    Почему серебро дорожает быстрее золота
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Британские СМИ: Трамп готовит «фонд победы» для Украины
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    21 комментарий
    16 октября 2025, 11:37 • Новости дня

    Мерц предложил создать европейскую биржу для конкуренции с США и Азией

    Мерц предложил создать европейскую биржу для конкуренции с США и Азией
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за запуск панъевропейской биржи, чтобы европейские компании могли легче получать финансирование и конкурировать на мировом рынке.

    Мерц подчеркнул, что европейским компаниям нужен «достаточно широкий и глубокий рынок капитала», чтобы иметь возможность быстро и эффективно финансировать собственное развитие, пишет Bloomberg.

    По словам Мерца, ситуация, когда такие технологические компании, как BioNTech, выходят на биржу в Нью-Йорке, а не в Европе, вызывает разочарование. Мерц напомнил, что бывшие премьеры Италии Марио Драги и Энрико Летта в своих докладах указывали на необходимость срочных мер для повышения конкурентоспособности и производительности европейских фирм.

    «Это вопрос нашего будущего и того, останется ли Европа игроком в мировой экономике или же станет игрушкой в руках крупных центров в Азии и Америке», – заявил Мерц.

    Он добавил, что для повышения продуктивности Евросоюзу необходимы фундаментальные реформы: сокращение избыточного регулирования, ускорение процедур, открытие рынков и поддержка инноваций.

    После вступления в должность в мае Мерц пообещал реформировать экономику Германии, упростить процедуры и стимулировать инвестиции. Он призвал ЕС ускорить реформы для повышения конкурентоспособности на фоне давления со стороны США и Азии.

    В докладе Драги, опубликованном в прошлом году, говорится, что ЕС по-прежнему отстает от мировых лидеров в условиях быстро меняющейся глобальной среды. Летта также выступает за аналогичные перемены.

    Напомним, ранее Германия решила профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов. В новый пакет военной помощи планируется включить системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует рассмотреть вопрос пересмотра условий торгового соглашения с Соединенными Штатами после окончания президентского срока Дональда Трампа.

    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (13)
    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    Комментарии (7)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:22 • Новости дня
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ответил на домыслы в СМИ, распространенные «информированными источниками» издания Middle East Eye, о намерении дипломата покинуть администрацию президента после мирового соглашения по Газе, назвав это фейком, который стоит тут же забыть.

    «Эта история – на 100% фейк и должна быть опровергнута немедленно! Я постоянно удивляюсь, откуда так называемые журналисты берут столь смехотворную чушь», –  приводит текст поста Уиткоффа в соцсети Х портал BreakingTheNews.

    По словам Уиткоффа, он вовлечен в мирный процесс больше, чем когда-либо и продолжит «с гордостью служить» президенту США Дональду Трампу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британское издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на информированный источник писало, что Уиткофф планирует покинуть администрацию президента Трампа, чтобы больше времени уделять личному делу.

    При этом в Кремле отметили, что опыт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, проявившийся на Ближнем Востоке, может помочь поиску решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не поступало, а дата их возможного телефонного разговора неизвестна.

    Москва не получала поздравлений президента России Владимира Путина с днем рождения от президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге ответил на соответствующий вопрос: «Нет, не было».

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет информации о возможных сроках телефонного разговора между лидерами России и США. На вопрос о том, может ли звонок, анонсированный Трампом, состояться до пятницы, представитель Кремля отметил: «Нет, пока неизвестно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел повторные переговоры с Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы обороны и дальнобойности.

    Комментарии (3)
    15 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 22:55 • Новости дня
    Лавров указал, как «хорохорятся» недипломаты ЕС по ту сторону «линии фронта»

    Лавров раскритиковал Рютте и его коллег за высказывания о России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос о способности дипломатии решать современные межгосударственные проблемы ответил, что дипломатии под силу многое, только дипломатов не хватает.

    «Дипломатия способна. Дипломатов по ту сторону «линии фронта» не хватает. Посмотрите, что они говорят», – заметил он в беседе с «Коммерсантом».

    Лавров напомнил слова бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, который заявлял, что «в 2014 году мы не смогли ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной», и продолжил: «Даже Минские соглашения оказались фарсом». Дипломат задался вопросом, замечал ли Ходжес, кто сделал соглашения фарсом?

