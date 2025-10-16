Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
МВД опровергло сообщения о запрете выезда для мужчин
В различных регионах России были замечены фейковые документы о временном запрете выезда для мужчин призывного возраста, эта информация не соответствует действительности, сообщили в МВД.
Появившиеся в интернете сообщения о якобы введенных временных ограничениях на выезд мужчин призывного возраста не соответствуют действительности, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
В МВД подчеркнули, что никаких новых ограничений на передвижение граждан страны не вводилось, а все нормативно-правовые акты обязательно публикуются на государственных порталах и в официальных информационных системах.
В ведомстве напомнили, что проверять подлинность подобных сведений следует только через официальные источники: сайты органов власти и государственные СМИ.
Ранее в МВД поясняли, что для проверки количества зарегистрированных на человека SIM-карт россияне могут использовать портал «Госуслуги» или обратиться к оператору сотовой связи.
Также в ведомстве сообщали о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники могут оформить дубликат SIM-карты с поддельными документами и получить доступ к сервисам жертвы.