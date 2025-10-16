Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
ВГА заявила об инициативе ВС России на харьковском направлении
Российские войска продолжают развивать наступление на харьковском направлении, при этом украинская армия несет значительные потери и теряет контроль над ситуацией, заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
По его словам, на харьковском направлении инициативу полностью перехватила российская армия, передает ТАСС.
Лисняк заявил, что украинские войска теряют управляемость и боеспособность, а их потери в живой силе достигли критического уровня.
По словам Лисняка, сейчас силы ВС России продолжают наступление и сохраняют высокий темп операций.
ВГА Харьковской области ожидает, что в ближайшее время российская армия возьмет под контроль Купянск, а также освободит Волчанск и прилегающие территории. Лисняк сообщил, что при текущем развитии ситуации создаются условия для оперативного окружения крупной группировки Вооруженных сил Украины в регионе благодаря успеху с Двуречанского плацдарма.
Он также отметил стратегическую и тактическую важность Купянска для контроля над ситуацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Российские военные заняли несколько лесных массивов на Харьковском направлении. Подразделения России освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области.