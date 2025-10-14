Суд прекратил дело экс-футболиста «Енисея» об избиении после выплаты компенсации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего футболиста красноярского «Енисея» Владислава Бардыбахина, обвиняемого в избиении человека, передает ТАСС.

Инцидент произошел весной 2024 года на базе отдыха под Красноярском, где между спортсменами и отдыхающей семьей возник конфликт из-за громкой музыки. Перепалка переросла в драку, в результате которой один из отдыхающих получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости.

Бардыбахин признал вину в избиении. По словам представителей прокуратуры, поскольку преступление относится к категории средней тяжести, стороны могли примириться. Подсудимый выплатил потерпевшему компенсацию в размере 800 тыс. рублей, и суд с согласия пострадавшего удовлетворил ходатайство о прекращении дела.

Ранее судебно-медицинский эксперт не смог определить тяжесть вреда здоровью потерпевшего, из-за чего следствие было прекращено. Однако прокуратура края не согласилась с этим решением и внесла представление в региональное управление МВД, что привело к возобновлению расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске возбудили уголовное дело после конфликта с участием футболистов «Енисея» на базе отдыха, в результате которого один из спортсменов получил черепно-мозговую травму. На футболиста «Енисея» Владимира Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство после участия в этой драке.