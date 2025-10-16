Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Путин: Мировой спрос на нефть в этом году будет больше
Мировой спрос на нефть в текущем году прогнозируется на уровне 104,5 млн баррелей в сутки, что превысит прошлогодние показатели, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил о значительном росте мирового спроса на нефть, передает ТАСС.
«Мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году», – указал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в создании «искусственной ломки» мировой энергетики.
Путин также заявил, что Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка.
Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели заявил, что Россия обладает потенциалом для дальнейшего наращивания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.