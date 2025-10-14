Ученый объяснил, почему магнитное поле в Атлантике ослабло

Ученый Богачев объяснил ослабление магнитного поля в Южной Атлантике сдвигом оси

Tекст: Мария Иванова

Ослабление магнитного поля Земли в районе Южной Атлантики связано с отличием магнитной и географической осей планеты, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА «Новости».

По его словам, из-за наклона магнитной оси в районе Бразилии магнитное поле сильнее прижато к поверхности, чем в других регионах. Это явление носит название бразильской аномалии.

Ученый объяснил, что поэтому радиационные пояса, которые обычно находятся на определенной высоте, в этом районе проходят ближе к поверхности. Спутники, пролетающие над Южно-Атлантической аномалией, действительно подвергаются повышенной радиации.

По словам Богачева, изменения размеров этой области связаны с перемещениями магнитных полюсов Земли. Он отметил, что ухудшение ситуации в районе Бразилии сопровождается улучшением в противоположной части планеты, например, в районе Сибири, что для Европы и Азии даже позитивно.

Богачев также подчеркнул, что для Бразилии эта аномалия пока не представляет угрозы. В защите от солнечных вспышек помимо магнитного поля принимает участие и атмосфера, на которую эти изменения не влияют.

Он добавил, что ослабление магнитного поля пока остается умеренным и прогнозируемым. Эксперт считает, что ситуация хорошо иллюстрирует эволюционные изменения магнитного щита Земли даже в относительно короткие промежутки времени.

Напомним, ранее Европейское космическое агентство заявило, что магнитное поле Земли над Южной Атлантикой ослабло и увеличилось, что представляет угрозу для спутников.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что смещение Северного магнитного полюса в сторону России может повлиять на работу навигационных и авиационных систем.