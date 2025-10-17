  • Новость часаТрамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    Диверсия на «Северных потоках» начала разрушать авторитет Германии в ЕС
    Фицо: Русские становятся на колени, только чтобы завязать шнурки
    Депутат Рады: Вопрос передачи ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу
    NI: США используют конфликт Талибана и Пакистана для возвращения на авиабазу Баграм
    Трамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    Глава Башкирии сообщил о пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард»
    МВФ предупредил о рисках использования российских активов Западом
    Вырос спрос россиян на новогодние поездки в Европу
    В России решили начать производство вермутов Martini из дагестанского винограда
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    17 октября 2025, 21:48 • Новости дня

    Зеленский предложил Трампу украинские дроны на обмен

    Зеленский предложил Трампу обменять украинские дроны на американское оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предложил обменять украинские дроны на американское вооружение.

    Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении беспилотников украинского производства, передает РИА «Новости».

    «Да, мы заинтересованы, у нас есть много дронов, мы производим свои, но мы бы также покупали дроны у других», – сказал он.

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее заявил, что Зеленский захотел добиться от Трампа снятия ограничений на покупку оружия у США.

    Трамп на встрече с Зеленским признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для нанесения дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    17 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге

    Подполье заявило о поражении базы ВСУ с натовскими самолетами в Кривом Роге

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 17 октября по военному аэропорту на севере Кривого Рога, где базировались натовские самолеты и осуществлялись массовые запуски дронов, был нанесен удар.

    Ночью был нанесен удар по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что под огонь попали железнодорожный вокзал и аэропорт на севере города, где, по данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, находились до пяти самолетов, в том числе и самолеты НАТО.

    Лебедев отметил: «Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города (Кривого Рога), хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских». Он также сообщил, что с этого аэродрома регулярно осуществляется запуск дронов по южным регионам России: Крыму, Краснодарскому краю, югу Ростовской области.

    Кроме аэропорта, как уточнил Лебедев, был поражён крупный логистический железнодорожный узел, где находились ангары и склады с вооружением. По его словам, эти объекты использовались ВСУ для снабжения и переброски техники.

    Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей России, стояли украинские спецслужбы. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сумах в результате удара было уничтожено около сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ, готовых к погрузке на грузовик.

    Подполье сообщало о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом. Подполье также сообщало об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    17 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута

    Политолог Баширов сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию на встречу с Трампом

    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет Владимира Путина на саммит в Будапешт вряд ли будет проходить через Польшу. Более перспективным выглядит «южный маршрут»: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее был анонсирован саммит Путина и Трампа. Ожидается, что он состоится в Будапеште.

    «В случае с Аляской, где в августе состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, безопасность полета российского «борта № 1» гарантировали США, и американские истребители на некотором участке сопровождали Ил-96-300ПУ», – напомнил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, отметив, что анонсированная встреча лидеров в Будапеште вызывает вопросы о маршруте и обеспечении защиты делегации России.

    «В нейтральном воздушном пространстве борт будет сопровождать наша авиация. Но далее речь пойдет о заходе в воздушное пространство стран НАТО – потребуется разрешение», – рассуждает политолог. Баширов упомянул в этой связи недавний инцидент в небе Эстонии: российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а власти прибалтийской республики раздули скандал и обвинили Москву в якобы нарушении границ.

    «Северный маршрут через Польшу – не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, более перспективным выглядит южный маршрут: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия. Там есть наши ПВО, могут лететь наши истребители. «Узкий» момент – это пролет над странами Североатлантического альянса: Турцией и Болгарией», – полагает спикер.

    Стоит учитывать, что та же Болгария и Сербия ратифицировали Римский статут МУС. Однако, по мнению Баширова, это не станет препятствием. «Я думаю, что американская сторона даст гарантии. Вероятно, истребители ВВС США сопроводят «борт № 1», – отметил Баширов.

    Военкор Александр Коц считает наиболее вероятным вариантом маршрут Каспий – Иран – Турция – Средиземноморье – Черногория – Сербия – Будапешт. По его мнению, поскольку общей границы с Венгрией у нас нет, а та, в свою очередь, не имеет выхода к морю, и «телепортационную кабину пока не изобрели», надо выбирать из нескольких зол меньшее.

    «Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. И с высоты наблюдать вспышки рвущихся от гнева дуп. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда помечтать. Слишком очевиден риск атаки на «борт № 1», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    «Лететь через Белоруссию и Польшу с пролетом через Словакию… Ну вы сами видите в этом предложении слово «Польша». Из Черного моря через Румынию? Тоже из области экзотики с неоправданным риском. Как и северный маршрут через Балтику, Германию и Австрию. Вспоминаем неопознанные дроны», – продолжил он.

    «В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», – заключил Коц.

    Ранее по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что президенты России и США могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею» встретиться в этом европейском городе. Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять саммит между Путиным и Трампом, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он немедленно позвонил Трампу, после разговора сообщил, что подготовка к саммиту Россия – США идет полным ходом, и даже назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными. В частности, впечатлениями от беседы в соцсети Truth Social поделился сам глава Белого дома.

    Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Штатов за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы также обсуждались перспективы торговли между США и Россией после окончания украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, чего ждать России и миру от нового саммита Путина и Трампа.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    17 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину для визита в Венгрию может понадобиться обходить закрытое воздушное пространство недружественных стран, что усложняет организацию перелета, считают эксперты.

    Возможные варианты маршрута российского президента Владимира Путина для перелета в Венгрию обсуждаются экспертами.

    Основная сложность заключается в том, что страна практически окружена недружественными для России государствами, а воздушное пространство Европы фактически остается закрытым, отметил политолог-американист Кирилл Бенедиктов в Telegram-канале Readovka.

    Он заявил, что наиболее вероятным маршрутом может стать путь через Турцию, Средиземноморье, Сербию и далее в Венгрию. По его словам, Балканский коридор – единственный реальный вариант.

    Место встречи в Будапеште политолог объяснил независимой позицией Венгрии и тесными связями премьер-министра Виктора Орбана с Дональдом Трампом. «Орбан – из очень немногих европейских лидеров, кто сохраняет объективную позицию. Он близок к Трампу. Выбор Будапешта – это очень хороший знак для нас и очень плохой знак для Украины», – добавил Бенедиктов.

    Эксперт также предположил, что встреча Владимира Зеленского в Вашингтоне пройдет уже «в новой реальности», а после переговоров в Будапеште украинской стороне придется пересматривать свои планы.

    Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале также отметил, что оба возможных маршрута – либо через Белоруссию, Польшу и Словакию, либо кружным путем через Турцию и Балканы – связаны с определенными рисками для первого лица государства.

    Политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале задался вопросом о том, каким может быть гипотетический маршрут перелета Москва – Будапешт в современных условиях, предложив читателям высказать свои версии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность принять встречу лидеров России и США. Он также отметил, что Будапешт выбран оптимальным вариантом для переговоров благодаря предсказуемой обстановке.

    Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.

    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    17 октября 2025, 05:30 • Новости дня
    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным

    Axios: Украинская делегация была удивлена объявлением Трампа о встрече с Путиным

    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Объявление президента США Дональда Трампа о планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште стало неожиданностью для прибывшей в США украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, пишет Axios.

    В сообщении Axios отмечается, что Зеленский отправился в Вашингтон в четверг вечером в приподнятом настроении, рассчитывая на поддержку США, в том числе в вопросе возможных поставок крылатых ракет Tomahawk, передает ТАСС.

    Однако, как говорится в статье, «вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» украинская делегация «была удивлена» заявлением Трампа о телефонном разговоре с Путиным и договоренностью о встрече «в Венгрии – самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза».

    По данным портала, во время пребывания в США Зеленский собирается провести переговоры с руководителями ведущих американских оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в четверг вечером. Трамп заявил, что встреча с Путиным состоится в Будапеште. Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме назначены на пятницу.

    17 октября 2025, 15:05 • Новости дня
    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением

    Крымский политолог Мезюхо назвал встречу Зеленского в США унижением

    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона продемонстрировала неуважительное отношение к Владимиру Зеленскому во время церемонии его прибытия в аэропорт, заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

    По словам Мезюхо, отсутствие высших должностных лиц при встрече самолета Зеленского стало знаком явного унижения, передает РИА «Новости».

    «В игнорировании встречи приезда Зеленского видно очевидное унижение, знаки неуважения и непочтения. Нет уже такого былого обожания. Отсутствие высших должностных лиц США при встрече самолета Зеленского – это явный сигнал, что от него будут требовать покорности, пристойного поведения и не потерпят хамства», – заявил политолог.

    Он отметил, что визит украинского лидера в США не будет легким, подчеркнув, что Зеленскому предстоит сложный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский, вероятно, попытается «избежать второй выволочки» в Овальном кабинете Белого дома.

    Журнал Spectator писал, что президент России Владимир Путин сумел переиграть Владимира Зеленского перед его встречей с Дональдом Трампом.

    Трамп сообщил, что на встрече с Зеленским он планирует обсудить телефонный разговор с Путиным.

    17 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России

    Трамп: Сейчас может быть не подходящее для санкций против России время

    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Введение новых ограничительных мер против России, возможно, не является своевременным шагом на данный момент, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп прокомментировал инициативу американского сенатора Джона Туна, который ранее отметил, что «настало время» рассмотреть законопроект о новых санкциях против России.

    «Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что расскажет о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным Туну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом и сообщил о подготовке мирного саммита между Россией и США.

    17 октября 2025, 01:47 • Новости дня
    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем

    Дмитриев предложил построить «тоннель Путина-Трампа» через Берингов пролив

    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Соединить Россию и США подземным тоннелем через Берингов пролив возможно менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов, заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию тоннелем Путина-Трампа – 70-мильным мостом, символизирующим единство», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Дмитриев отметил, что благодаря технологиям созданной Илоном Маском компании по разработке и продвижению технологий строительства тоннелей Boring Company стоимость строительства можно снизить до менее чем 8 млрд долларов, тогда как традиционные оценки превышают 65 млрд долларов.

    По его словам, тоннель позволит создать железнодорожное и грузовое сообщение, что откроет новые возможности для совместной разработки ресурсов, создания рабочих мест и экономического роста в обеих странах.

    Дмитриев напомнил, что РФПИ уже участвовал в строительстве первого железнодорожного моста между Россией и Китаем.

    «Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште.

    Дмитриев заявил, что Венгрия выступает голосом разума в Европе и миротворцем. Он также подчеркнул пользу сотрудничества России и США в Арктике.

    17 октября 2025, 07:38 • Новости дня
    Жители Одессы испугались массовых поисков подпольщиков новым главой города

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одесситы выразили опасения, что новый глава городской военной администрации Сергей Лысак начнет активно искать пророссийских подпольщиков в городе.

    Жители Одессы обеспокоены назначением Сергея Лысака главой городской военной администрации и опасаются, что он начнет искать пророссийских подпольщиков, передает РИА «Новости». Одна из местных жительниц, пожелавшая остаться неназванной, заявила агентству: «Будет просто террор. Я так думаю, что этот СБУшник днепровский, он нацист, и тут начнут искать коллаборационистов, и начнут качать подполье, а здесь очень, очень сильное подполье в Одессе, это все знают. Они начнут качать, начнут вытаскивать людей».

    Во вторник президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Геннадия Труханова гражданства страны и заявил о скором введении в Одессе военной городской администрации. Главой новой структуры стал Сергей Лысак, ранее возглавлявший Днепропетровскую областную военную администрацию с февраля 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Труханов опроверг слухи о наличии у него российского паспорта. Труханов заявил о возможном лишении его гражданства Украины. Глава города также сообщил о взрывах во время воздушной тревоги.

    17 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин четко озвучил американскому коллеге Дональду Трампу позицию России относительно поставок Tomahawk, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предельно ясно изложил позицию российской стороны по вопросу поставок Tomahawk, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, эти разъяснения не должны вызывать никаких сомнений.

