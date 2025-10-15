Международный день белой трости и Всемирный день мыться рук отмечается 15 октября

Всемирный день мытья рук и День белой трости отмечается 15 октября

Международный день белой трости напоминает 15 октября о важности проблем инвалидов по зрению, необходимости понимания их нужд и помощи. На мировом уровне этот день впервые отметили в 1970 году, а Всероссийское общество слепых (ВОС) присоединилось ко Дню белой трости в 1987 году, сообщили на сайте ВОС.

Символ белой трости, как напомнило ОТР, принадлежит модному британскому фотографу из Бристоля Джеймсу Биггсу, который в 1921 году потерял зрение из-за несчастного случая и решил выкрасить свою трость в белый цвет, чтобы учиться жить на ощупь.

Потому что обычного прохожего с палочкой никто не замечал, а белая трость стала обращать на себя внимание прохожих. Так белая трость превратилась в символ людей с проблемами зрения, а в 1964 году 15 октября объявили Днем белой трости в США, 1970 года дата стала международной. Кстати, российские космонавты впервые записали тифлокомментарий о том, как выглядит Земля.

Всемирный день мытья рук отмечается 15 октября после того, как был учрежден Глобальным партнерством по мытью рук в 2008 году, чтобы распространять информацию о пользе мытья рук с мылом. Как напомнили в Роспотребнадзоре, гигиена рук защищает здоровье, а простое мытье рук с мылом – одна из важнейших мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.

Международный день сельских женщин отмечается 15 октября ежегодно с 2008 года после того, как был провозглашен ГА ООН в резолюции «Улучшение положения женщин в сельских районах».

Еще один всемирный, но неофициальный, праздник 15 октября – День сбора осенних листьев, который посвящен неповторимому ни в один другой сезон года наслаждению осенней красотой, когда природа в увяданье дарит яркое многоцветье красок для букета, поделок, фотосессии или вдохновляющих прогулок.

В России 15 октября отмечается День создания адресно-справочной службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Российской Федерации. Высочайшим Указом от 15 октября 1809 года в обеих столицах Российской империи в составе городской полиции были созданы Конторы адресов, а с 1839 года преобразованные в Адресные экспедиции, напомнил портал Calend.ru.

Сегодня функция отделов адресно-справочной работы этого подразделения МВД в том, чтобы организовывать и осуществлять работы по выполнению административных процедур формирования, хранения, использования и предоставления адресно-справочной информации.

При этом в США 15 октября отмечают День грибов, в Индии – День студента, в Малави – День матери, в Бразилии – День учителя.

Именинный пирог сегодня – для Андрея, Анны, Давида, Константина, Кассиана, Петра, Феоктиста и Бориса, успейте угостить именинников!