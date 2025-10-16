Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Бортников призвал усилить поиск террористов среди мигрантов в СНГ
Необходимо совершенствовать розыск террористов среди мигрантов, террористы все активнее используют современные компьютерные и коммуникационные технологии для пропаганды, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Развитие платформ ИИ позволяет создавать пропагандистский контент, переводить пособия, а также находить сведения о тактической подготовке и изготовлении оружия, сказал Бортников, передает РИА «Новости».
Также преступники активно используют интернет-мессенджеры, разработанные для скрытых каналов связи.
Он указал на рост доли криптовалют в финансировании международных террористических организаций и использование донат-сервисов для быстрой и анонимной передачи средств.
Бортников предложил активизировать обмен упреждающей информацией, блокировать каналы координации боевиков, укреплять защиту транспорта и совершенствовать работу на миграционных направлениях.
Бортников также призвал совместно противодействовать распространению идеологий терроризма и экстремизма, а также разработать коллективные меры по борьбе с преступлениями с применением нейросетей и современных технологий.
Ранее Бортников сообщил, что начальство британской разведки МИ-6 призывает в рамках так называемой партизанской войны «убивать всех неугодных» в России.
Также директор ФСБ указал, что британские спецслужбы курировали атаки дронов на российские аэродромы стратегической авиации.