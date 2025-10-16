Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России

Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти

МИД Индии заявил о приоритете интересов потребителей при импорте энергоносителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, власти Индии в вопросах импорта энергоносителей ориентируются на защиту интересов своих потребителей, передает ТАСС.

Джайсвал добавил, что Индия является одним из крупнейших мировых импортеров нефти и газа, и обеспечение стабильных цен и надежных поставок выступает двойной целью индийской энергетической политики. Он подчеркнул, что политика импорта полностью подчинена этой задаче, а также включает диверсификацию источников поставок в соответствии с рыночными условиями.

Вместе с тем, Джайсвал сообщил, что Индия и США продолжают обсуждать расширение энергетического сотрудничества и увеличение закупок американских энергоносителей. Он отметил, что индийская сторона уже много лет стремится нарастить импорт из США, и нынешняя администрация Вашингтона проявляет интерес к углублению такого взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупку российской нефти. Индия отвергла требование США полностью отказаться от импорта нефти из России. Индийские нефтяные компании продолжают вести переговоры о закупке российских энергоресурсов.