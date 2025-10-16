Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Посол Боцан-Харченко заявил о связи рестрикций США с отказом Сербии от санкций
Санкции США против NIS стали реакцией на сотрудничество Белграда и Москвы и отказ Сербии вводить ограничения против России, сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Американские рестрикции в отношении компании NIS стали ответом на нежелание Сербии присоединяться к западным санкциям против России, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью газете «Вечерне новости».
«Вещи нужно называть своими именами – это также удар по Сербии, вероятно, потому, что вы не ввели санкции против России, и потому, что наши страны продолжают сотрудничать», – отметил дипломат.
По его словам, ограничения против сербской компании являются частью давления на Белград с целью изменить его внешнеполитический курс в отношении Москвы.
Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил российской стороне продать свою долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
Соединенные Штаты ввели санкции против NIS.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к антироссийским санкциям Сербия не сможет вступить в Евросоюз.