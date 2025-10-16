МВД опровергло сообщения о запрете выезда для мужчин

В Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»

Депутат Госдумы Чепа: На месте губернатора Федорищева мало кто смог бы сдержать эмоции

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я считаю правильным решение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева отправить в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова, к которому возникли серьезные претензии в плане освоения денег, выделенных на ремонт школ, ДК и других объектов», – отметил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Отдельно нужно отметить скандал с разбитой мемориальной табличкой участникам Великой Отечественной войны, ставший, судя по всему, решающей причиной для увольнения главы района. Если для Жидкова это «просто камень», который должен лежать среди мусора, кадровое решение Федорищева вполне понятно», – продолжил парламентарий.

«Оскорбление памяти воинов, павших за нашу Родину – недопустимый поступок для чиновника и безусловный повод для увольнения. Неподобающее отношение к героям порицается и в рамках общепринятых норм российского общества, и в контексте догм всех традиционных религий России», – детализировал собеседник.

«Наверное, Федорищев сформулировал свои претензии немного более эмоционально, чем это надлежало бы сделать с административно-политической точки зрения. Но, с другой стороны, по-человечески я его всецело понимаю. И думаю, что все патриотически настроенные россияне тоже. Он не сдержался, и много кто поступил бы так же», – указал Чепа.

«Пусть этот случай будет примером и назиданием для других чиновников и вообще всех жителей России, кто по каким-то причинам не понимает или не разделяет приверженность нашим традиционным, базовым ценностям», – резюмировал депутат.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова после осмотра социальных объектов и общения с местными жителями. По словам руководителя региона, благоустройство вокруг одной из школ и внешний вид здания, а также ДК и ряд других объектов находятся в ненадлежащем состоянии, несмотря на выделенные немалые средства.

Также Федорищев обратил внимание Жидкова на камень с изуродованной мемориальной табличкой под деревом среди мусора. Губернатор спросил, что это, на что глава района невнятно ответил про закладку памятника и будущий монумент.

Федорищев же настойчиво повторил: «Что это?!». «Камень», – наконец ответил Жидков. «Просто камень?» – уточнил губернатор. «Да», – сказал глава района. «Уволен ***», – ответил губернатор, ощутимо хлопнул собеседника по плечу и ушел.

Позже губернатор указал, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». «Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор», – посетовал Федорищев.

«Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснил глава Самарской области.