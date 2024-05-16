Протокол за мелкое хулиганство составили на футболиста «Енисея»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, Хозин и еще двое футболистов клуба Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников стали участниками конфликта с отдыхающей семьей на базе отдыха «Зеленка». Он добавил, что на Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, один из отдыхающих, с которыми у футболистов возник конфликт, получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Хозин также подал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух мужчин за нанесение ему телесных повреждений.

Как сообщила пресс-служба «Енисея», независимо от результатов проверки клуб сделает все, чтобы подобные инциденты в будущем не повторялись. Там добавили, что всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что они представляют Красноярский край.

Напомним, в 2018 году в Красноярске задержали 46-летнего мужчину, управлявшего автомобилем Hyundai Sonata в состоянии алкогольного опьянения. По информации местных СМИ, водителем машины оказался главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев.