошли сборы ветеранов спецоперации Уральского округа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Челябинске более 100 ветеранов спецоперации обсудили вопросы поддержки, адаптации и трудоустройства, а также посетили агропредприятия региона.

    Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога отметил на открытии важность обсуждения актуальных проблем и поддержки как самих участников, так и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Ребята, рад вас всех приветствовать! Здорово, что нам удалось собраться, чтобы обсудить самые горячие и актуальные вопросы для участников СВО, ветеранского сообщества. Сборы – это поддержка и для тех ребят, которые сейчас находятся на фронте, для их семей», – сказал он. Жога особо подчеркнул необходимость работы по адаптации ветеранов с самого начала их профессионального пути.

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в приветственной речи заявил, что Ассоциация ветеранов СВО должна помогать возвращающимся с фронта бойцам социализироваться и вовлекаться в мирную жизнь. Он подчеркнул, что возвращение тысяч участников СВО станет мощным кадровым резервом для страны.

    Сборы были организованы Ассоциацией ветеранов СВО совместно с Российским Союзом сельской молодежи. Участники ознакомились с программой трудоустройства ветеранов спецоперации в сельскохозяйственной отрасли Челябинской области, а также изучили действующие меры поддержки. Зампред комитета Госдумы Юлия Оглоблина отметила, что работа на земле помогает восстановлению и призвала создавать условия для успешного трудоустройства участников СВО.

    В ходе второго дня сборов исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев даст оценку лучшим региональным практикам, а также пройдет круглый стол по законодательным инициативам и просветительская программа. В завершение мероприятия нескольким лидерам ветеранского сообщества Урала были вручены общественные награды.

    1 октября 2025, 20:41 • Новости дня
    В Луганском музее показали документы Нюрнбергского процесса

    Tекст: Валерия Городецкая

    В краеведческом музее Луганска открылась экспозиция, посвященная Нюрнбергскому процессу, где показаны уникальные архивные материалы.

    Открытие выставки состоялось в Луганском краеведческом музее при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Экспозиция включает документы, фотографии и материалы, которые раскрывают подготовительный этап, ход и итоги суда над нацистскими преступниками. Первая часть выставки посвящена подготовке к процессу, вторая – роли советской делегации и вкладу СССР.

    Прокурор ЛНР Глеб Михайлов во время выступления отметил, что Нюрнбергский процесс стал крупнейшим международным судебным разбирательством в истории. «Сегодня, 1 октября 2025 года – знаменательная дата. В этот день 80 лет назад был провозглашен приговор Международного военного трибунала, который поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны, воздав по заслугам нацистам», – напомнил он. Михайлов также выделил вклад органов советской прокуратуры, особо отметив роль главного обвинителя СССР Романа Руденко.

    Директор музея Артем Рубченко обратил внимание, что немецко-фашистские захватчики совершили множество преступлений на территории ЛНР. Он напомнил о недавнем признании Верховным судом факта геноцида населения. Рубченко выразил уверенность, что военным преступлениям современности еще будет дана оценка международным сообществом.

    Заместитель заведующего отделом научно-просветительской работы Государственного центрального музея современной истории России Александр Фролов отметил значимость сохранения исторической памяти. Он подчеркнул, что проведение Нюрнбергского процесса и вклад СССР – неотъемлемая часть победы во Второй мировой войне.

    2 октября 2025, 11:39 • Новости дня
    Начальник Генштаба ВС Сирии прибыл в Москву во главе делегации Минобороны

    Делегация Минобороны Сирии прибыла в Москву во главе с начальником Генштаба ВС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москву прибыла делегация Минобороны Сирии во главе с начальником Генштаба Али ан-Анаасаном для переговоров по укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

    Делегация Минобороны Сирии, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС Сирии Али ан-Анаасан, прибыла в Москву, передает ТАСС.

    По информации сирийского оборонного ведомства, военные обеих стран намерены обсудить вопросы координации и взаимодействия между министерствами обороны России и Сирии.

    Делегацию принял замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

    Ранее глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом в июле.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касрой.

    2 октября 2025, 14:21 • Новости дня
    МИД осудил выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Германии выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД.

    В опубликованном докладе российского внешнеполитического ведомства о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники, подчеркивается, что этот шаг воспринимается как неуважение к истории и ценностям ООН, передает ТАСС.

    «В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созданной после Второй мировой войны и категорически и бесповоротно осудившей фашизм, выдвинута экс-глава МИД ФРГ Бербок, которая пришла к власти с идеями оголтелого, дремучего реваншизма и делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма», – сказано в докладе.

    В документе отмечается, что решение властей Германии номинировать Бербок расценивается российской стороной как «плевок» в адрес ООН.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала назначение Бербок председателем Генассамблеи ООН и сравнила ее с «дьявольской усмешкой» в год 80-летия Победы.

    2 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    МИД заявил о нарушении прав россиян в Японии из-за враждебного курса Токио

    Tекст: Дарья Григоренко

    Враждебная риторика и русофобский курс официального Токио существенно отражаются на повседневной жизни российских граждан в Японии, сообщили в МИД.

