Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России
Китайские власти сделали Великобритании серьезное предупреждение по поводу введения санкций в отношении китайских перевозчиков российской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай выразил серьезное недовольство новыми санкциями Британии против перевозчиков российской нефти, передает ТАСС.
Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, власти Китая уже сделали Лондону жесткое представление по этому вопросу.
Он отметил, что Пекин считает подобные меры недопустимыми вмешательством во взаимодействие между китайскими и российскими компаниями. Линь Цзянь подчеркнул, что нормальные обмены и сотрудничество между Китаем и Россией не должны страдать из-за подобных шагов Британии.
Ранее власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.