    Почему серебро дорожает быстрее золота
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Британские СМИ: Трамп готовит «фонд победы» для Украины
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    16 октября 2025, 12:13

    ВГА заявила об инициативе ВС России на харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают развивать наступление на харьковском направлении, при этом украинская армия несет значительные потери и теряет контроль над ситуацией, заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, на харьковском направлении инициативу полностью перехватила российская армия, передает ТАСС.

    Лисняк заявил, что украинские войска теряют управляемость и боеспособность, а их потери в живой силе достигли критического уровня.

    По словам Лисняка, сейчас силы ВС России продолжают наступление и сохраняют высокий темп операций.

    ВГА Харьковской области ожидает, что в ближайшее время российская армия возьмет под контроль Купянск, а также освободит Волчанск и прилегающие территории. Лисняк сообщил, что при текущем развитии ситуации создаются условия для оперативного окружения крупной группировки Вооруженных сил Украины в регионе благодаря успеху с Двуречанского плацдарма.

    Он также отметил стратегическую и тактическую важность Купянска для контроля над ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Российские военные заняли несколько лесных массивов на Харьковском направлении. Подразделения России освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области.

    16 октября 2025, 04:25
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    16 октября 2025, 08:12
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские специалисты могут взять на себя управление крылатыми ракетами Tomahawk при возможных поставках Киеву, что позволит обойти обучение украинских военных, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, знакомого с обсуждениями.

    Американские подрядчики будут управлять крылатыми ракетами Tomahawk в случае их поставок Киеву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times и слова высокопоставленного западного военного, участвовавшего в обсуждениях.

    По информации издания, украинских военных, возможно, даже не станут обучать обращению с этими ракетами.

    «В случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены относительно быстро, а для их применения будут задействованы американские подрядчики», – приводит издание слова собеседника. По его словам, это позволит избежать масштабной подготовки украинских военных и даст США возможность контролировать процесс нацеливания и другие аспекты применения Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Сенатор Алексей Пушков увидел угрозу ракетной войны в случае передачи Tomahawk Киеву. Эксперт Александр Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как возможный ответ на поставки таких ракет.

    15 октября 2025, 18:29
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    16 октября 2025, 09:29
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    @ Ethan Swope/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных взрывов в Полтавской области была нарушена работа энергетических объектов, что привело к полной остановке газодобычи в регионе, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на энергокомпанию «ДТЭК».

    Энергетическая инфраструктура в Полтавской области Украины получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на данные издания «Общественное» и энергокомпанию «ДТЭК».

    Сообщается, что в результате происшествия была полностью остановлена работа объектов газодобычи в регионе.

    Минувшей ночью и утром в Полтавской области объявляли воздушную тревогу. Также поступали сообщения о взрывах, произошедших в разных районах области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины создали скрытые аккумуляторные парки для поддержания энергосистемы в случае новых атак. Министерство энергетики на Украине сообщило о повреждениях ключевых объектов инфраструктуры из-за взрывов. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики на Украине.

    15 октября 2025, 13:39
    Российский боец возле Московского случайно наступил на спящего солдата ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВС России при выдвижении к Московскому вблизи Димитрова случайно наступил на голову заснувшего в лесу украинского солдата, заявил командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

    Командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск «Центр» рассказал о смешном инциденте. По его словам, российский боец при подходе к поселку Московское вблизи Димитрова занял позицию в лесополосе и начал подтягивать к себе разведчика из своей группы, передает ТАСС.

    В этот момент один из бойцов случайно наступил на голову украинскому военному, который спал в кустах. «Он реально наступил на голову, после чего случился стрелковый бой», – заявил командир.

    Стрелковый бой продолжался недолго, противник был уничтожен, уточнил командир штурмового отряда.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Московское в Донецкой народной республике.

    16 октября 2025, 01:10
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Меньше 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Андрей Марочко, предполагая, что на полное освобождение республики потребуется не больше пары недель.

    Он напомнил, что территория Луганской Народной Республики – самая освобожденная территория из всех новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

    «Но те участки, которые нам еще осталось освободить – они очень сложные по рельефу местности. Получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать», рассказал эксперт ТАСС.

    Марочко подчеркнул: если командование решит освободить Луганскую Народную Республику полностью, то это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств».

