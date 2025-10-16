Посол объяснил рестрикции против NIS отказом Сербии от санкций против России

Посол Боцан-Харченко заявил о связи рестрикций США с отказом Сербии от санкций

Tекст: Вера Басилая

Американские рестрикции в отношении компании NIS стали ответом на нежелание Сербии присоединяться к западным санкциям против России, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью газете «Вечерне новости».

«Вещи нужно называть своими именами – это также удар по Сербии, вероятно, потому, что вы не ввели санкции против России, и потому, что наши страны продолжают сотрудничать», – отметил дипломат.

По его словам, ограничения против сербской компании являются частью давления на Белград с целью изменить его внешнеполитический курс в отношении Москвы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил российской стороне продать свою долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

Соединенные Штаты ввели санкции против NIS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к антироссийским санкциям Сербия не сможет вступить в Евросоюз.