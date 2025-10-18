Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.7 комментариев
Reuters: Танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена
Танкер, находившийся под камерунским флагом, оказался в чрезвычайной ситуации после взрыва и подал сигнал бедствия в районе побережья Йемена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.
Танкер, шедший под флагом Камеруна, подал сигнал бедствия после взрыва на борту у побережья Йемена, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.
Инцидент произошёл примерно в 110 километрах южнее города Ахвар. После взрыва команда судна сообщила о планах покинуть корабль и запросила помощь.
В Аденском заливе начата поисково-спасательная операция. Подробности о причинах взрыва или пострадавших пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы объявили о потоплении судна Magic Seas в этом же регионе. Член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.