    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун»
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе от действий США
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Более ста граждан ЕС и США попросили убежище в России в 2025 году
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    12 октября 2025, 15:09 • Новости дня

    Песков напомнил о риске создания «грязной бомбы» Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о предупреждениях российских спецслужб о возможном создании Киевом «грязной бомбы».

    «Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую «грязную бомбу». И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», – заявил Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Он подчеркнул, что Кремль уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. Представитель Кремля отметил, что эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность из-за серьезности такого вооружения.

    Песков добавил, что несмотря на опасность ракет, их поступление на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте. По его мнению, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий.

    Накануне президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства Tomahawk.

    Ранее Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы. Президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    11 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства «Томагавк» (Tomahawk), сообщил портал Axios.

    По данным Axios, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что разговор между лидерами состоялся в субботу и длился около 30 минут. Источники, на которых ссылается Axios, не уточняли, было ли принято Трампом какое-то «окончательное решение» по этому вопросу.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    11 октября 2025, 17:11 • Новости дня
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ

    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, их функции теперь будут выполнять новые группировки, созданные на основе оперативных командований, передает ТАСС.

    По его словам, командование объединенных сил ВС Украины получит важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что Сырский ведет противостояние с действующим командующим Объединенными силами генерал-майором Михаилом Драпатым, стремясь устранить его как конкурента.

    По информации «Украинской правды», в октябре Сырский уже расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», которая отвечала за значительный участок фронта от Запорожья до Харьковщины и была под руководством Драпатого в течение восьми месяцев.

    Ранее главком ВСУ Сырский отметил, что по итогам сентября ситуация на линии фронта для украинской армии остается напряженной и требует особого внимания.

    Сырский сообщил о создании на Украине войск дронов ПВО.

    Владимир Зеленский объявил о создании нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов.

    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    12 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Министр Чечни упрекнул ЦБ в связи с голосованием по 500-рублевой купюре
    @ vk.com/ahmed_dudaev

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале обратился к Центробанку в связи с якобы изменением условий голосования по выбору изображения на новой 500-рублевой купюре.

    «Мы, жители Чеченской Республики, самым активном образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на ее обратной стороне, был изображен нами всеми любимый высотный комплекс «Грозный-Сити», – заявил Дудаев в видеообращении.

    На странице голосования по состоянию на 3.00 воскресенья лидирует изображение горы Эльбрус, 1 134 080 голоса. На втором месте – «Грозный-Сити», 1 048 182 голоса.

    По словам Дудаева, к этому результату привела способность жителей Чечни мобилизоваться и вырваться вперед, как вдруг Центробанк решает изменить условия голосования.

    «Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, «Одноклассники», «ВКонтакте», но сейчас мы видим, как какие-то из этих платформ закрываются. <...> Без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам платформы, где мы набираем обороты, как минимум, нечестно, нечистоплотно и несправедливо перед сотнями тысяч жителей, гражданами нашей великой страны, которые голосуют за «Грозный-Сити», – сказал чеченский министр.

    Он обратился к ЦБ с вопросом, для чего стоило объявлять о голосовании, если нет обеспечения объективности и справедливости?

    Центробанк запустил голосование по новому дизайну банкноты в 500 рублей первого октября. Согласно правилам, каждый участник может выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска и для оборотной из объектов Северо-Кавказского федерального округа.

    Дудаев считает, что после того, как «Грозный-Сити» возглавил рейтинг,  Центробанк поменял условия голосования, а некоторые платформы, где можно было голосовать, стали закрываться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.

    12 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство

    Tекст: Ирма Каплан

    Граждан России обманным путем заманивают в мошеннические колл-центры Мьянмы, обещая высокооплачиваемую работу в Таиланде, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, который в 2025 году участвовал в освобождении четырех россиян из рабства в Мьянме.

    «На них выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме «поработать в Таиланде», для девушек – моделями, для парней – рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», – рассказал РИА «Новости» дипломат.

    Переговоры через Telegram или другие мессенджеры обычно завершаются прибытием в бангкокский аэропорт Суварнабхуми. Оттуда обманутых искателей работы везут вглубь Таиланда, а затем в город Месай на мьянманской границе.

    Ильин добавил, что там людей насильно нелегально переправляют через пограничную реку Мэй на лодках, подальше от официального погранперехода.

    Ширина реки Мэй в этих местах не более 70 метров, в сухой сезон ее можно перейти пешком. Некоторые похищенные работники, у которых сразу отбирают телефоны, поначалу даже не осознают, что находятся уже на территории Мьянмы.

    По словам Ильина, освобожденные из мошеннических колл-центров россияне рассказывали, что в самом известном из них, который называется КК Park,  располагается целый мини-город, где можно найти все необходимое для жизни: рестораны, магазины замкнутого цикла, даже спа- и массажные салоны. Там есть все, вплоть до казино, где те, кто работает в колл-центрах, могут потратить любые деньги.

    За день там даже можно выкупить самого себя. Подойти к неким старшим менеджерам, заплатить какую-то сумму, и тебя отпускают.

    Правда периметр колл-центра охраняется незаконными вооруженными формированиями и вся территория окружена колючей проволокой, уточнил Ильин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября россиянку освободили из трудового рабства в незаконном кол-центре на территории Мьянмы. Позже она вылетела из Таиланда в Москву. При этом в кол-центрах мошенников на территории Мьянмы, куда россияне попадают через Таиланд, могут находиться до 25 граждан России, сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.

    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    12 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    Депутат Буцкая призвала сделать обязательной медиацию при разводе

    Tекст: Ирма Каплан

    Процедура примирения супругов при разводе должна стать обязательной в России, особенно для семей с детьми, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

    «Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», – сказала она ТАСС.

    Буцкая уточнила, что «медиатор – это человек, который помогает договориться».

    По ее словам, в Москве успешно функционирует сильная служба медиации. По итогам бракоразводного процесса там создают «практически паспорт семьи».

    Депутат отметила, что медиатор выслушивает обе стороны, помогая им прийти к соглашению. Это позволяет избежать вражды между бывшими супругами, даже если брак не сохранится.

    Глобальная задача – уменьшить количество разводов и увеличить число крепких семей, объяснила депутат задачи медиаторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по информполитике Андреем Свинцовым в августе внесла законопроект, предоставляющий судам право назначать совместное воспитание детей после развода.

    12 октября 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В поздравительном обращении президент России Владимир Путин назвал опорой суверенитета страны труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По словам главы государства, за последние годы достижения АПК России стали предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития и успешного освоения современных, передовых технологий.

    Путин напомнил о рекордных урожаях риса и масличных культур в 2024 году, а  урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения.

    «Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в ста шестидесяти странах мира», – отметил президент в поздравительной речи.

    Путин указал на рост популярности у россиян и зарубежных гостей агротуризма, который позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и другим.

    Он также заметил, что в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность отрасли, сделать ее  более технологичной. И здесь важнейшим становится вопрос подготовки кадров.

    «Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Он пообещал, что органы власти будут работать над повышением качества жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей.

    «Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами», – сказал Путин в заключение поздравительного обращения.

    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    11 октября 2025, 18:31 • Новости дня
    В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентарий Верховной рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине ядерные боеголовки США для обеспечения подлинных гарантий безопасности.

    Украинский парламентарий Сергей Соболев выступил с инициативой разместить американские ядерные боеголовки на территории страны для безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны не формальные соглашения, а реальные сдерживающие факторы. Парламентарий заявил в эфире украинского телеканала «Новости. Live», что США уже имеют ядерные боеголовки в пяти странах НАТО, включая Турцию, Германию, Италию, Бельгию и Нидерланды.

    В декабре 2024 года американский журнал National Interest предположил, что НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше, а потом и на Украине.

    Такое размещение рассматривалось и на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о почти принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    12 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    12 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    12 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил об итогах переговоров Путина и Нетаньяху для страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, чем обернулся для республики телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в секторе Газа.

    «Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – приводит ТАСС его слова в эфире государственного ТВ.

    Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 6 октября и стороны уделили внимание вопросу об иранской ядерной программе. На саммите Центральная Азия – Россия 9 октября Путин заявил о сигналах от израильского руководства о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    12 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    Киберэксперт Тимофеев назвал признаки слежки гаджета за владельцем

    Tекст: Ирма Каплан

    Специфические изменения в работе смартфона или ноутбука могут указывать на несанкционированную слежку гаджетом за владельцем, включая активацию камеры или микрофона, рассказал доцент кафедры Информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

    Он указал на то, что пользователи часто предоставляют приложениям избыточные допуски к микрофону и камерам.

    «Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса – замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», – сообщил эксперт агентству «Прайм».

    Вредоносное ПО вызывает повышенную фоновую активность процессора, приводящую к нагреву батареи и быстрому разряду. Устройство может самопроизвольно перезагружаться или не выключаться, а также показывать внезапный рост интернет-трафика.

    Для минимизации рисков Тимофеев советует регулярно проверять разрешения приложений, отключать ненужные и использовать двухфакторную аутентификацию. При обнаружении вредоносного ПО гаджет рекомендуется сбросить до заводских настроек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о способах защиты аккаунта Telegram от взлома. Киберэксперт Леокумович раскрыл схемы обмана участников СВО и их родных.


    11 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Жулин удивился «согласию» Украины на перемирие во время ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил удивление готовностью украинской стороны к перемирию в ходе предстоящих Олимпийских игр.

    Жулин выразил свое удивление готовностью украинской стороны к олимпийскому перемирию, сообщает Sport24. Ранее с таким предложением согласилась украинская сторона.

    «Украинцы готовы к олимпийскому перемирию? Я обалдел, снимаю шляпу перед ними. Неужели там тоже есть умные люди?» – заявил Жулин, отметив странность на фоне стремления не допустить спортсменов России.

    Он добавил, что Украина всегда дружила с русскими, назвав прекращение этой дружбы их большой ошибкой. Жулин призвал к примирению, выразив уверенность в возвращении прежних отношений, но не скоро из-за серьезной обиды.

    Тренер подчеркнул, что является «фанатом» СССР, желая возвращения «брежневских времен».

    Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с шестого по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.


    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов

    Самые трудные за всю историю времена переживает сегодня ресторанная отрасль Финляндии – по крайней мере, так утверждают сами представители финского общепита. Почему финны все меньше ходят в кафе и рестораны, какие еще сопутствующие признаки свидетельствуют о серьезном потребительском кризисе – и при чем здесь отношения финских властей с Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