    Песков подчеркнул для журналистов: «Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений». Он также отметил, что детали беседы между лидерами двух государств останутся за рамками публичного обсуждения.

    По данным ТАСС, телефонный разговор между Путиным и Трампом стал одним из самых продолжительных с начала года.

    После разговора Трамп заявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште, столице Венгрии.

    Песков добавил, что президенты не исключают продолжения прямого диалога на высшем уровне, однако подробности подобных обсуждений не предназначены для широкой огласки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Дональд Трамп выразил сомнения в возможности передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, ссылаясь на приоритет потребностей США.

    По данным Bloomberg, после разговора с Владимиром Путиным Трамп изменил свою позицию по поставкам Tomahawk.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 05:08 • Новости дня
    Прошунин сообщил о ракетной атаке и работе ПВО в Сочи
    Прошунин сообщил о ракетной атаке и работе ПВО в Сочи
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи задействованы средства противовоздушной обороны для отражения ракетной атаки, сообщил глава города Андрей Прошунин.

    «В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Горожанам и гостям города настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и строго соблюдать все меры безопасности. Прошунин особо подчеркнул, что людям, проживающим рядом с береговой линией, следует оставаться «в глухих помещениях без остекления» и не выходить на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    16 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США

    Трамп: США самим нужны ракеты Tomahawk

    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США
    @ Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ракеты Tomahawk требуются самим США, нельзя истощать ресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет, заявил: «Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk». Он заверил, что у США таких ракет «много». «Но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский президент уточнил, что этот вопрос он обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Путину во время разговора не понравилась идея передачи Tomahawk: «Я действительно сказал: «Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч Tomahawk?» Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась». Трамп заявил, что Tomahawk являются «невероятно разрушительным оружием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Трамп говорил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово. В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный».

    Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Соединенные Штаты.

    17 октября 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом

    Ушаков: Путин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом

    Путин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом, акцентировав внимание на ключевых моментах, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что встреча с Совбезом прошла сразу после телефонного контакта с главой США. Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Кремль подтвердил, что российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который с большой вероятностью пройдет в столице Венгрии.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    17 октября 2025, 12:43 • Новости дня
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии

    Вучич: Путин и Трамп обсудят энергетическую карту мира без Европы

    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Будапеште президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут рассмотреть будущее мировой энергетики без участия Европы в ведущей роли, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии может определить будущее миропорядка. По словам Вучича, обсуждение, вероятно, затронет не только ситуацию на Украине, но и новую энергетическую карту мира, которую будут формировать Россия, США и с учетом сильного Китая, передает РИА «Новости».

    Сербский лидер отметил, что не уверен в том, что Европе отведут ведущую роль в новых глобальных процессах. Он добавил, что выбор столицы Венгрии в качестве места встречи не случаен и может вызвать недовольство в Евросоюзе.

    В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который длился два с половиной часа. Трамп после беседы с Путиным изменил свою позицию по ракетам «Томагавк».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему лидеры России и США договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    17 октября 2025, 12:36 • Новости дня
    Российские войска освободили два поселка в Харьковской области и днепропетровское Приволье
    Российские войска освободили два поселка в Харьковской области и днепропетровское Приволье
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области, а подразделения группировки «Запад» – Песчаное, также в Харьковской области. Кроме того, за последние сутки группировка «Восток» освободила Приволье в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1315 военнослужащих, три танка, 12 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 38 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки войск «Запад» за прошедшую неделю освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 бронемашину и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов с боеприпасами, 61 станция РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем за последнюю неделю подразделения группировки «Восток» освободили Приволье и Алексеевку в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом потери противника на этом направлении составили свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

    За прошедшую неделю подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1345 военнослужащих, танк, 24 бронемашины и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов с боеприпасами и матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» в результате активных и решительных действий освободили Московское, Балаган и Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии. Противник при этом потерял более 3705 военнослужащих, танк, 14 бронемашин и 12 артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 26 станций РЭБ, 13 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    До этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

