  Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    16 октября 2025, 10:23 • Новости дня

    Посол объяснил рестрикции против NIS отказом Сербии от санкций против России

    Посол Боцан-Харченко заявил о связи рестрикций США с отказом Сербии от санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции США против NIS стали реакцией на сотрудничество Белграда и Москвы и отказ Сербии вводить ограничения против России, сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    Американские рестрикции в отношении компании NIS стали ответом на нежелание Сербии присоединяться к западным санкциям против России, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью газете «Вечерне новости».

    «Вещи нужно называть своими именами – это также удар по Сербии, вероятно, потому, что вы не ввели санкции против России, и потому, что наши страны продолжают сотрудничать», – отметил дипломат.

    По его словам, ограничения против сербской компании являются частью давления на Белград с целью изменить его внешнеполитический курс в отношении Москвы.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил российской стороне продать свою долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

    Соединенные Штаты ввели санкции против NIS.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к антироссийским санкциям Сербия не сможет вступить в Евросоюз.

    16 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти

    МИД Индии заявил о приоритете интересов потребителей при импорте энергоносителей

    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приоритетом для индийских властей при импорте нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей, особенно в условиях нестабильной энергетической ситуации, заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

    По его словам, власти Индии в вопросах импорта энергоносителей ориентируются на защиту интересов своих потребителей, передает ТАСС.

    Джайсвал добавил, что Индия является одним из крупнейших мировых импортеров нефти и газа, и обеспечение стабильных цен и надежных поставок выступает двойной целью индийской энергетической политики. Он подчеркнул, что политика импорта полностью подчинена этой задаче, а также включает диверсификацию источников поставок в соответствии с рыночными условиями.

    Вместе с тем, Джайсвал сообщил, что Индия и США продолжают обсуждать расширение энергетического сотрудничества и увеличение закупок американских энергоносителей. Он отметил, что индийская сторона уже много лет стремится нарастить импорт из США, и нынешняя администрация Вашингтона проявляет интерес к углублению такого взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупку российской нефти. Индия отвергла требование США полностью отказаться от импорта нефти из России. Индийские нефтяные компании продолжают вести переговоры о закупке российских энергоресурсов.

    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Вучич предлагал России выкупить долю в NIS

    SeeNews: Сербия предлагала выкупить российские активы NIS из-за санкций США

    Вучич предлагал России выкупить долю в NIS
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сербия выразила готовность временно выкупить долю России в нефтегазовой компании NIS, чтобы обойти американские санкции и сохранить контроль над активами, сообщает SeeNews.

    Агентство SeeNews сообщило, что президент Сербии Александр Вучич предложил российской стороне продать свою долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), находящейся под санкциями США, передают «Известия».

    В публикации говорится: «Сербия предложила приобрести часть российской собственности в своей нефтегазовой компании NIS, находящейся под санкциями США». По информации издания, инициатива якобы исходила от Вучича.

    Уточняется, что Белград готов вернуть России купленную долю после нормализации геополитической ситуации. Однако, по сведениям SeeNews, российская сторона не склонна поддерживать подобный вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты ввели санкции против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

    Президент Сербии Александр Вучич отметил, что эти меры могут привести к крайне серьезным последствиям для всей страны.

    Правительство Сербии не планирует национализировать Нефтяную индустрию Сербии, несмотря на действия США против компании и ее собственников.

    15 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    @ Lars Penning/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Об этом сообщило британское министерство иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Ранее Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК.

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    14 октября 2025, 08:14 • Новости дня
    Китай объявил о расследовании протекционизма США в судоходстве
    Китай объявил о расследовании протекционизма США в судоходстве
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин инициировал расследование с целью оценки влияния американских ограничений на развитие судостроительной отрасли и судоходства в Китае, говорится в распространенном заявлении минтранса Китая.

    Министерство транспорта КНР начало межведомственное расследование протекционистских мер Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    В заявлении Минтранса говорится, что целью расследования является определение масштабов ущерба, который наносится китайскому судостроению и судоходству соответствующими действиями Вашингтона.

    Ведомство подчеркивает, что расследование проводится для обеспечения безопасности и защиты интересов развития национальной судоходной отрасли, судостроительного сектора и производственно-снабженческих цепочек КНР. Процедура реализуется на основании законов о госбезопасности и противодействии иностранным санкциям, а также согласно правилам международного морского транспорта Китая.

    Компетентные органы Китая также намерены выяснить, какие компании и частные лица могли содействовать дискриминирующим мерам США против Пекина. По итогам расследования власти КНР планируют предпринять ответные шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию. Европейские авиакомпании проигрывают Китаю из-за закрытия российского воздушного пространства. Американские перевозчики требовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией.

    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    15 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    15 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС

    Фон дер Ляйен потребовала от Сербии санкций против России для вступления в ЕС

    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в Европейский союз.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в ЕС, передает ТАСС.

    Она отметила, что Сербии пора предпринять конкретные шаги для интеграции в сообщество.

    «Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России», – отметила глава ЕК.

    По ее словам, уровень согласования внешней политики Сербии с ЕС достиг 61%, но этого недостаточно – Брюссель ожидает полного соответствия.

    В рамках институционального процесса расширения ЕС страны-кандидаты должны полностью согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем, включая обязательное присоединение ко всем внешнеполитическим решениям Евросоюза. Это ключевое предварительное условие для начала переговоров о вступлении, однако даже его выполнение не гарантирует членство.

    На встрече с фон дер Ляйен президент Сербии Александр Вучич попросил Еврокомиссию освободить Сербию от новых пошлин на ввоз стали в ЕС. Вучич отметил, что понимает невозможность полного освобождения, но выразил надежду на поиск компромисса, чтобы облегчить статус стран-кандидатов и упростить их положение.

    С 7 октября Еврокомиссия ввела ограничения на импорт стали в ЕС, сократив квоты и повысив пошлины с 25% до 50%. Эти меры объясняют необходимостью защиты европейского рынка от демпинговых поставок после аналогичных ограничений в США, что привело к избыточному предложению стали на мировом рынке, оказавшему давление на европейских производителей.

    В Сербии сталелитейная компания Hesteel Serbia, принадлежащая китайской Hesteel Group, по итогам 2024 года стала третьим по величине экспортером страны, отправив за рубеж продукции на 520 млн евро.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет руководствоваться интересами своей страны, несмотря на давление Евросоюза по поводу России и Украины.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

    Вучич заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России.

    14 октября 2025, 11:53 • Новости дня
    Цена на пшеницу упала до минимума 2020 года из-за разногласий между США и КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость зерна опустилась до 4,9 доллара за бушель на фоне обострения торговых споров между Соединенными Штатами и Китаем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg и отчета Hightower Report, стоимость пшеницы достигла минимума с 2020 года и составила 4,9 доллара за бушель, передает ТАСС.

    Отмечается, что снижение цен продолжается уже четвертый день подряд.

    В отчете Hightower Report подчеркивается, что спрос в мире на пшеницу всегда будет, а большое количество мировых запасов говорит о том, что у конечных потребителей нет причин активно ее скупать.

    Bloomberg сообщает, что ухудшение торговых отношений между США и Китаем повлияло не только на пшеницу, но и на прогнозируемый спрос на американские соевые бобы, который оказался ниже ожиданий.

    По данным китайской таможни, за период с января по сентябрь китайско-американский товарооборот сократился на 15,6% в годовом выражении, до 425,81 млрд долларов.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении со 1 ноября стопроцентных пошлин на товары из Китая в дополнение к уже действующим 30%.

    В ответ Китай ввел специальные портовые сборы для судов под флагом США и судов, принадлежащих или эксплуатируемых американскими компаниями и гражданами.

    Трамп заявил, что США не стремятся причинять вред Китаю на фоне нового торгового конфликта.

    15 октября 2025, 09:36 • Новости дня
    Киев пожаловался на «трещины» в санкционном режиме ЕС против России

    Bloomberg: Киев жалуется на «трещины» в санкционном режиме ЕС против России

    Tекст: Вера Басилая

    Киев считает, что санкционный режим Евросоюза против России «дает трещину», поскольку его соблюдение зависит от отдельных стран-членов, заявил уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

    Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на ослабление санкций ЕС против России, передает РИА «Новости».

    Власюк заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком.

    Он также призвал Европейский союз усилить экспортный контроль для европейских компаний. Это, по его мнению, поможет обеспечить более эффективное соблюдение санкционных мер.

    Со своей стороны, власти России неоднократно подчеркивали, что государство успешно справляется с санкционным давлением. Запад начал оказывать это давление несколько лет назад и продолжает его усиливать.

    Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 намерены рассмотреть новые меры давления на Россию, связанного с обвинениями в «гибридных действиях».

    Совет Европейского союза продлил действие санкционного режима против России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.

    14 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Стоимость нефти стабилизировалась на оценке перспектив мировой торговли

    Мировые цены на нефть стабилизировались на перспективах мировой торговли

    Tекст: Мария Иванова

    Цены на нефть во вторник остались стабильны: эксперты оценивают влияние торговой напряженности между США и Китаем на рынок.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 мск  незначительно опускалась – на 0,05%, до 63,29 доллара за баррель, а ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI так же слабо дешевели – на 0,03%, до 59,47 доллара, передает РИА «Новости».