    По его словам, под контролем ВСУ остается небольшой участок местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ.


    15 октября 2025, 22:37
    Минобороны заявило о восьми сброшенных ВСУ управляемых бомбах в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в оперативной сводке за 15 октября с территории проведения спецоперации доложило в Telegram-канале о применяемых ВСУ управляемых авиабомбах.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России днем ранее поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины. Кроме того, российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    16 октября 2025, 01:40
    Российские силовики рассказали о черной дыре для ВСУ в Садках Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Для солдат ВСУ населенный пункт Садки в Сумской области стал черной дырой, в которой они исчезают бесследно и откуда никогда не возвращаются, рассказали представители российских силовых структур.

    «Этот населенный пункт уже давно является своеобразной черной дырой для украинской армии», – рассказал представитель силовиков ТАСС.

    По их данным, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ говорят о постоянных исчезновениях военнослужащих бригады в районе Садков.

    До этого российские силовики рассказывали, что тела пропавших без вести солдат ВСУ из 80-й ОДШБр полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона.

    15 октября 2025, 12:42
    Партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Активисты партизанского движения совершили поджог дома, принадлежавшего сотруднику территориального центра комплектования в одном из населенных пунктов Херсонской области, сообщили в пророссийском подполье.

    Активисты сопротивления «Русский Херсон» сжигают дома сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Херсонской области, передает ТАСС.

    О случившемся сообщили представители пророссийского подполья, действующего в регионе.

    Собеседник агентства заявил: «Партизаны вычислили место проживания одного сотрудника ТЦК в Херсонской области и подожгли его дом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по пунктам отбора и комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил помещение местного военкомата.

    15 октября 2025, 14:04
    ВСУ запутались в заграждении при бегстве из Московского в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные при попытке бегства из села Московское оказались в ловушке, запутавшись в собственных проволочных заграждениях, рассказал командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки «Центр».

    По его словам, украинские солдаты во время отхода из села Московское вблизи Димитрова в ДНР запутались в установленном ими же заграждении из колючей проволоки, передает ТАСС.

    «Противник вначале оказывал какое-то сопротивление, но потом начал просто убегать. Противник пытался зайти немного с другого фланга, чтобы мое слабое место атаковать. Ну ребята оказались не робкого десятка. Они им дали отпор. В итоге у нас есть теперь чудное видео, где противник убегает, запутывается в своей же путанке, которую они раскидали, падает лицом вниз, потом просто уползает», – заявил военнослужащий.

    По его словам, штурм населенного пункта велся синхронно с двух направлений, что позволило союзным силам встретиться на Т-образном перекрестке и продолжить продвижение единым фронтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области. Освобождение Мирнограда позволяет развивать наступление на Днепропетровскую область. ВСУ оказались в окружении между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР.

    16 октября 2025, 03:58
    Марочко: Взятие Алексеевки – шанс на буферную зону с Запорожской областью

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобождение Алексеевки в Днепропетровской области дает возможность российским военнослужащим сформировать буферную зону на стыке с Запорожской областью, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    «Военнослужащие России продолжают продвигаться в западном направлении и освобождать Запорожскую область, одновременно создавая буферную зону в Днепропетровской области. Заявление Министерства обороны о освобождении Алексеевки – лишнее тому подтверждение», – сообщил он ТАСС.

    Напомним, днем ранее российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска 14 октября освободили поселок Балаган в ДНР. За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике.

    15 октября 2025, 13:46
    Песков: Путин встретится с передавшими ему иконы бойцами

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль, передает ТАСС. Дмитрий Песков уточнил, что встреча состоится, когда позволит рабочий график президента.

    «Путин сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», – сказал Песков.

    Президенту на день рождения подарили две уникальные иконы, которые защитили российских солдат от пуль. Путин заявлял, что обязательно встретится с этими воинами.

    Ранее президент России Владимир Путин получил от бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копию боевого знамени.

    15 октября 2025, 21:41
    Рютте объявил о готовности большей части стран – членов НАТО спонсировать Киев

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, более половины стран – членов альянса готовы выделять средства и закупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List/Список приоритетных требований Украины).

