CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщила газета Midi Madagasikara со ссылкой на заявление CAPSAT, «все инструкции для вооруженных сил – будь то сухопутные, воздушные или морские – теперь будут исходить из их лагеря», – говорится в публикации. Таким образом, CAPSAT претендует на роль нового военного командования, передает РИА «Новости».

Как пишет Reuters, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке захвата власти. «Президент республики хотел бы проинформировать страну и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, противоречащая конституции и демократическим принципам», – говорится в сообщении.

Ранее, в субботу, журнал Jeune Afrique сообщал, что военные CAPSAT отказались открывать огонь по демонстрантам. Им совместно с толпой протестующих удалось пройти на символическую площадь 13 мая в Антананариву. Эта площадь известна тем, что с 1970-х годов является местом крупных выступлений против властей.

Накануне российское посольство на Мадагаскаре рекомендовало россиянам воздержаться от посещения центра Антананариву из-за массовых протестов и нестабильной обстановки.