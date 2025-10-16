В Амурской области 14 человек попали в больницу после ДТП с автобусом

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего пострадало 49 человек, один погиб, 14 госпитализировано, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что 13 человек находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, один – в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Амурской области завели уголовное дело после ДТП участием автобуса с работниками одного из предприятий и легкового автомобиля.

Утром 16 октября произошла авария в Свободненском районе Амурской области, при котором корпоративный автобус с пассажирами опрокинулся от столкновения с легковым авто.