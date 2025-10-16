  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
  Лента новостей
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    21 комментарий
    16 октября 2025, 11:25 • Новости дня

    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России

    Китай выразил протест Британии из-за санкций против перевозчиков нефти

    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти сделали Великобритании серьезное предупреждение по поводу введения санкций в отношении китайских перевозчиков российской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Китай выразил серьезное недовольство новыми санкциями Британии против перевозчиков российской нефти, передает ТАСС.

    Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, власти Китая уже сделали Лондону жесткое представление по этому вопросу.

    Он отметил, что Пекин считает подобные меры недопустимыми вмешательством во взаимодействие между китайскими и российскими компаниями. Линь Цзянь подчеркнул, что нормальные обмены и сотрудничество между Китаем и Россией не должны страдать из-за подобных шагов Британии.

    Ранее власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    16 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти

    МИД Индии заявил о приоритете интересов потребителей при импорте энергоносителей

    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приоритетом для индийских властей при импорте нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей, особенно в условиях нестабильной энергетической ситуации, заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

    По его словам, власти Индии в вопросах импорта энергоносителей ориентируются на защиту интересов своих потребителей, передает ТАСС.

    Джайсвал добавил, что Индия является одним из крупнейших мировых импортеров нефти и газа, и обеспечение стабильных цен и надежных поставок выступает двойной целью индийской энергетической политики. Он подчеркнул, что политика импорта полностью подчинена этой задаче, а также включает диверсификацию источников поставок в соответствии с рыночными условиями.

    Вместе с тем, Джайсвал сообщил, что Индия и США продолжают обсуждать расширение энергетического сотрудничества и увеличение закупок американских энергоносителей. Он отметил, что индийская сторона уже много лет стремится нарастить импорт из США, и нынешняя администрация Вашингтона проявляет интерес к углублению такого взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупку российской нефти. Индия отвергла требование США полностью отказаться от импорта нефти из России. Индийские нефтяные компании продолжают вести переговоры о закупке российских энергоресурсов.

    Комментарии (12)
    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Комментарии (5)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    Комментарии (11)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Британские спецслужбы осуществляли непосредственное руководство операцией «Паутина», в рамках которой были совершены атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы, где размещались стратегические бомбардировщики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы со стратегической авиацией, передает ТАСС.

    Бортников подчеркнул, что операция была проведена под кураторством британской разведки накануне переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле. По его словам, британцы также обеспечили пропагандистское сопровождение операции, распространяя в СМИ ложную информацию о большом ущербе и украинском происхождении диверсии.

    Кроме того, Бортников добавил, что инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию атак беспилотников по объектам и офису Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

    Ранее Бортников заявил, что Лондон и так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока.  Также глава ФСБ заявил, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».

    В Службе внешней разведки сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.

    Комментарии (11)
    16 октября 2025, 09:17 • Новости дня
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британские спецслужбы вместе с киевским режимом намерены подготовить диверсии на газопроводе «Турецкий поток», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Британцы совместно со спецслужбами Украины готовят диверсии в отношении газопровода «Турецкий поток», сказал Бортников, передает ТАСС.

    Других подробностей он не привел.

    В январе киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников на, средства ПВО России отразили нападение. Сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву из-за атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока».

    Комментарии (13)
    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    Комментарии (7)
    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    @ Lars Penning/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Об этом сообщило британское министерство иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Ранее Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК.

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    Комментарии (7)
    15 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британское правительство расширило санкционный список, включив в него крупнейшие российские нефтяные компании и Национальную систему платежных карт.

    Введенные санкции против российских компаний подтверждаются документом, опубликованным на сайте правительства Британии, передает ТАСС.

    В перечень под ограничения попали нефтяная компания «Лукойл» и нефтегазовая компания «Роснефть».

    Также в санкционный список добавлена Национальная система платежных карт (НСПК).

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов. До этого власти Британии включили в антироссийский санкционный список 82 физических и юридических лица, в том числе Агентство по страхованию вкладов, а также 18 судов.

    В июле британские власти внесли 18 россиян в обновленный санкционный список за предполагаемое участие в кибератаках.

    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 11:17 • Новости дня
    Россия выразила уверенность в нефтяном партнерстве с Индией

    Новак выразил уверенность в продолжении экспорта нефти в Индию вопреки давлению США

    Россия выразила уверенность в нефтяном партнерстве с Индией
    @ Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская нефть продолжит поступать в Индию, несмотря на давление со стороны США, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак заявил, что энергетическое сотрудничество с Индией строится на дружеских отношениях и экономической целесообразности, а индийские партнеры намерены самостоятельно определять свою политику импорта нефти, передает «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что энергетический ресурс России востребован, экономически выгоден, целесообразен.

    «Уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», – отметил Новак.

    Новак также рассказал, что индийские компании начали оплачивать часть поставок российской нефти в юанях, но основная часть расчетов по-прежнему проходит в рублях.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.

