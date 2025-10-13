Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Первый снег начался в Москве
В Москва прошел первый снег перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы
На юго-востоке Москвы выпал первый снег при температуре плюс четыре градуса, что совпало с кануном православного праздника Покров.
Первый снег выпал на юго-востоке Москвы, передает РИА «Новости».
Столбики термометров в столице при этом показали плюс четыре градуса Цельсия.
Осадки появились накануне православного праздника Покров Пресвятой Богородицы, который традиционно отмечается 14 октября.
Согласно народным приметам, ранний снег на Покров предвещает продолжительную и многоснежную зиму. Москвичи гадают, сбудется ли эта примета.
На прошлой неделе сообщалось что циклон «Барбара» накроет Москву и принесет в город первый снег.
В ближайшие недели в Москве ожидается первый снег, но он не будет сохраняться долго из-за отсутствия устойчивых погодных условий, отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кроме того, он дал прогноз на предстоящую зиму в столице.