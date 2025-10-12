США сообщили о переносе телефонного разговора с Китаем

Tекст: Ольга Иванова

Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после введения новых экспортных ограничений, передает РИА «Новости». Торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Fox News сообщил: «Как только мы узнали об этом из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его».

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило о введении с 8 ноября экспортного контроля на ряд товаров. В их число вошли товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями, анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

Эти меры были приняты на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и Китаем, усилившегося после сообщений об очередных пошлинах и ограничениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в ближайшие недели станет ясно, готов ли Пекин к эскалации торговой войны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп, параллельно обрушив рынок криптовалют.

При этом американист Ордуханян указал на то, что угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком.