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    10 июня 2025, 15:25 • Справки

    Дача в подарок: как получить земельный участок от государства в 2025 году

    Дача в подарок: как получить земельный участок от государства в 2025 году
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Многие россияне мечтают о собственном загородном доме или даче, где можно отдохнуть от городской суеты, заняться садоводством или просто насладиться природой. Однако покупка земельного участка может стать серьезным финансовым испытанием. К счастью, существуют различные государственные программы и льготы, позволяющие получать землю практически бесплатно или на очень выгодных условиях. В 2025 году у граждан РФ сохраняется возможность получать земельный участок даром или с существенной скидкой. Кто имеет на это право и как оформить приобретение?

    Кому положена бесплатная земля в России: список льготных категорий

    Законодательство Российской Федерации четко определяет круг лиц, которые могут претендовать на бесплатное получение земли.

    1. Многодетные семьи

    Семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, являются одной из основных категорий, имеющих право на бесплатный земельный надел. Однако следует учитывать, что конкретные условия и порядок получения земли могут существенно различаться в зависимости от региона проживания, так как регулируются местными нормативно-правовыми актами.

    Ключевые требования для многодетных семей:

    Гражданство. Все члены семьи, претендующие на землю, должны быть гражданами РФ.

    Статус нуждающихся. В некоторых субъектах РФ для получения участка многодетной семье необходимо состоять на учете как нуждающейся в улучшении жилищных условий. Это означает, что государство предоставляет землю тем, кто действительно испытывает недостаток в жилье.

    Единоразовое получение. Возможность получать землю по данной программе предоставляется лишь один раз в жизни. Это важно для предотвращения злоупотреблений.

    Общая собственность. Участок всегда оформляется в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи.

    Альтернативные возможности. Интересным моментом является то, что в отдельных регионах вместо прямого предоставления земли многодетным семьям могут предложить денежный вычет или компенсацию. Эти деньги могут быть направлены на покупку готового жилья или строительство дома, что дает семьям больше гибкости в решении жилищного вопроса.

    Как правило, такие участки выдаются в порядке очереди, которая может быть довольно продолжительной в зависимости от региона.

    2. Молодые специалисты, работающие в сельской местности

    Для стимулирования притока квалифицированных кадров в сельские районы, государство реализует программы по предоставлению земли молодым специалистам. К ним относятся:

    – Учителя и другие работники образования;

    – Врачи и медицинские сотрудники;

    – Работники культуры;

    – Представители других востребованных специальностей в социальной сфере, перечень которых определяется конкретным регионом.

    Условия программы для молодых специалистов:

    Назначение участка. Участок выделяется под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Это дает возможность не только жить, но и заниматься сельскохозяйственной деятельностью.

    Срок безвозмездного пользования. Первоначально земля предоставляется в безвозмездное пользование на срок до шести лет. В этот период специалист обязан работать в соответствующей сфере на территории муниципального образования.

    Переход в собственность. Право собственности на участок возникает после пяти лет непрерывной работы в сельской местности. Это служит гарантией того, что специалист действительно закрепляется в регионе.

    Условие возврата. В случае досрочного увольнения до истечения пятилетнего срока, земля подлежит возврату муниципалитету.

    Выбор участка. В отличие от многодетных семей, молодые специалисты зачастую могут самостоятельно выбрать подходящий участок, даже если он еще не размежеван. В таком случае расходы на оформление границ и кадастровые работы ложатся на заявителя.

    3. Герои России и СССР, полные кавалеры ордена Славы

    Это особая категория граждан, удостоенных высших государственных наград, которым предоставляются значительные преференции. Они имеют право на получение участков земли для ИЖС и ведения ЛПХ.

    Особенности предоставления земли для этой категории:

    Без очереди и торгов. Участок предоставляется вне очереди и без проведения торгов, что значительно ускоряет процесс получения.

    Значительные размеры. В городах им положен участок площадью не менее 0,20 га (20 соток), а в сельской местности – от 0,40 га (40 соток). Это позволяет построить просторный дом и создать комфортные условия для проживания.

    4. Другие льготные категории на региональном уровне

    Помимо федеральных льгот, многие регионы России вправе самостоятельно расширять перечень граждан, которым может быть предоставлена бесплатная земля. Чаще всего в региональный список входят:

    Социально незащищенные группы:

    – Инвалиды I и II групп, которым требуется особая поддержка.

    – Дети-сироты, достигшие совершеннолетия.

    – Ветераны боевых действий, как признание их заслуг перед государством.

    Пострадавшие от радиации:

    – Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф.

    – Переселенцы из зон отчуждения, вынужденные покинуть свои дома из-за неблагоприятной экологической обстановки.

    Для уточнения информации о льготном статусе и условиях получения земли в вашем конкретном регионе, рекомендуется обратиться в местную администрацию или многофункциональный центр (МФЦ).

