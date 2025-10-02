В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.10 комментариев
В Москве на ВДНХ открылась выставка о подвиге Петрозаводска
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на ВДНХ открылась экспозиция о героическом прошлом Петрозаводска, включающая 18 тематических стендов и видеоматериалы.
Торжественное открытие выставки «Петрозаводск – город воинской славы. Стойкий. Несломленный. Живой!» состоялось в медиа-зале Музея героизма в Москве. Экспозиция посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 81-й годовщине освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков, а также 10-летию получения Петрозаводском звания «Город воинской славы».
Выставка включает в себя 18 стендов и видеоматериалы, рассказывающие о событиях в Петрозаводске во время войны и сохранении памяти о героях. Организаторами выступили Департамент музейно-выставочной деятельности ВДНХ, администрация Петрозаводска, фонд «ОСНОВА», Центр Воинской Славы Петрозаводска и Союз городов воинской славы.
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова заявила: «Отмечу, что сама идея проекта «Города воинской славы России» возникла летом, когда состоялась одноименная уличная выставка. Тогда она вызвала большой интерес у гостей ВДНХ. Было принято решение рассказывать о каждом из 47 городов, которым присвоено звание «Город воинской славы», на главной выставочной площадке страны».
Сенатор Совета Федерации от Карелии Владимир Чижов в своем выступлении подчеркнул вклад Карельского фронта в разгром врага, роль Петрозаводска и трагедию финских концлагерей в регионе. Участник СВО Даниил Каминский обратился к молодежи с призывом изучать героическую историю России и быть достойными памяти предков. Экспозиция рассчитана на широкую, особенно молодежную, аудиторию и создана как наглядное пособие для преподавателей истории.
