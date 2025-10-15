В телефоне блогера-экстремиста Ефремова обнаружили подписку на запрещенный ФБК

В телефоне блогера Ефремова обнаружили подписку на экстремистский ФБК

Tекст: Ирма Каплан

«Раз в месяц осуществлялся перевод безналичных денежных переводов на банковские счета, открытые в иностранном банковском учреждении Wells Fargo Bank (США), с целью финансирования деятельности запрещенной в России в судебном порядке экстремистской организации [ФБК*]», – приводит ТАСС данные из документов.

На допросе Ефремов допускал, что автоматическую подписку ежемесячных пожертвований на иностранные счета ФБК** мог активировать кто-то из его ближайшего окружения.

Ему предъявили обвинение в совершении шести эпизодов по статье 282.3 УК России (финансирование экстремистской деятельности). По данным следствия, предприниматель с сентября 2021 по февраль 2022 года, находясь в Москве и Московской области, ежемесячно переводил одну тысячу рублей на нужды запрещенной организации.

Останкинский суд Москвы 19 августа избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Правоохранители также установили, что Ефремов участвовал в несогласованных акциях протеста в 2021 году в Московском регионе.

Ефремов отрицал причастность к этому, ссылаясь на патриотизм, и утверждал, что умысла на финансирование экстремистских организаций у него никогда не было.

Напомним, Никита Ефремов был внесен в перечень террористов и экстремистов. Он частично признал вину в ходе допроса по делу о спонсировании ФБК* (организация признана экстремистской в России и запрещена).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Ефремова в Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Джетленд» о взыскании 11 млн рублей.