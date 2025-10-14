Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
Касперский: Хакеры могут «свести с ума» ИИ с помощью испорченных данных
Хакеры способны использовать испорченные данные для негативного влияния на работу искусственного интеллекта, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
«Хакеры могут кормить искусственный интеллект испорченными данными таким образом, чтобы он мог сойти с ума», – пояснил Касперский, передает РИА «Новости».
Нейросети изначально не создавались с целью использования в кибератаках, однако в нынешних условиях ИИ стал инструментом как для обычных пользователей, так и для хакеров.
Эксперт отметил, что любая технология может использоваться как для противодействия киберпреступникам, так и непосредственно злоумышленниками, что требует серьезного внимания к вопросам информационной безопасности.
Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщали, что современные чат-боты искусственного интеллекта стали инструментом в руках хакеров. Злоумышленники с помощью ИИ автоматизируют фишинговые атаки и совершенствуют вредоносные программы.