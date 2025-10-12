Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.6 комментариев
Блогер Ефремов частично признал вину по делу о спонсировании ФБК
Блогер и предприниматель Никита Ефремов (внесен в РФ в перечень экстремистов), основатель сети магазинов одежды и обуви частично признал вину в ходе допроса по делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*, признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ).
Как говорится в материалах дела, предпринимателю вменяется совершение шести переводов по одной тысяче рублей на заграничные банковские счета ФБК. В документах говорится: «По существу предъявленного обвинения согласен частично». Также сообщается, что после первого допроса в качестве подозреваемого Ефремов отказался добровольно предоставить следствию свои электронные устройства и пароли к ним, передает ТАСС.
По словам блогера, на допросе он впервые узнал, что любая деятельность, связанная с ФБК*, официально запрещена на территории России по решению суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Ефремов внесен в перечень террористов и экстремистов. Ефремов является блогером и основателем сети магазинов обуви.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента