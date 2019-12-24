К чему приведет смещение Северного магнитного полюса в сторону России?

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни

Тед Круз − это не Джон Маккейн. Он гораздо хуже МаккейнаФото: Joshua Roberts/Reuters
Санкции США против «Северного потока − 2» вступили в силу и обернулись неприятными последствиями для Газпрома. А пока компания ищет выход, следует вспомнить, что за всем этим стоит один конкретный человек, которого теперь называют «новым Маккейном» и «самым эффективным врагом России». Этот человек − сенатор от Техаса Тед Круз. Но что толкнуло интеллигентного профессора на борьбу с Россией?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

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То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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              К чему приведет смещение Северного магнитного полюса в сторону России?

              		   24 декабря 2019, 18:10
              Фото: nasa.gov

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              В очень дальней перспективе, если теории ученых подтвердятся, часть человечества, возможно, вымрет. Если, конечно, население планеты в принципе доживет до этого момента, поскольку он довольно далек.

              Северный магнитный полюс Земли стремительно движется в сторону России. Не так давно он даже пересек нулевой меридиан – впервые за всю историю наблюдений. Сейчас местоположение полюса меняется примерно на 55 км в год, но в обозримом будущем скорость замедлится, считают ученые. Тем не менее эта тенденция заставляет специалистов с тревогой искать ее причины и думать о возможных последствиях. Что пока довольно трудно сделать на фоне общего недостатка знаний по вопросу.  

              Что такое магнитный полюс

              У Земли есть магнитное поле, которое возникает за счет активного движения жидкого внешнего ядра планеты. Хоть Земля и вращается вокруг своей оси, ее внутреннее и внешнее ядра живут своей жизнью и вращаются по-другому. Ученые считают, что магнитное поле планеты возникает в первую очередь за счет конвекции во внешнем, жидком ядре – потоки раскаленных до 5000 °C железа и никеля создают электрический ток, который, в свою очередь, формирует магнитное поле Земли. Без этого поля жизни на планете, скорее всего, не было бы – оно защищает ее от потоков солнечного ветра, который бы просто уничтожил атмосферу.

              Магнитный полюс – это точка, где силовые потоки магнитного поля направлены прямо перпендикулярно Земле – то есть под углом 90 градусов. И в связи с тем, что магнитное поле планеты мало того что непостоянно, так еще и зависит от периодически меняющих свою интенсивность потоков раскаленного железа в ядре, полюса тоже находятся в постоянном движении. 

              Причем они никак не зависят друг от друга – и в теории даже могут располагаться рядом. Магнитные полюса не привязаны к географическим – Северный, например, на момент своего обнаружения в 1831 году был в зоне Канадской Арктики, Южный – у оконечности Антарктиды. 

              С тех пор многое изменилось. В первую очередь для Северного – за последние 200 лет он подвинулся на 2250 километров. Средняя скорость его движения – около 40 километров в год, однако в последние три десятилетия полюс мигрирует куда быстрее – и, по прогнозам ученых, при нынешних темпах уже к 2050 году достигнет полуострова Таймыр. Южный полюс тоже движется, но со своей привычной скоростью, примерно 10 километров в год. 

              С чем связана столь стремительная миграция Северного магнитного полюса, неясно, пока все лишь на уровне теорий. Процессы, происходящие в земном ядре, изучены недостаточно, а именно они определяют движение полюсов. 

              Основная версия – перераспределение массивных потоков железа и никеля во внешнем ядре. Возможно, какая-то часть внешнего ядра Земли охладилась настолько, что затвердела. В связи с этим изменились и векторы вихревых токов, формирующих магнитные поля – теперь они, а значит, и потоки железа, движутся от Канады, где находились последние 400 лет, в Россию.

              «Расположение Северного магнитного полюса определяется двумя огромными участками магнитного поля – один находится под Канадой, другой под Сибирью. И сибирский явно выигрывает в этом соревновании», – говорит физик Фил Ливермор из Университета Лидса. 

              Но даже если так, непонятно, к чему приведет такая миграция и о чем она говорит. Самая популярная версия – возможная инверсия полюсов, когда они меняются местами. Причина этого, как считают ученые, в перегреве ядра. Когда такое происходит, усиливаются вихревые токи во внешнем ядре, и, как следствие, полюса начинают активное движение. 

              И такое уже бывало в истории Земли, причем несколько сотен раз – ученые научились определять предыдущее расположение магнитных полюсов по окаменевшим потокам лавы или структуре скал на дне океанов. Причем процесс переполюсовки не отличается строгой периодичностью – иногда между ними проходило по 20–40 миллионов лет, иногда – всего несколько десятков тысяч. У ученых просто недостаточно информации, чтобы отследить здесь какие-либо закономерности. Но известно, что средняя цифра между инверсиями – 250 тысяч лет. Сейчас пауза чуть затянулась – с последней переполюсовки прошло уже 780 тысяч лет. 

              В пользу этой версии говорит тот факт, что каждый раз инверсия сопровождается общим ослаблением магнитного поля Земли. И в последние 150 лет как раз это и происходит – поле ослабло примерно на 10%. 

              К чему это может привести

              Надо сказать, что полноценную смену магнитных полюсов вряд ли застанет кто-либо из ныне живущих – в среднем она длится около тысячи лет, а иногда процесс растягивался и на десятки тысяч лет. 

              Но в итоге климат на планете, вероятнее всего, изменится. Дело в том, что магнитное поле Земли не везде однородно, и смена полюсов может обнажить для солнечных ветров и, соответственно, радиации ранее хорошо защищенные от нее зоны. Таким образом, какие-то густонаселенные части планеты могут стать попросту необитаемыми, считают ученые. Кроме того, воздействие солнечной радиации может привести к мутациям, в том числе и среди людей. 

              Однако не все ученые настроены пессимистично – многие уверены, что многочисленные переполюсовки прошлого никак не сказались на флоре и фауне планеты – исходя из того, что жизнь на Земле все еще теплится. Однако это не означает, что она не изменялась под воздействием инверсии, считают другие, и полного вымирания исключать тоже не стоит.

              «Некоторые периоды инверсий совпадают с периодами геологических катастроф, связанных с исчезновением значительной части биоты. Инверсий было много, но не все они сопровождались вымиранием. Вполне может быть, что причиной той или иной инверсии могло стать падение крупного космического тела на Землю», – говорит доцент кафедры геофизики и геоинформационных технологий ИГиНГТ КФУ Дамир Хасанов.

              Пока же все не так страшно. В первую очередь смещение полюсов требует постоянного обновления навигационных систем. Сейчас геофизики раз в пять лет рассчитывают мировую магнитную модель, которая затем ложится в основу всех современных морских и топографических карт. То есть и космические агентства, и военные настраивают свои вооружения согласно этой модели. GPS-карты в любом смартфоне тоже ориентированы на эту модель. Согласно ей даже нумеруют ВПП в аэропортах. Все это нужно регулярно корректировать. И, судя по последним тенденциям, скоро это придется делать куда чаще, чем раз в пять лет. 


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