    «Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, тоже «великий стратег», подпевает. Это уже совсем провокация. Он сказал, что «велика вероятность того, что Китай заставит своего «младшего партнера» – Россию – пойти против НАТО, чтобы отвлечь их внимание». То есть чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял «там», а мы «здесь». И таких высказываний огромное количество», – отметил Лавров несуразности высказываний нынешних деятелей международной политики.

    Он отметил, как высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала «интересную» вещь: «Россия и Китай заявляют, что они выиграли Вторую мировую войну, вместе победили нацизм. Это что-то новенькое. Сегодня все меньше люди помнят историю, поэтому многие верят в подобные нарративы».

    «Это говорит глава евродипломатии! А вы спрашиваете, есть ли шанс у дипломатии?» – возмутился глава МИД России.

    Более того, он привел высказывание главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который  заявил, что СССР развязал мировую войну, депортировал миллионы людей и остался безнаказанным.

    «А то, что сейчас у него соседняя Латвия осуществляет этнические чистки, тысячами выгоняет людей? Запад набрал в рот воды. ОБСЕ, комиссар Совета Европы по правам человека – никто не прокомментировал это никоим образом. «Процесс идет». Это нацизм, создание «расово чистого» государства. Мы, конечно, принимаем этих людей. Уже были определены специальные дополнительные меры», – резюмировал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.


    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о провале согласования новых санкций ЕС против России

    Politico сообщило о провале согласования новых санкций ЕС против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече в Брюсселе дипломаты Евросоюза не смогли договориться о введении очередного, 19-го по счету, санкционного пакета против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Евросоюза 15 октября не смогли достичь единого мнения по 19-му пакету санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    Вопрос о введении новых ограничений будет вновь рассмотрен в пятницу, сообщили дипломаты.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что обсуждение ситуации на Украине Евросоюзом лишь скрывает его неспособность решать собственные внутренние проблемы. «Я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители», – подчеркнул Фицо.

    Ранее, 9 октября, источник отметил, что одобрение нового пакета санкций, вероятнее всего, будет отложено до саммита ЕС, который запланирован на 23–24 октября. Причиной отсрочки называют несогласие со стороны Австрии, Венгрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе объяснили задержку принятия 19-го пакета антироссийских санкций разногласиями среди стран-членов. Евросоюз рассматривал различные варианты использования доходов от замороженных российских активов.

    Киев накануне заявил о существовании «трещин» в санкционном режиме Евросоюза против России.


    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    Выдворенный из Латвии пенсионер получил российский паспорт за полчаса

    Tекст: Вера Басилая

    Выдворенный из Латвии 74-летний Григорий Еременко рассказал, что получил российский паспорт за полчаса.

    Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко рассказал, что ему выдали российский паспорт всего за полчаса, передает РИА «Новости».

    «Меня привезли в ГУ МВД на Петровку, паспорт сделали и выдали в один момент, за полчаса», – отметил Еременко.

    Он добавил, что сотрудники полиции поздравили его с получением российского гражданства, чему он был очень рад. Еременко выразил благодарность за оперативность и внимание представителей МВД.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства вручили российский паспорт пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны.

    Ранее латвийские власти изменили отношение к гражданам России после распада СССР.

    Россия подготовила комплексную программу поддержки для более чем 800 соотечественников, высланных из Латвии из-за незнания латышского языка.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:53 • Новости дня
    Сийярто назвал позором реакцию Еврокомиссии на запрос о безопасности «Дружбы»

    Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по безопасности «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за затяжку с ответом на запрос о безопасности нефтепровода «Дружба», назвав ситуацию позором.

    Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели прокомментировал ситуацию с запросом по «Дружбе». Он отметил, что Еврокомиссия предоставила официальный ответ только через семь недель после его обращения по поводу безопасности нефтепровода, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что столь длительное ожидание ответа со стороны Еврокомиссии он расценивает как позорное. Министр обратил внимание журналистов на то, что семь недель для реагирования на подобные вопросы слишком большой срок.

    VIII Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября. Дискуссии проходят в ЦВЗ «Манеж» и «Гостином дворе», где представлена выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе».

    Ранее глава МИД Венгрии назвал атаки на трубопровод «Дружба» ударом по суверенитету Венгрии.

    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Сийярто обвинил ЕС в том, что он не выполнил свои обязательства после атаки Киева на «Дружбу».

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕК предложит ЕС вдвое увеличить объем совместных оборонных закупок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предложит план, согласно которому к концу 2027 года 40% оборонных закупок Евросоюза будут осуществляться совместно, пишет Bloomberg со ссылкой на документ ЕК.

    Странам ЕС будет предложено координировать свои оборонные расходы и оперативно создавать коалиции для совместной разработки новых военных программ, что, по замыслу, поможет «сдерживать Россию», сообщает Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Согласно плану, к концу 2027 года 40% оборонных закупок ЕС должны стать совместными, что более чем вдвое превышает текущий показатель.

    Кроме того, ЕК планирует в ближайшие месяцы запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению.

    К началу 2026 года должны быть созданы коалиции для руководства проектами по дронам и системам ПВО, запуск которых намечен на середину того же года.

    Документ также предусматривает создание таких масштабных проектов, как «Европейская система защиты от беспилотников» с опорой на опыт Украины и «Наблюдение на восточном фланге», запуск которых также намечен на 2026 год. Ожидается, что план представят в четверг, а на следующей неделе его обсудят европейские лидеры на саммите в Брюсселе.

    Ранее Венгрия, Болгария и еще семь стран ЕС запросили кредиты на перевооружение.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 07:36 • Новости дня
    Euractiv: Фон дер Ляйен впервые собирается отказать Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые планирует открыто выступить против инициатив администрации президента США Дональда Трампа, поддержав экологическое соглашение по судоходству, пишут европейские СМИ.

    Фон дер Ляйен, возможно, впервые может отказать администрации Трампа, речь идет о поддержке соглашения ООН по сокращению выбросов парниковых газов от мирового судоходства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    Источники в Еврокомиссии утверждают, что фон дер Ляйен заняла принципиальную и жесткую позицию по этому вопросу. Это свидетельствует о готовности главы ЕК пойти на политический риск в отношениях с США.

    В случае подтверждения информации это станет первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов администрации Трампа после ряда уступок, включая соглашение о пошлинах в 15% на экспорт товаров в США.

    Ранее президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН назвал утверждения об изменении климата «величайшей ложью всех времен».

    В августе сообщалось, что администрация Трампа собирается прекратить финансирование космических миссий NASA OCO-2 и OCO-3 по отслеживанию выбросов парниковых газов.

    Также президент США Трамп в целом выступает против «зеленой повестки». Он вывел страну из Парижского соглашения по климату.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 14:40 • Новости дня
    Politico: Трамп выразил оптимизм по поводу мира на Украине после Газы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив достижения мира на Украине после обмена заложниками на Ближнем Востоке.

    Как передает Politico со ссылкой на представителя Белого дома, «президент Трамп давно выражал желание положить конец войне между Россией и Украиной, так же, как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС». Отмечается, что «президент сохраняет оптимизм», передает ТАСС.

    Ранее Трамп рассказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев активно действовать для достижения мирного процесса.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 14:01 • Новости дня
    Кремль обвинил ЕС и Киев в затягивании переговоров по Украине

    Песков обвинил ЕС и Киев в затягивании переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу по Украине, но видит препятствия со стороны ЕС и Киева.

    Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по ситуации на Украине, однако нынешняя пауза в диалоге обусловлена действиями Европейского союза и властей Киева, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло». Представитель Кремля подчеркнул, что проблемы на этом пути возникли не по вине России.

    Песков отметил, что «проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны». В сложившейся ситуации, по его словам, власти России не видят альтернатив паузе в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что американским властям известно о паузе в переговорах между Россией и Украиной и продвижения нет.

    Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев активнее работать ради мирного процесса.

    Ситуация на переговорах по Украине усложняется из-за отсутствия реакции Киева на предложения Москвы и ослабления позиций украинской стороны.

    Комментарии (0)
    Китай выразил протест Британии из-за санкций против перевозчиков нефти
    Мерц предложил создать европейскую биржу для конкуренции с США и Азией
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    Польские депутаты поругались из-за выдачи украинца Германии
    Азербайджан решил сократить военные расходы
    Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя
    Арбатова: Молодые жены становятся для пожилых супругов сестрами милосердия

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Школьные каникулы на 2025/2026 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

      Расписание школьных каникул на 2025/2026 учебный год традиционно регламентируется Министерством просвещения Российской Федерации и региональными органами управления образованием. Каникулы предоставляют учащимся необходимый отдых между учебными периодами и позволяют восстановить силы для успешного освоения образовательной программы.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

