К чему приведет смещение Северного магнитного полюса в сторону России?

В очень дальней перспективе, если теории ученых подтвердятся, часть человечества, возможно, вымрет. Если, конечно, население планеты в принципе доживет до этого момента, поскольку он довольно далек.

Северный магнитный полюс Земли стремительно движется в сторону России. Не так давно он даже пересек нулевой меридиан – впервые за всю историю наблюдений. Сейчас местоположение полюса меняется примерно на 55 км в год, но в обозримом будущем скорость замедлится, считают ученые. Тем не менее эта тенденция заставляет специалистов с тревогой искать ее причины и думать о возможных последствиях. Что пока довольно трудно сделать на фоне общего недостатка знаний по вопросу.

Что такое магнитный полюс

У Земли есть магнитное поле, которое возникает за счет активного движения жидкого внешнего ядра планеты. Хоть Земля и вращается вокруг своей оси, ее внутреннее и внешнее ядра живут своей жизнью и вращаются по-другому. Ученые считают, что магнитное поле планеты возникает в первую очередь за счет конвекции во внешнем, жидком ядре – потоки раскаленных до 5000 °C железа и никеля создают электрический ток, который, в свою очередь, формирует магнитное поле Земли. Без этого поля жизни на планете, скорее всего, не было бы – оно защищает ее от потоков солнечного ветра, который бы просто уничтожил атмосферу.

Магнитный полюс – это точка, где силовые потоки магнитного поля направлены прямо перпендикулярно Земле – то есть под углом 90 градусов. И в связи с тем, что магнитное поле планеты мало того что непостоянно, так еще и зависит от периодически меняющих свою интенсивность потоков раскаленного железа в ядре, полюса тоже находятся в постоянном движении.

Причем они никак не зависят друг от друга – и в теории даже могут располагаться рядом. Магнитные полюса не привязаны к географическим – Северный, например, на момент своего обнаружения в 1831 году был в зоне Канадской Арктики, Южный – у оконечности Антарктиды.

С тех пор многое изменилось. В первую очередь для Северного – за последние 200 лет он подвинулся на 2250 километров. Средняя скорость его движения – около 40 километров в год, однако в последние три десятилетия полюс мигрирует куда быстрее – и, по прогнозам ученых, при нынешних темпах уже к 2050 году достигнет полуострова Таймыр. Южный полюс тоже движется, но со своей привычной скоростью, примерно 10 километров в год.

С чем связана столь стремительная миграция Северного магнитного полюса, неясно, пока все лишь на уровне теорий. Процессы, происходящие в земном ядре, изучены недостаточно, а именно они определяют движение полюсов.

Основная версия – перераспределение массивных потоков железа и никеля во внешнем ядре. Возможно, какая-то часть внешнего ядра Земли охладилась настолько, что затвердела. В связи с этим изменились и векторы вихревых токов, формирующих магнитные поля – теперь они, а значит, и потоки железа, движутся от Канады, где находились последние 400 лет, в Россию.

«Расположение Северного магнитного полюса определяется двумя огромными участками магнитного поля – один находится под Канадой, другой под Сибирью. И сибирский явно выигрывает в этом соревновании», – говорит физик Фил Ливермор из Университета Лидса.

Но даже если так, непонятно, к чему приведет такая миграция и о чем она говорит. Самая популярная версия – возможная инверсия полюсов, когда они меняются местами. Причина этого, как считают ученые, в перегреве ядра. Когда такое происходит, усиливаются вихревые токи во внешнем ядре, и, как следствие, полюса начинают активное движение.

И такое уже бывало в истории Земли, причем несколько сотен раз – ученые научились определять предыдущее расположение магнитных полюсов по окаменевшим потокам лавы или структуре скал на дне океанов. Причем процесс переполюсовки не отличается строгой периодичностью – иногда между ними проходило по 20–40 миллионов лет, иногда – всего несколько десятков тысяч. У ученых просто недостаточно информации, чтобы отследить здесь какие-либо закономерности. Но известно, что средняя цифра между инверсиями – 250 тысяч лет. Сейчас пауза чуть затянулась – с последней переполюсовки прошло уже 780 тысяч лет.

В пользу этой версии говорит тот факт, что каждый раз инверсия сопровождается общим ослаблением магнитного поля Земли. И в последние 150 лет как раз это и происходит – поле ослабло примерно на 10%.

К чему это может привести

Надо сказать, что полноценную смену магнитных полюсов вряд ли застанет кто-либо из ныне живущих – в среднем она длится около тысячи лет, а иногда процесс растягивался и на десятки тысяч лет.

Но в итоге климат на планете, вероятнее всего, изменится. Дело в том, что магнитное поле Земли не везде однородно, и смена полюсов может обнажить для солнечных ветров и, соответственно, радиации ранее хорошо защищенные от нее зоны. Таким образом, какие-то густонаселенные части планеты могут стать попросту необитаемыми, считают ученые. Кроме того, воздействие солнечной радиации может привести к мутациям, в том числе и среди людей.

Однако не все ученые настроены пессимистично – многие уверены, что многочисленные переполюсовки прошлого никак не сказались на флоре и фауне планеты – исходя из того, что жизнь на Земле все еще теплится. Однако это не означает, что она не изменялась под воздействием инверсии, считают другие, и полного вымирания исключать тоже не стоит.

«Некоторые периоды инверсий совпадают с периодами геологических катастроф, связанных с исчезновением значительной части биоты. Инверсий было много, но не все они сопровождались вымиранием. Вполне может быть, что причиной той или иной инверсии могло стать падение крупного космического тела на Землю», – говорит доцент кафедры геофизики и геоинформационных технологий ИГиНГТ КФУ Дамир Хасанов.

Пока же все не так страшно. В первую очередь смещение полюсов требует постоянного обновления навигационных систем. Сейчас геофизики раз в пять лет рассчитывают мировую магнитную модель, которая затем ложится в основу всех современных морских и топографических карт. То есть и космические агентства, и военные настраивают свои вооружения согласно этой модели. GPS-карты в любом смартфоне тоже ориентированы на эту модель. Согласно ей даже нумеруют ВПП в аэропортах. Все это нужно регулярно корректировать. И, судя по последним тенденциям, скоро это придется делать куда чаще, чем раз в пять лет.