Касперский: Хакеры могут «свести с ума» ИИ с помощью испорченных данных

Tекст: Алексей Дегтярев

«Хакеры могут кормить искусственный интеллект испорченными данными таким образом, чтобы он мог сойти с ума», – пояснил Касперский, передает РИА «Новости».

Нейросети изначально не создавались с целью использования в кибератаках, однако в нынешних условиях ИИ стал инструментом как для обычных пользователей, так и для хакеров.

Эксперт отметил, что любая технология может использоваться как для противодействия киберпреступникам, так и непосредственно злоумышленниками, что требует серьезного внимания к вопросам информационной безопасности.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщали, что современные чат-боты искусственного интеллекта стали инструментом в руках хакеров. Злоумышленники с помощью ИИ автоматизируют фишинговые атаки и совершенствуют вредоносные программы.