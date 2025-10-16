Мерц предложил создать европейскую биржу для конкуренции с США и Азией

Tекст: Алексей Дегтярев

Мерц подчеркнул, что европейским компаниям нужен «достаточно широкий и глубокий рынок капитала», чтобы иметь возможность быстро и эффективно финансировать собственное развитие, пишет Bloomberg.

По словам Мерца, ситуация, когда такие технологические компании, как BioNTech, выходят на биржу в Нью-Йорке, а не в Европе, вызывает разочарование. Мерц напомнил, что бывшие премьеры Италии Марио Драги и Энрико Летта в своих докладах указывали на необходимость срочных мер для повышения конкурентоспособности и производительности европейских фирм.

«Это вопрос нашего будущего и того, останется ли Европа игроком в мировой экономике или же станет игрушкой в руках крупных центров в Азии и Америке», – заявил Мерц.

Он добавил, что для повышения продуктивности Евросоюзу необходимы фундаментальные реформы: сокращение избыточного регулирования, ускорение процедур, открытие рынков и поддержка инноваций.

После вступления в должность в мае Мерц пообещал реформировать экономику Германии, упростить процедуры и стимулировать инвестиции. Он призвал ЕС ускорить реформы для повышения конкурентоспособности на фоне давления со стороны США и Азии.

В докладе Драги, опубликованном в прошлом году, говорится, что ЕС по-прежнему отстает от мировых лидеров в условиях быстро меняющейся глобальной среды. Летта также выступает за аналогичные перемены.

Напомним, ранее Германия решила профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов. В новый пакет военной помощи планируется включить системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует рассмотреть вопрос пересмотра условий торгового соглашения с Соединенными Штатами после окончания президентского срока Дональда Трампа.