    «Цены стабильны, поскольку инвесторы оценивают напряженность в торговых отношениях между США и Китаем», – цитирует Reuters аналитиков Saxo Bank. Из опубликованного заявления минкоммерции КНР следует, что Пекин и Вашингтон продолжают консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп на фоне нового торгового конфликта с Пекином заявил, что все будет хорошо и США не стремятся причинять вред Китаю. В конце предыдущей недели Трамп сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут дополнительные к уже действующим тарифам стопроцентные пошлины на китайские товары.

    14 октября 2025, 08:25 • Новости дня
    Китай ввел санкции против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин объявил о введении санкций против пяти компаний Hanwha Ocean после поддержки ими расследования США по судостроительной отрасли Китая, следует из заявления министерства коммерции КНР.

    Китайские власти приняли решение о введении санкций в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США, передает РИА «Новости».

    Меры стали ответом на действия США, которые инициировали расследование в соответствии с разделом 301, предусматривающее введение портовых сборов для судов, имеющих отношение к Китаю.

    Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что расследование, а также последующие меры США, нарушают международное право и наносят урон законным интересам китайских предприятий. В заявлении указано, что компании Hanwha Ocean в США оказали содействие американским властям, тем самым, по мнению Пекина, подорвали суверенитет и безопасность Китая.

    Санкции распространяются на Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp. С этого дня организациям и частным лицам в Китае запрещено вести любую деловую или иную деятельность с этими компаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая заявил, что новые санкции США вынуждают Пекин принять ответные меры. Власти Китая отметили, что действия Вашингтона наносят серьезный ущерб национальным интересам страны. Китай ввел ограничения в отношении 14 западных оборонных компаний.

    15 октября 2025, 10:11 • Новости дня
    Новак: Россия имеет возможность наращивать добычу нефти

    Новак: Россия сможет наращивать добычу нефти в рамках ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обладает способностью и дальше наращивать объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+, однако этот процесс является инерционным, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

    Россия обладает потенциалом для дальнейшего наращивания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Он отметил, что процесс увеличения добычи небыстрый.

    Новак пояснил, что неспешное наращивание обусловлено несколькими факторами. Он заявил: «Мы компенсируем часть перевыполнения (квоты), которая была накоплена. Второе, мы наращиваем (добычу). Этот процесс не такой быстрый, как предполагается».

    Вице-премьер также подтвердил техническую возможность страны наращивать добычу в будущем, несмотря на инерционность процессов. При этом Александр Новак добавил, что текущие мировые цены на нефть отражают существующий баланс спроса и предложения, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак описал уход мировой энергетической парадигмы, основанной на диверсификации поставок, и приход эпохи региональных «энергетических крепостей».

    ОПЕК сообщил о повышении нефтедобычи Россией в ноябре.

    Мировые цены на нефть начали опускаться на ожидании переизбытка предложения на рынке в связи со снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке и недавними решениями восьмерки ОПЕК+.

    15 октября 2025, 09:47 • Новости дня
    Сийярто назвал атаки на «Дружбу» ударом по суверенитету Венгрии

    Сийярто: Атаки на «Дружбу» являются посягательством на суверенитет Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Любые нападения на трубопровод «Дружба» фактически представляют собой угрозу национальному суверенитету Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Российской энергетической неделе.

    Выступая на полях Российской энергетической недели, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что «кто бы ни производил атаки на трубопровод «Дружба», фактически производит атаку на наш национальный суверенитет». Он пояснил, что надежное обеспечение энергией – это суверенитет страны, передает РИА «Новости».

    Венгерский министр также отметил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются жизненно важными для его страны. Он заявил, что без этого маршрута физически невозможно обеспечить Венгрию энергоресурсами.

    В рамках форума Петер Сийярто выразил благодарность вице-премьеру России Александру Новаку за приглашение.

    «Спасибо за приглашение. Я очень рад», – сказал Сийярто на русском языке.

    Глава МИД Венгрии акцентировал важность российских энергоресурсов для выживания страны.

    Ранее ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Сийярто обвинил ЕС в невыполнении обязательств после атаки Киева на «Дружбу».

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    15 октября 2025, 08:52 • Новости дня
    Нефть подешевела на опасениях переизбытка предложения

    Мировые цены на нефть снизились на опасениях переизбытка предложения

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду начали снижаться: аналитики опасаются избыточного объема предложения на рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на марки Brent по состоянию на 7.24 опускалась на 0,35% – до 62,17 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27%, до 58,54 доллара, передает РИА «Новости».

    «Помимо торговых отношений между США и Китаем главный фактор, влияющий на цены сейчас, – это степень переизбытка предложения на рынке, которую можно проследить по изменениям мировых запасов», – цитирует Reuters аналитика Haitong Futures Яна Аня.

    По данным минэнерго США, за неделю, завершившуюся 3 октября, коммерческие запасы нефти в стране (кроме стратегический резерв) увеличились на 3,7 млн баррелей (0,9%), – до 420,3 млн баррелей. При этом эксперты ожидали роста показателя только на 2,5 млн баррелей.

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