    «США постоянно предоставляют Украине летальное, а в данном случае, когда речь идет о ПВО, нелетальное вооружение. И, конечно же, здесь активно действуют и европейцы. Мы знаем, что у итальянцев, французов и немцев есть свои собственные противоракетные системы. Я не могу вдаваться в подробности, что они поставили или не поставили на Украину, но, вероятно, вы слышали, как украинское руководство говорило об этом ранее», – заявил Рютте на пресс-конференции.

    Он добавил, что еще многое из обещанного только должно поступить Украине, поэтому Европе нужна инициатива PURL,  список того, что нужно Киеву и что могут предоставить только США за деньги союзников.

    «И сегодня, как я уже сказал, более половины союзников уже подписались. Изначально нас было шесть: голландцы, немцы, канадцы, шведы, норвежцы и датчане, а сегодня, могу вам сказать, это больше половины всех союзников. И, знаете, их 32, так что их больше 16», – провозгласил генсек НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, присоединяющихся к плану закупки вооружений для Украины.

    Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав Минобороны. В рамках новой инициативы Германия намерена профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов, включая системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    16 октября 2025, 07:51
    Расчет «Молнии-2» поразил цель ВСУ на рекордной дальности 82 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые ударный беспилотник «Молния-2» сумел уничтожить цель на Украине на расстоянии 82 км от точки запуска, используя противотанковую мину, сообщила оператор ударных БПЛА 1-й Славянской бригады 51-й армии ЮВО, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным Радистка.

    Расчет ударного беспилотника «Молния-2» сумел проникнуть в тыл Вооруженных сил Украины и поразить цель на рекордной для этого дрона дальности – 82 км от пункта запуска, сообщает ТАСС. Об этом рассказала оператор БПЛА с позывным Радистка из 1-й Славянской бригады 51-й армии ЮВО, действующей в интересах группировки «Центр».

    По ее словам, максимальная дальность полета «Молнии-2» зависит от поставленной командованием задачи, погодных условий и заряда аккумулятора. «У нас максимум получалось улетать на 82 километра», – подчеркнула Радистка, отвечая на вопрос о возможностях дрона.

    Она уточнила, что чаще всего в качестве боевой части для дрона используют противотанковые мины ТМ. Также в подразделении применяются осколочные и зажигательные боеприпасы, отметила оператор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы БПЛА научили дроны «Молния-2» обходить средства радиоэлектронной борьбы на Украине. Беспилотники «Молния-2» уничтожили позиции ВСУ под Харьковом. Российские военнослужащие уничтожили украинский опорный пункт с помощью беспилотника «Молния-2».

    15 октября 2025, 13:25
    Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА

    Пять украинских БПЛА уничтожены ПВО над Курской и Белгородской областями

    Tекст: Мария Иванова

    Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были сбиты средствами ПВО на территории Белгородской и Курской областей в течение пяти часов.

    Информация о ликвидации украинских беспилотников поступила из в Telegram-канала Министерства обороны.

    С 8.00 до 13.00 по московскому времени средства ПВО сбили три БПЛА над Белгородской областью и два беспилотника над Курской областью.

    Все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

    Напомним, ранее в среду силы ПВО в Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ.

    За минувшую ночь на территории России уничтожили 59 украинских дронов.

    15 октября 2025, 13:49
    Силуанов сообщил о полном финансировании целей СВО в 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что достижение всех целей специальной военной операции будет полностью обеспечено необходимыми денежными средствами в 2025 году.

    На пленарном заседании Госдумы Силуанов сообщил, что «все основные приоритеты должны быть в полном объеме финансово обеспечены». Об этом передает ТАСС.

    Он добавил, что несмотря на прогнозируемое снижение доходной базы, объем расходов не уменьшится. Министр также отметил, что власти выделяют необходимые ассигнования, чтобы приоритеты в полном объеме были обеспечены деньгами. Главный из них – достижение целей специальной военной операции, которое полностью обеспечено средствами на 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов пообещал снижение стоимости ресурсов благодаря бюджету. Он заявил о полном финансировании производства самолета «Байкал». Силуанов также заявил о планах России войти в топ-25 по роботизации к 2030 году.

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Школьные каникулы на 2025/2026 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

      Расписание школьных каникул на 2025/2026 учебный год традиционно регламентируется Министерством просвещения Российской Федерации и региональными органами управления образованием. Каникулы предоставляют учащимся необходимый отдых между учебными периодами и позволяют восстановить силы для успешного освоения образовательной программы.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации