Блогер Сюткин арестован за публикацию фейков об армии

Tекст: Денис Тельманов

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и избрал Павлу Сюткину меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

Сюткин подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, что квалифицируется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

В пресс-службе суда сообщили: «Суд удовлетворил ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сюткину, подозреваемому по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца».

По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале сведения, которые, по мнению правоохранителей, содержали недостоверную информацию о российской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Московский суд постановил заочно арестовать ведущую «Дождя» Екатерину Котрикадзе* по обвинению в распространении ложной информации о российских военных. Бывший депутат столичной думы Максим Круглов заключен под стражу по аналогичному обвинению.