    Как получить земельный участок: от «дачной амнистии» до дальневосточных гектаров

    Государство предоставляет несколько законных способов оформить землю в собственность бесплатно или по льготной стоимости. Рассмотрим основные варианты – от упрощенных схем для дачников до масштабных федеральных программ.

    1. «Дачная амнистия» для владельцев старых участков

    Если вы или ваши родственники получили землю до 30 октября 2001 года (даты вступления в силу Земельного кодекса РФ), можно оформить ее в собственность по упрощенной процедуре. Это касается участков с жилыми домами, дачами и садовыми постройками. Оформление проходит через местную администрацию, МФЦ или портал «Госуслуги» без выкупа земли у государства. Главное условие – участок должен использоваться по назначению, а право на него должно быть документально подтверждено (например, старым договором аренды или членской книжкой садового товарищества).

    2. Бесплатная приватизация для членов СНТ

    Члены садовых некоммерческих товариществ (СНТ) могут бесплатно оформить участок в собственность, если он был выделен товариществу до 2001 года и не имеет четких границ. Для этого нужно:

    – состоять в СНТ;

    – получить согласие правления на закрепление земли;

    – провести межевание и поставить участок на кадастровый учет.

    После оформления кадастрового паспорта останется только подать заявление в Росреестр.

    3. «Дальневосточный» и «Арктический гектар»

    С 2016 года действует программа «Дальневосточный гектар», позволяющая гражданам РФ получить бесплатно до 1 га земли в малонаселенных регионах Дальнего Востока и Забайкалья. В 2020 году аналогичная программа стартовала в Арктической зоне.

    Условия получения:

    – участок предоставляется на пять лет в безвозмездное пользование;

    – в первый год нужно определиться с его использованием (строительство, фермерство, туризм);

    – через три года – подтвердить освоение (хотя бы минимальное: забор, фундамент, посадки);

    – через пять лет – оформить в собственность или взять в долгосрочную аренду.

    4. Приобретательная давность и «прирезки»

    Если вы 15 лет добросовестно обрабатывали бесхозный участок (например, использовали его под огород или строили на нем), можно попытаться оформить его в собственность через суд. Потребуется доказать, что земля не принадлежит другим лицам и использовалась открыто.

    Другой вариант – «прирезка» (перераспределение границ). Если ваш участок граничит с муниципальной землей, можно увеличить его площадь (но не более чем на 10% от исходного размера). Главное условие – участки должны иметь одинаковый вид разрешенного использования.

    5. Покупка на государственных аукционах

    Муниципалитеты регулярно выставляют землю на торги – и ее начальная цена часто ниже рыночной. Участвовать могут как физические, так и юридические лица.

    Как найти подходящий аукцион:

    – мониторить сайты местных администраций;

    – проверять официальные газеты региона;

    – отслеживать объявления на площадке torgi.gov.ru.

    Побеждает участник, предложивший наибольшую цену, но если конкурентов нет – землю можно купить по стартовой стоимости.

    Какой способ выбрать

    – Дачникам – «дачная амнистия» или оформление через СНТ.

    – Тем, кто готов переехать – «Дальневосточный гектар».

    – Для расширения участка – «прирезка» или приобретательная давность.

    – Если нужен конкретный надел – участие в аукционах.

    Порядок действий: как оформить бесплатный участок

    Процедура получения земли от государства требует соблюдения определенного алгоритма действий:

    Узнайте о льготах. Обратитесь в МФЦ или местную администрацию, чтобы выяснить, какие льготы и программы действуют в вашем регионе.

    Получите предварительное согласование. Если участок еще не сформирован (нет границ и кадастрового номера), необходимо получать предварительное согласование. Это можно сделать через «Госуслуги», МФЦ или онлайн в местной администрации. Для этого потребуется схема земельного участка на кадастровом плане территории, которую обычно заказывают у кадастрового инженера. В заявлении укажите свою категорию и основание для получения бесплатного участка. Ответ обычно приходит в течение 20–30 дней.

    Проведите кадастровые работы. Если вы хотите получить земельный участок бесплатно и без торгов, все расходы на кадастровые работы ложатся на вас. Пригласите кадастрового инженера для межевания участка.

    Подайте заявление на предоставление в собственность. Это можно сделать через «Госуслуги», МФЦ или очно/онлайн в местной администрации. Приложите предварительное согласие и выписку из ЕГРН о том, что участок поставлен на учет и отмежеван.

    После проверки всех документов и оснований, заявителя ставят в очередь (для некоторых категорий). Когда очередь подойдет, вас пригласят осмотреть выделенный участок. Если все устроит, администрация подготовит соответствующий документ (договор дарения, аренды или постановление о безвозмездном пользовании), и после его подписания земля переходит к заявителю.

    Процедура получения дачного участка бесплатно может быть длительной, занимая несколько лет. Если у вас нет времени ждать, всегда можно рассмотреть покупку участка у государства на аукционе: процедура займет меньше времени, а цена будет значительно ниже рыночной. В любом случае государство предоставляет реальные возможности получать землю и построить на ней свою мечту.

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