Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на харьковском направлении инициативу полностью перехватила российская армия, передает ТАСС.

Лисняк заявил, что украинские войска теряют управляемость и боеспособность, а их потери в живой силе достигли критического уровня.

По словам Лисняка, сейчас силы ВС России продолжают наступление и сохраняют высокий темп операций.

ВГА Харьковской области ожидает, что в ближайшее время российская армия возьмет под контроль Купянск, а также освободит Волчанск и прилегающие территории. Лисняк сообщил, что при текущем развитии ситуации создаются условия для оперативного окружения крупной группировки Вооруженных сил Украины в регионе благодаря успеху с Двуречанского плацдарма.

Он также отметил стратегическую и тактическую важность Купянска для контроля над ситуацией.

