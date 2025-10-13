Житель ДНР задержан за хищение у волонтеров вещей для участников СВО на 1 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый, по версии следствия, выманивал у волонтерских организаций предметы первой необходимости для военнослужащих, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Установлено, что злоумышленник просил приобрести обмундирование, тактическую одежду, лекарства и транспорт. В результате он получил два мотоцикла, электрогенераторы, тепловизор, радиостанции, бронепластины, а также пневматический пистолет.

Большая часть полученного имущества была впоследствии продана, а причиненный ущерб составил около 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В конце сентября сообщалось, что бывшего исполняющего обязанности губернатора Краснодарского края Александра Власова заподозрили в крупном хищении гуманитарной помощи для нужд участников спецоперации.

До этого в Ленобласти раскрыли деятельность группы, которая предлагала военным освобождение от службы с помощью фиктивных медицинских документов за крупную сумму.