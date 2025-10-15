Вице-премьер Григоренко рассказал о запуске налоговых вычетов на Госуслугах

Tекст: Ирма Каплан

«Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги». Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов», – приводит слова Григоренко ТАСС.

Он отметил, что налоговый вычет дает возможность уменьшить налогооблагаемый доход и снизить сумму налога на доходы физических лиц. По его словам, новая жизненная ситуация упрощает оформление вычета и минимизирует риски попадания персональных данных к ненадежным организациям, предлагающим услуги по заполнению деклараций.

«Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом», – пояснил он.

Сервис размещен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала, который насчитывает 38 федеральных жизненных ситуаций. В среднем каждая из них объединяет по 17 госуслуг, связанных общей темой. До конца 2025 года планируется добавить еще 32 федеральные жизненные ситуации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, налоговый вычет распространяется на траты за собственные и детские спортивные занятия, если организация входит в перечень Минспорта России, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.