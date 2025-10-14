Адвокат назвал обвинения Карапетяну «сказкой Диснейленда»

Адвокат Амстердам назвал обвинения Карапетяну «сказкой Диснейленда»

Tекст: Ольга Иванова

Адвокат бизнесмена, гражданин США Роберт Амстердам, назвал предъявленные обвинения «сказкой Диснейленда».

Он заявил: «Это сказка Диснейленда, мы не имеем понятия, о чем это обвинение. Я защищаю людей и деятелей оппозиции в разных частях света уже 45 лет и никогда не видел ничего подобного, даже в африканских странах». Кроме того, он подчеркнул, что, по его мнению, премьер-министр Армении заключает под арест всех, кто является его политическим или религиозным противником, сообщает ТАСС.

Амстердам добавил, что в течение месяца планирует обратиться в европейские инстанции, чтобы привлечь международное внимание к этому делу и действиям премьер-министра Армении.

Российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, задержанному ранее в Ереване, предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. По словам пресс-секретаря Следственного комитета Армении Кимы Авдалян, речь идет о действиях с использованием служебных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. В случае признания вины Карапетяну может грозить от шести до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее адвокаты Самвела Карапетяна подали апелляцию на решение армянского Антикоррупционного суда о продлении его ареста.

Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, объявил о создании нового политического движения.