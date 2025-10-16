Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
В Амурской области 14 человек попали в больницу после ДТП с автобусом
В результате аварии с автобусом, перевозившим вахтовиков в Амурской области, госпитализированы 14 человек, погиб один человек, сообщили в региональном минздраве.
Всего пострадало 49 человек, один погиб, 14 госпитализировано, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что 13 человек находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, один – в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее в Амурской области завели уголовное дело после ДТП участием автобуса с работниками одного из предприятий и легкового автомобиля.
Утром 16 октября произошла авария в Свободненском районе Амурской области, при котором корпоративный автобус с пассажирами опрокинулся от столкновения с легковым авто.