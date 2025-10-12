В Москве арестовали блогера Скутина за неуважение к дням воинской славы

Tекст: Дарья Григоренко

Ему инкриминируется распространение сведений, выражающих явное неуважение к обществу, дням воинской славы и памятным датам России. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по части 3 статьи 354.1 УК РФ, передает РИА «Новости».

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно новости», Скутин плюнул на георгиевскую ленточку и заснял это на видео. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что блогер Павел Сюткин получил меру пресечения в виде двух месяцев ареста по обвинению в распространении заведомо ложных сведений о российской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.