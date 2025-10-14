Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
Суд прекратил дело экс-футболиста «Енисея» об избиении после выплаты компенсации
После выплаты компенсации в 800 тыс. руб. и примирения сторон суд закрыл дело в отношении футболиста красноярского «Енисея» Владислава Бардыбахина, признанного виновным в избиении на базе отдыха под Красноярском, сообщили в прокуратуре региона.
Суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего футболиста красноярского «Енисея» Владислава Бардыбахина, обвиняемого в избиении человека, передает ТАСС.
Инцидент произошел весной 2024 года на базе отдыха под Красноярском, где между спортсменами и отдыхающей семьей возник конфликт из-за громкой музыки. Перепалка переросла в драку, в результате которой один из отдыхающих получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости.
Бардыбахин признал вину в избиении. По словам представителей прокуратуры, поскольку преступление относится к категории средней тяжести, стороны могли примириться. Подсудимый выплатил потерпевшему компенсацию в размере 800 тыс. рублей, и суд с согласия пострадавшего удовлетворил ходатайство о прекращении дела.
Ранее судебно-медицинский эксперт не смог определить тяжесть вреда здоровью потерпевшего, из-за чего следствие было прекращено. Однако прокуратура края не согласилась с этим решением и внесла представление в региональное управление МВД, что привело к возобновлению расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске возбудили уголовное дело после конфликта с участием футболистов «Енисея» на базе отдыха, в результате которого один из спортсменов получил черепно-мозговую травму. На футболиста «Енисея» Владимира Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство после участия в этой драке.