Путин: Мировой спрос на нефть в этом году будет больше

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил о значительном росте мирового спроса на нефть, передает ТАСС.

«Мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году», – указал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в создании «искусственной ломки» мировой энергетики.

Путин также заявил, что Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка.

Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели заявил, что Россия обладает потенциалом для дальнейшего наращивания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.