    Однако представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 09:38 • Новости дня
    Бортников заявил о призывах МИ-6 «убивать всех неугодных» в России

    Бортников: Руководство МИ-6 призывает убивать всех неугодных в России

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство британской разведки МИ-6 призывает в рамках так называемой партизанской войны «убивать всех неугодных» в России, заявил руководитель ФСБ России Александр Бортников.

    Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ сообщил, что руководство британской разведки МИ-6 призывает в рамках так называемой партизанской войны «убивать всех неугодных» в России. По его словам, для подобной агитации целенаправленно выбираются мигранты, маргиналы, лица с радикальными взглядами, а также наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями, передает ТАСС.

    Бортников подчеркнул, что в числе вовлекаемых в противоправную деятельность – подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые граждане. Он отметил, что такие лица привлекаются к совершению терактов через мошеннические действия кол-центров, которые курируются СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. По его словам, только на территории Украины действует более 120 таких кол-центров.

    Бортников также обратил внимание на призывы экс-директора МИ-6 Ричарда Мура к гражданам других стран работать на британскую разведку. Он отметил, что Мур анонсировал запуск специальной платформы в даркнете для вербовки инициативных лиц.

    Глава ФСБ предостерег, что при существующих проблемах в политике, экономике и обществе Британии, а также с учетом множества недоброжелателей этой страны, подобные инициативы могут привести к нежелательным последствиям для самой британской разведки.

    Ранее Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки дронов на российские аэродромы стратегической авиации.

    Лондон и возглавляемая им так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока.

    ФСБ заявила, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».

    В Службе внешней разведки России сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Посольство России заявило об эффекте бумеранга от санкций Британии

    Посольство РФ спрогнозировало удар санкций Британии по собственной экономике

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Лондоне предупредило о негативных последствиях санкций Британии против нефтяного сектора для самой британской экономики и мировой энергетики.

    Британские санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти могут иметь обратный эффект для экономики самой Британии, передает РИА «Новости».

    В заявлении посольства России отмечается: «Попытки Лондона «задушить» российскую экономику будут иметь «эффект бумеранга».

    Там подчеркнули, что удары по ведущим российским нефте- и газовым компаниям дестабилизируют мировые энергетические рынки и приводят к дополнительным издержкам для британских потребителей и бизнеса на фоне сложной социальной ситуации.

    В диппредставительстве добавили, что действия Лондона негативно скажутся на энергобезопасности государств Глобального Юга. Это, по их мнению, еще раз подчеркивает неоколониальное и потребительское отношение британской элиты к развивающимся странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти. Британское правительство расширило санкционный список, включив в него крупнейшие российские нефтяные компании и Национальную систему платежных карт.

    Россия ввела санкции против ряда представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества Британии в ответ на продолжение конфронтационного курса Лондона.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 10:51 • Новости дня
    Британия обвинила Китай в «крупномасштабной шпионской операции»
    Британия обвинила Китай в «крупномасштабной шпионской операции»
    @ NEIL HALL/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательные службы Китая вели «крупномасштабные шпионские операции», направленные против интересов и безопасности Британии, сообщает Politico.

    Заместитель советника по нацбезопасности Британии Мэттью Коллинз в письменных показаниях для прокуратуры утверждал, что разведслужбы Китая вели «крупномасштабные шпионские операции», направленные против интересов и безопасности Британии. Он отметил, что информация, переданная двумя обвиняемыми, могла быть полезна Китаю напрямую или косвенно, пишет Politico.

    Коллинз подчеркнул, что действия обвиняемых были «предосудительны для безопасности или интересов Великобритании». В то же время он заявил, что страна стремится к «позитивным отношениям» с Китаем и придерживается подхода, предполагающего сотрудничество, конкуренцию и противодействие по вопросам нацбезопасности.

    Обвиняемые Кристофер Кэш и Кристофер Берри отрицали передачу конфиденциальных данных агенту китайской разведки в 2021–2023 годах. В прошлом месяце прокуратура неожиданно сняла обвинения из-за невозможности получить подтверждающие материалы от правительства, что вызвало политическую дискуссию.

    Власти Британии были вынуждены опубликовать свидетельства Коллинза в ответ на критику в адрес правительства по поводу ведения дела. В последнем заявлении Коллинз вновь указал на высокую способность китайских спецслужб и угрозу экономике и демократическим институтам страны.

    Ранее в 2024 году ЦРУ и МИ-6 предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России и Китая.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 07:21 • Новости дня
    США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава американского минфина Скотт Бессент в ходе встречи с коллегой из Японии Катсунобу Като сообщил, что Токио следует прекратить закупки российской нефти.

    «Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», – цитирует Бессента РИА «Новости».

    Кроме того, министры обсудили инвестиции.

    В сентябре японский МИД заявил, что японские импортеры смогут и дальше закупать нефть с проекта «Сахалин-2» при условии официального подтверждения происхождения сырья, несмотря на новые ценовые ограничения.

    До этого Токио ввел новые антироссийские санкции, по мнению японских властей, эти меры являются «вкладом в достижение мира».

    Комментарии (0)