    В докладе МИД «О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники» отмечается, что подобная политика приводит к нарушению социальных и экономических прав россиян. С началом спецоперации на Украине в консульства России стали поступать сообщения о бытовом насилии в смешанных семьях и дискриминации по национальному признаку на рабочих местах в японских компаниях, включая оскорбления, унижения и отказы в трудоустройстве, передает ТАСС.

    МИД подчеркивает, что данные тенденции вписываются в общий контекст фальсификации истории во Второй мировой войне и оправдания фашизма и его пособников в ряде стран. В докладе говорится: «В ряде стран намеренно замалчиваются преступления гитлеризма, а героизация нацизма и переписывание истории Второй мировой войны выходят на уровень государственной политики».

    Особое беспокойство, по данным российского внешнеполитического ведомства, вызывают процессы, связанные с героизацией нацизма и пересмотром исторических фактов, которые наиболее активно проявляются в Германии, Италии и Японии. В МИД отмечают, что эти страны были основателями нацистского блока «Оси», которому во время войны противостояла Антигитлеровская коалиция.

    Ранее Япония ввела новые санкции против России, назвав их «вкладом в мир».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа.

    2 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова обвинила Польшу в многолетнем раскачивании ситуации на Украине

    Захарова: Польша многие годы раскачивала ситуацию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава на протяжении десятилетий занималась раскачиванием ситуации на Украине, чтобы создать условия для противостояния с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, польские власти действовали как самостоятельно, так и совместно с другими странами НАТО, моделируя обстановку для достижения своих целей, передает ТАСС.

    «Ситуацией на Украине Варшава занималась последние десятилетия. В ручном режиме, это же понятно, что не только Варшава, иногда Варшава индивидуально, иногда Варшава коллективно вместе с другими натовцами, иногда руками Варшавы, по-разному это бывало. Но то, что роль Варшавы в этом была одной из лидирующих, в этом сомнений нет», – заявила Захарова.

    Она также подчеркнула, что польские власти систематически и на разных уровнях моделировали развитие событий на Украине, чтобы использовать страну и складывающуюся ситуацию для будущего антироссийского противостояния.

    Так Захарова прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который накануне признал наличие конфликта нового типа с Россией.

    Ранее Туск признал преимущество России перед Европой в силе духа.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией.

    2 октября 2025, 14:30 • Новости дня
    Захарова опровергла предложения России о пролонгации ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не предлагала искать способы дальнейшей полноформатной или частичной пролонгации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, предложение президента Владимира Путина о сохранении установленных ДСНВ ограничений не являются приглашением к пролонгации соглашения, передает ТАСС.

    «Российская сторона не предлагала изыскивать некие творческие способы дальнейшей полноформатной или частичной пролонгации ДСНВ в его изначальном качестве юридически обязывающего международно-правового инструмента», – отметила дипломат.

    Захарова подчеркнула, что сам договор не включает опцию повторного продления. По ее словам, продление стало бы «нетривиальной задачей, требующей недюжинных усилий», включая переговоры и ратификационные процедуры относительно возможных новых соглашений.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ожидает официальной реакции Вашингтона на ранее направленные предложения по ДСНВ.

    Кремль указал на отсутствие реакции от американской стороны по инициативе по ДСНВ, несмотря на сохраняющийся диалог.

    2 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о планах расширить перечень авто для работы в такси

    Минпромторг: Список авто для работы с такси дополнят машинами Haval и Tenet

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список автомобилей, подходящих под требования закона о локализации такси, к 1 марта 2026 года планируется расширить, сообщили в Минпромторге.

    В него добавят, в частности, модели Haval, Tenet, а также автомобили, выпускаемые на предприятии «Автотор», передает ТАСС.

    «Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе, за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», – сообщили в Минпромторге.

    В ведомстве также уточнили, что требования закона о локализации такси не распространяются на сервисы аренды автомобилей с водителями.

    «Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями», – подчеркнули в министерстве. Кроме того, изменения не затронут транспорт, уже работающий в такси, – такие автомобили смогут продолжить работу до конца срока своей эксплуатации.

    Напомним, Минпромторг утвердил перечень автомобилей для локализации такси.

    2 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров

    Мирошник: Киев сознательно препятствует переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сознательно тормозит переговорный процесс и провоцирует обострение ситуации, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что украинские власти не только не предпринимают шагов для диалога, но также усиливают обстрелы населенных пунктов, в результате чего каждую неделю получают ранения или погибают в среднем 150 человек, передает РИА «Новости».

    Дипломат сообщил, что ряд городов находится под постоянными обстрелами, поскольку Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками по гражданским объектам. По его словам, переговоры между Россией и Украиной сейчас фактически заморожены из-за отсутствия реакции Киева на предложения российской стороны, а также на инициативы по созданию рабочих групп.

    Мирошник подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между Киевом, Москвой и Минском невозможно, пока на Украине не сменится руководство. Он также заявил, что Запад препятствует мирному урегулированию, навязывая Украине конфронтационную позицию по отношению к России и Белоруссии. Мирошник назвал действующее руководство Украины марионетками Запада, которые действуют в ущерб собственному народу.

    Ранее Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложенияю

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации