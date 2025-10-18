Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

На этом направлении ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства. Были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

На Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям механизированной и пехотной бригад ВСУ в районах Волчанска и Дергачей. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

В ДНР подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Плещеевка. Потери ВСУ на этом направлении – до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад в ДНР. Потери противника составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

На Запорожском и Днепропетровском направлениях группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, уничтожив более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, РСЗО и артиллерийское орудие западного производства.

На участках ответственности группировки «Днепр» потери ВСУ составили свыше 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям ВПК, центру подготовки операторов дронов и мастерским по производству БПЛА, радиолокационной станции ПВО и пунктам временной дислокации ВСУ в 156 районах.

Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов HIMARS и 140 беспилотников самолетного типа.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 877 беспилотников, 633 зенитных комплекса, 25 557 танков и бронемашин.

Ранее в субботу Минобороны сообщало, что ВС России установили контроль над Плещеевкой в ДНР. До этого российская армия освободила Тихое и Песчаное в Харьковской области, и Приволье в Днепропетровской области.

До этого ВС России освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области.