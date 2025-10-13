Эксперты раскрыли новые схемы мошенничества в Сети

В РОЦИТ раскрыли новые схемы мошенничества в Сети

Tекст: Ольга Иванова

Эксперты РОЦИТ рассказали, что современные мошенники применяют различные хитрые схемы для обмана граждан. Они используют социальную инженерию, психологические уловки и новые технологии, включая искусственный интеллект, для создания правдоподобных сообщений и усиления доверия к себе.

Одна из новых схем основана на подмене доверия к правоохранительным органам. Мошенники регистрируют аккаунты в Telegram с номерами, похожими на официальные, звонят жертвам и представляются сотрудниками, убеждая проверить номер на сайте. Затем они сообщают о якобы совершенном нарушении и требуют перевести деньги на «безопасный счет».

Еще один популярный прием – фальшивые акции с промокодами на косметику. Пользователям предлагают пройти регистрацию и отправить сканы паспорта, ИНН и другие личные данные в Telegram-бот. После получения всех сведений мошенники исчезают, а данные могут использоваться для оформления кредитов или перепродаваться на черном рынке.

Особый цинизм проявляют преступники, которые нацелены на семьи участников спецоперации на Украине. Они внедряются в группы поддержки, ведут длительное общение, представляются сотрудниками фондов и выманивают доступ к банковским счетам и персональные данные, иногда предоставляя реальные сведения о родственниках для укрепления доверия.

Эксперты подчеркивают, что для защиты от подобных схем важно критически относиться к любым сообщениям и звонкам, не передавать коды и документы неизвестным лицам, внимательно проверять адреса сайтов и использовать двухфакторную аутентификацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске мошенники заставили пенсионерку перевезти более 1 млн рублей. В России выявили новую схему мошенничества с лотерейными «выигрышами».

В МВД пояснили, как из-за вируса Лабубу можно потерять аккаунт в Telegram.