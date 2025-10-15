Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.3 комментария
В телефоне блогера-экстремиста Ефремова обнаружили подписку на запрещенный ФБК
В телефоне блогера Ефремова обнаружили подписку на экстремистский ФБК
В телефоне блогера и основателя сети магазинов одежды и обуви Никиты Ефремова, признанного в России экстремистом, следователи обнаружили активную подписку для ежемесячных пополнений в адрес запрещенного Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*), сказано в материалах дела.
«Раз в месяц осуществлялся перевод безналичных денежных переводов на банковские счета, открытые в иностранном банковском учреждении Wells Fargo Bank (США), с целью финансирования деятельности запрещенной в России в судебном порядке экстремистской организации [ФБК*]», – приводит ТАСС данные из документов.
На допросе Ефремов допускал, что автоматическую подписку ежемесячных пожертвований на иностранные счета ФБК** мог активировать кто-то из его ближайшего окружения.
Ему предъявили обвинение в совершении шести эпизодов по статье 282.3 УК России (финансирование экстремистской деятельности). По данным следствия, предприниматель с сентября 2021 по февраль 2022 года, находясь в Москве и Московской области, ежемесячно переводил одну тысячу рублей на нужды запрещенной организации.
Останкинский суд Москвы 19 августа избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Правоохранители также установили, что Ефремов участвовал в несогласованных акциях протеста в 2021 году в Московском регионе.
Ефремов отрицал причастность к этому, ссылаясь на патриотизм, и утверждал, что умысла на финансирование экстремистских организаций у него никогда не было.
Напомним, Никита Ефремов был внесен в перечень террористов и экстремистов. Он частично признал вину в ходе допроса по делу о спонсировании ФБК* (организация признана экстремистской в России и запрещена).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Ефремова в Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Джетленд» о взыскании 11 млн рублей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента