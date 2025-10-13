  • Новость часаХАМАС освободило всех израильских заложников
    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    Эксперты предложили ЦБ способ выбрать символ новых 500 рублей
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии задержаны поезда в Крыму
    ФСБ: Украина планировала убить офицера Минобороны руками исламистов
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Нидерланды взяли под контроль китайского производителя чипов Nexperia
    Полиция Берлина задержала женщину с ножом за угрозы охране посольства России
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 12:15 • Новости дня

    Житель ДНР задержан за хищение у волонтеров вещей для участников СВО

    Житель ДНР задержан за хищение у волонтеров вещей для участников СВО на 1 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель ДНР задержан в Запорожской области, он выманивал и продавал гуманитарную помощь для участников СВО, ущерб оценили в 1 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Подозреваемый, по версии следствия, выманивал у волонтерских организаций предметы первой необходимости для военнослужащих, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Установлено, что злоумышленник просил приобрести обмундирование, тактическую одежду, лекарства и транспорт. В результате он получил два мотоцикла, электрогенераторы, тепловизор, радиостанции, бронепластины, а также пневматический пистолет.

    Большая часть полученного имущества была впоследствии продана, а причиненный ущерб составил около 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    В конце сентября сообщалось, что бывшего исполняющего обязанности губернатора Краснодарского края Александра Власова заподозрили в крупном хищении гуманитарной помощи для нужд участников спецоперации.

    До этого в Ленобласти раскрыли деятельность группы, которая предлагала военным освобождение от службы с помощью фиктивных медицинских документов за крупную сумму.

    12 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    В Северске начались уличные бои

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Северск в ДНР начались уличные бои, что свидетельствует о резком обострении ситуации на этом направлении, заявил глава республики Денис Пушилин.

    О начале городских боев в Северске сообщили власти ДНР, передает РИА «Новости». Глава республики Денис Пушилин заявил: «Поступают уже сообщения о начале городских боев в самом Северске».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что войска России осуществляют наступление на Северск с применением тактики полуохвата города. За неделю российские военные продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики, в самом городе начались бои.

    12 октября 2025, 15:23 • Новости дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях за Россию, сообщил о существующих угрозах в случае возвращения на родину.

    Воюющий на стороне России британский доброволец Эйден Миннис заявил, что не планирует возвращаться на родину, сообщает ТАСС. Миннис ранее публично сжег свой британский паспорт и выступил с резкой критикой властей Британии.

    «Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», – отметил он в беседе с агентством.

    Миннис также сообщил, что британское государство уже объявило его законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России.

    13 октября 2025, 11:00 • Видео
    Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

    В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    13 октября 2025, 03:15 • Новости дня
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    России «придется заплатить цену», если конфликт на Украине продолжится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном настрое и откажется сесть за стол переговоров, ей придется заплатить цену», – заявил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что Франция осуждает удары России по критической инфраструктуре на Украине. Макрон отметил, что Франция совместно с партнерами изучает возможность предоставления Украине дополнительной помощи для восстановления и защиты жизненно важных служб.

    Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он отметил, что на фоне возможного прорыва в переговорах по Газе конфликт на Украине «тоже должен закончиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о втором телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом за последние два дня. Трамп отметил важность настойчивости в мирных переговорах, приведя в пример ситуацию в Газе, и пообещал использовать этот подход для разрешения конфликта на Украине.

    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    13 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму

    Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки БПЛА

    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки беспилотника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание», – сообщил Аксенов в Telegram.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия. Кроме того, Аксенов сообщил, что «силами ПВО сбито более 20 беспилотников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО с 20.15 до 23.00 мск уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, в том числе Крымом, и акваториями Азовского и Черного морей.

    Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. ПВО также уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область с 12.00 до 15.00 мск.

    12 октября 2025, 19:47 • Новости дня
    Марочко сообщил о полуохвате Северска войсками с трех направлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска России осуществляют наступление на Северск, используя тактику полуохвата города, что позволяет избегать прямых атак на укрепления противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Операция российских военных по полуохвату Северска в Донецкой Народной Республике развивается сразу с трех направлений, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, наиболее успешные действия отмечаются на северном участке, где подразделения уже ведут разведку боем и пытаются зайти в населенный пункт.

    Марочко уточнил, что наступление также ведется с восточного направления – из районов Верхнекаменского и Серебрянки, а также с южного фланга. Такая тактика, по его мнению, позволяет избегать лобовых атак на хорошо укрепленные объекты противника, что делает продвижение более эффективным.

    Эксперт подчеркнул, что сейчас говорить о полном закреплении на новых позициях рано, так как операция еще развивается и носит характер разведки боем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики.

    12 октября 2025, 22:40 • Новости дня
    Дети пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область
    Дети пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ударов украинских дронов пострадали три человека, в том числе двое десятилетних мальчиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Шебекине после взрыва дрона у многоквартирного дома пострадали два мальчика. Один ребенок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его доставили в больницу родители. Второго мальчика с баротравмой привезли бойцы самообороны. В Грайвороне рядом с многоквартирным домом взорвался FPV-дрон. Мужчина, получивший осколочные ранения шеи, груди и ног, самостоятельно обратился в больницу.

    Позже губернатор сообщил, что Шебекино вновь атаковали FPV-дроны. По предварительной информации, обошлось без новых пострадавших. Один дрон повредил остекление и фасад двух квартир, второй вызвал возгорание автомобиля, которое удалось ликвидировать местным жителям. Еще у одной машины повреждены стекла и кузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ракитянском районе Белгородской области беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. В результате атаки пострадали двое мужчин.

    12 октября 2025, 23:45 • Новости дня
    Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
    Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Рыльском районе погибла женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Преступления, которым нет оправдания», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Украинский дрон атаковал легковой автомобиль на дороге между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В салоне находились четыре человека. В результате нападения погибла женщина 40 лет. Оставшиеся три пассажира – две женщины и мужчина – не получили ранений.

    Губернатор призвал жителей воздерживаться от поездок в приграничные районы из-за угрозы атак со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на территории Беловского района Курской области получили травмы подросток, мужчина и женщина. Еще два человека получили тяжелые ранения после атаки дрона на автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка в приграничном районе Курской области.

    12 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    ПВО России перехватила и уничтожила 37 украинских беспилотников
    ПВО России перехватила и уничтожила 37 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.15 до 23.00 мск над территорией Крыма было уничтожено 17 аппаратов, еще 15 – над акваторией Черного моря. Два беспилотника были ликвидированы над Курской областью, еще два – над Азовским морем, один – над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. Российские силы ПВО также уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область, с 12.00 до 15.00 мск.

    13 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    Комполка ВСУ проспал контратаку из-за пьянства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 225-го полка ВСУ оказался неспособен возглавить оборону на сумском направлении из-за того, что заснул после праздничного застолья, и его искали сослуживцы, сообщили в российских силовых структурах.

    Попытка контратаки украинских войск в районе Кондратовки на сумском направлении завершилась провалом из-за отсутствия поддержки со стороны 225-го отдельного штурмового полка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры России.

    По данным собеседников агентства, штурмовая группа ВСУ была полностью уничтожена. Основная причина неучастия 225-го полка заключалась в том, что его командир Олег Ширяев исчез после застолья, устроенного по случаю дня специалистов логистического обеспечения.

    По словам представителей силовых структур, в течение дня военнослужащие полка занимались поисками Ширяева, который был найден спящим в одном из заброшенных зданий вблизи расположения штаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал о случаях пьянства и вымогательства денег среди командиров украинской армии. Офицер ВСУ также подтвердил распространенность пьянства в рядах ВСУ. Пьяные солдаты ВСУ пытались пересечь границу с Польшей, но были задержаны.

    13 октября 2025, 10:46 • Новости дня
    Бойцы «Востока» начали использовать «дронобойки» против FPV-дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки «Восток» успешно применяют на фронте новые «дронобойки», созданные умельцами для эффективной борьбы с беспилотниками, рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки с позывным «Капрал».

    По его словам, военнослужащие группировки войск «Восток» начали активно использовать для борьбы с беспилотниками самодельные «дронобойки», передает ТАСС.

    «Капрал» рассказал, что их применяли, в частности, в Новогригоровке.

    «Это «дронобойка», простым языком. Патрон, заряженный дробью. Заряжается, стреляется, получается обычным патроном. Производится удар, воспламенение и уже набор дроби вылетает», – пояснил «Капрал». Он добавил, что существует также фугасный осколочный патрон от зенитной установки.

    Штурмовик уточнил, что это оружие было разработано местными фронтовыми умельцами, откуда и поступило в использование. «Дронобойка» эффективна не только против вражеских дронов, но также против тяжелой бронированной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «народного ОПК» внесло вклад в модернизацию оснащения Российской армии. Российские инженеры и энтузиасты создают эффективные средства противодействия украинским дронам, таким как «Баба-яга». Донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» разработали беспилотник на базе комплектующих от гироскутеров для нужд спецоперации на Украине.

    13 октября 2025, 01:12 • Новости дня
    В результате падения дрона на дом в Ростовской области пострадали два человека

    Tекст: Антон Антонов

    В Белой Калитве дрон повредил частный дом, вызвав пожар, пострадали два человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В Ростовской области идет отражение воздушной атаки врага», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Губернатор сообщил, что беспилотник упал на частный дом в Белой Калитве, разрушив его крышу и спровоцировав возгорание. Два жителя пострадали, получив осколочные ранения. На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Пожарные расчеты принимают меры по ликвидации пожара..

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки беспилотника. Украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Курской области, в результате чего погибла женщина. В Белгородской области украинские дроны атаковали мирных жителей, пострадали три человека, в том числе двое десятилетних мальчиков.

    13 октября 2025, 07:15 • Новости дня
    Беженка рассказала о расстреле ВСУ 88-летней жительницы Ямполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате обстрела Ямполя с применением дронов и иностранных пулеметов погибла 88-летняя местная жительница, а ее сын получил тяжелое ранение головы, рассказала беженка Наталья Гуркина.

    По ее словам, боевики Вооруженных сил Украины расстреляли 88-летнюю жительницу Ямполя в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости». Гуркина заявила: «Они (ВСУ) с дронов, из польских пулеметов стреляли. Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком».

    После обстрела, по словам Гуркиной, пострадавший мужчина был вынужден вынести тело погибшей матери к порогу соседнего дома, чтобы оно не сгорело в пожаре, возникшем после атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ужесточили издевательства над жителями Серебрянки в ходе отступления. В телефонах украинских военнопленных нашли видео расстрелов автомобилей с гражданскими. ВСУ убили дроном пятнадцать жителей Донбасса за помощь военным.

    13 октября 2025, 06:30 • Новости дня
    ВСУ заминировали тела сослуживцев в Новогригоровке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Новогригоровки обнаружены заминированные тела украинских военных, которые остаются на месте без эвакуации и помощи, рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады «Востока» с позывным Капрал.

    По его словам, украинские военные минировали тела погибших сослуживцев в селе Новогригоровка Запорожской области, сообщает ТАСС.

    «200-х (убитых) точно минируют. Потому что группа эвакуации нашей работает очень осторожно, если их выносит. Они (ВСУ) своих не забирают, они лежат там», – сообщил российский военнослужащий.

    Он также добавил, что украинские военные оставляют на поле боя не только погибших, но и раненых, которые умирают без медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали тела своих погибших сослуживцев в селе Новоукраинка. На берегах реки Тиса после действий ВСУ по минированию уже появились первые погибшие среди уклонистов.

    13 октября 2025, 06:57 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    На Сумском направлении идут ожесточенные бои на всем протяжении фронт. Российские штурмовые подразделения продвигаются по лесополосам под прикрытием авиации и артиллерии. На правом фланге наступления «Северяне» закрепились после продвижения на 300 м.

    ВСУ предприняли одну контратаку в районе Кондратовки, но она была полностью отражена комплексным огневым поражением – украинская штурмовая группа уничтожена, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, однако российские расчеты беспилотников и артиллерии продолжали наносить удары по позициям ВСУ в районе Искрисковщины и Рыжевки.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжили наступление на левом берегу Волчьей в Волчанске и в лесу западнее Синельниково. Поддержку наступающим оказывали авиация ВКС, артиллерия и ТОС-1А. В районе Синельниково российские подразделения продвинулись на 450 м, а в Волчанске – на 300 м. На участке Меловое-Хатнее продвижение составило 500 м, был уничтожен вражеский танк. На Липцовском участке изменения отсутствуют, но удары по украинским пунктам управления БПЛА продолжались в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение по лесополосам вглубь Сумской области Украины.

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского

    В последнее время одно за другим встречаются сообщения о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный готовится к началу политической карьеры – и может быть, даже станет следующим президентом Украины. На чем основаны подобные спекуляции, есть ли у Залужного реальные политические амбиции и какие глобальные силы играют сегодня этой фигурой? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

