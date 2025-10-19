Депутат Чаплин назвал срок действия дачной амнистии

Tекст: Ирма Каплан

«Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года», – сказал Чаплин РИА «Новости».

По его словам, упрощенный механизм оформления прав на земельные участки и дома, построенные до мая 1998 года, позволит гражданам легализовать имущество, права на которое до сих пор не были оформлены полностью или частично.

Чаплин подчеркнул, что многие дачные и деревенские дома строились без четких межевых планов, а права собственности на землю часто не оформлялись. Закон теперь расширяет действие прежних норм: если раньше амнистия затрагивала только садовые дома и постройки на землях для садоводства, то теперь она касается и домов, возведенных на участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.

Воспользоваться упрощенным порядком смогут и наследники прежних владельцев, если предоставят свидетельство о праве на наследство. Закон признает право собственности за наследниками на участки, которые выдавались на постоянное пользование, независимо от их разрешенного использования.

Для регистрации в упрощенном порядке потребуется представить в местные органы документы на земельный участок и техплан дома, подготовленный кадастровым инженером. Подать документы можно лично, по почте, через МФЦ или в электронном виде. Госпошлина составляет 350 рублей.

Депутат отметил, что пока сведения о недвижимости не внесены в ЕГРН, юридически объект не существует, а собственник не может распоряжаться имуществом.

После 1 марта 2031 года оформить права на дом будет возможно только через суд, что должно стимулировать граждан завершить оформление собственности вовремя.

