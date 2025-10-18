Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.2 комментария
Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
Известный публицист и автор трудов по науке Сергей Кара-Мурза ушел из жизни на 87-м году жизни, об этом сообщил писатель Захар Прилепин.
Прилепин сообщил, что Кара-Мурза был одним из его главных учителей и одним из самых умных и честных людей эпохи, пишет «Москва 24».
«Его книги «Манипуляция сознанием» и «Советская цивилизация» оказали ключевое влияние на мое становление», – отметил Прилепин.
Кара-Мурза родился 23 апреля 1939 года в Москве. Окончил Московский университет в 1961 году, потом работал на Кубе, а также в Институте истории естествознания и техники в СССР. В 1988–1996 годах он читал лекции в университетах Испании, а с марта 2013 года возглавлял Центр проблемного анализа и проектирования управления.
За свою карьеру Кара-Мурза написал более 50 научных статей и стал автором ряда известных книг, в том числе «Проблемы организации науки» и «Технология научных исследований», а также был соавтором «Основ науковедения».