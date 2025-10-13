Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Житель ДНР задержан за хищение у волонтеров вещей для участников СВО на 1 млн рублей
Житель ДНР задержан в Запорожской области, он выманивал и продавал гуманитарную помощь для участников СВО, ущерб оценили в 1 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемый, по версии следствия, выманивал у волонтерских организаций предметы первой необходимости для военнослужащих, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Установлено, что злоумышленник просил приобрести обмундирование, тактическую одежду, лекарства и транспорт. В результате он получил два мотоцикла, электрогенераторы, тепловизор, радиостанции, бронепластины, а также пневматический пистолет.
Большая часть полученного имущества была впоследствии продана, а причиненный ущерб составил около 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В конце сентября сообщалось, что бывшего исполняющего обязанности губернатора Краснодарского края Александра Власова заподозрили в крупном хищении гуманитарной помощи для нужд участников спецоперации.
До этого в Ленобласти раскрыли деятельность группы, которая предлагала военным освобождение от службы с помощью фиктивных медицинских документов за крупную сумму.