Саакашвили сообщил, что «революция роз» 2003 года в Грузии готовилась несколько лет

Tекст: Дарья Григоренко

Заявление Михаила Саакашвили о подготовке революции роз было опубликовано на его странице в Facebook* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ). Саакашвили подчеркнул, что точное копирование сценария революции роз невозможно и предостерег от повторения прошлых стратегий. Он заявил: «Как организатор революции роз, заявляю, что точное копирование не получится. Многое произойдет спонтанно, и эта спонтанность нуждается в подготовке», передает ТАСС.

Саакашвили заявил, что так называемая революция роз 2003 года, приведшая его к власти, готовилась несколько лет. Он сравнил недавние беспорядки в Тбилиси 4 октября, в день муниципальных выборов, с теми событиями. Тогда на митинге оппозиции протестующие пытались штурмовать дворец президента, но были оттеснены спецназом, задержаны около 45 человек, передает ТАСС.

«Конечно, было неправильным расчетом копирование примера революции роз, как неправильно, когда генералы сражаются по сценарию предыдущей войны», – написал Саакашвили. Он отметил, что революция роз готовилась годами, и точное копирование невозможно. Экс-президент также связал провал акции с малым количеством молодых участников Gen Z.

Ранее лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия сообщил, сто правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» в ближайшее время направит иск в Конституционный суд страны о запрете партии «Единое национальное движение».

В минувшую среду профессор Тбилисского государственного университета Марина Читашвили высказала сожаление провалом революции в Грузии 4 октября и объяснила это отсутствием жертв.