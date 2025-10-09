  • Новость часаМирзиеев заявил о запуске строительства первой АЭС в Узбекистане
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США изобрели прикрытие для агрессии против Венесуэлы
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    В Госудуму внесен законопроект об оплате больничных для самозанятых
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна
    Пашинян решил приехать на саммит СНГ в Душанбе
    Путин и премьер Ирака согласовали перенос первого Российско-Арабского саммита
    МИД: Сербия выделила на помощь Курской области 472 млн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 21:42 • Новости дня

    Блогер Сюткин арестован за публикацию фейков об армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Блогер Павел Сюткин получил меру пресечения в виде двух месяцев ареста по обвинению в распространении заведомо ложных сведений о российской армии.

    Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и избрал Павлу Сюткину меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    Сюткин подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, что квалифицируется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

    В пресс-службе суда сообщили: «Суд удовлетворил ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сюткину, подозреваемому по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца».

    По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале сведения, которые, по мнению правоохранителей, содержали недостоверную информацию о российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Московский суд постановил заочно арестовать ведущую «Дождя» Екатерину Котрикадзе* по обвинению в распространении ложной информации о российских военных. Бывший депутат столичной думы Максим Круглов заключен под стражу по аналогичному обвинению.

    9 октября 2025, 07:20 • Новости дня
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потепление климата и связанный с этим подъем уровня Мирового океана до конца XXI века могут привести к затоплению нескольких российских прибрежных территорий, заявил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

    К 2100 году уровень океана повысится на 0,3–0,65 метра, а при самом неблагоприятном сценарии – до 1,3 метра. К 2300 году подъем воды может достичь 5,6 метра, пояснил ученый РИА «Новости».

    Под угрозой затопления окажутся Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России затопление может коснуться прибрежных районов Петербурга, части Кронштадта и почти всего Сестрорецка. В северных районах рискуют Варандея, Нарьян-Мар и Салехард. На Дальнем Востоке проблемы прогнозируются в порту Находка.

    Сапожников пояснил, что повышение уровня воды обусловлено таянием крупных ледников и прогревом глубинных слоев океана, что приводит к расширению толщи воды. Сейчас эти прогнозы основаны на моделировании существующих трендов и пока носят расчетный характер.

    Ранее Сапожников сообщал, что курортные пляжи по всему миру теряют привлекательность из-за изменений климата и учащения инцидентов с морскими обитателями.

    До этого сообщалось, что Черное море за последние 30 лет потеплело на два градуса.

    Комментарии (16)
    9 октября 2025, 08:14 • Новости дня
    Локализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
    Локализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Местонахождение источника сигнала телефона главы семьи Усольцевых, пропавших в труднодоступном районе Красноярского края, установлено, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.

    Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Специалистам удалось установить координаты источника радиосигнала с помощью высокотехнологичной техники и участия картографов поискового отряда «ЛизаАлерт».

    В ведомстве уточнили, что речь идет о сигнале от выключенного телефона, который последний раз был зафиксирован 28 сентября – в день исчезновения семьи Усольцевых. Примерное местоположение устройства удалось вычислить вечером 8 октября с помощью специального оборудования.

    Поиски сейчас сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. На месте работают заместитель руководителя управления СК Александр Зюбанов, следователи и криминалисты как краевого, так и федерального уровня.

    Ранее в автомобиле пропавшей семьи в Красноярском крае нашли женские кроссовки, сумку и детское кресло. В районе поселка Кутурчин продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых.

    Семья из трех человек, включая пятилетнего ребенка, пропала в ходе турпохода в районе Минской петли.

    Туристы видели пропавшую семью на маршруте к вершине горы Буратинка.

    Комментарии (5)
    9 октября 2025, 21:12 • Видео
    Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

    Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    Глава Газпрома Миллер предупредил о скором приходе аномально холодной зимы

    Миллер: Россию и Европу ждет аномально холодная зима

    Глава Газпрома Миллер предупредил о скором приходе аномально холодной зимы
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявил о приближении аномально холодной зимы, которая случается примерно раз в двадцать лет.

    Выступая на Петербургском международном газовом форуме, руководитель Газпрома Алексей Миллер сообщил, что долгосрочные прогнозы указывают на приближение аномально холодной зимы в Европе и России, передает ТАСС.

    Такие зимы, по его словам, бывают примерно раз в двадцать лет.

    «Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать лет бывает аномально холодная зима», – сказал Миллер.

    Он подчеркнул, что с точки зрения двадцатилетнего цикла, аномально холодная зима наступит в ближайшее время.

    Наступление такой зимы, по словам главы Газпрома, будет означать температуру до минус 25 градусов по всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края. При этом ретроспективный анализ за 100-150 лет показал, что аномально холодная зима не зависит от предыдущей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие недели в Москве ожидается первый снег, однако он сохранится недолго из-за неустойчивой погоды. В январе 2026 года россиян ждут частые смены погоды, оттепели и похолодания, а зима будет холоднее прошлой. В сентябре 2025 года температура по стране оказалась выше нормы на два градуса, а месяц вошел в число самых засушливых.

    Комментарии (12)
    9 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский Институт национальной памяти заявил о необходимости убрать памятные объекты, связанные с Бородинским сражением, назвав их инструментом пропаганды «российского империализма».

    Украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и все связанные с ней объекты пропагандой «российского империализма». В материалах института сообщается, что культурное наследие и географические названия, связанные с этим сражением, подпадают под действие закона о декоммунизации, передает ТАСС.

    Институт потребовал от местных властей на Украине провести декоммунизацию всех подобных объектов, чтобы соответствовать действующему законодательству страны. В частности, речь идет о переименовании улиц и демонтаже памятников, связанных с историей России и СССР.

    В 1812 году в Бородинском сражении участвовали Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки. Несмотря на это, в современной Украине память о битве рассматривают как часть российской пропаганды.

    Отмечается, что кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия на Украине значительно ускорился.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что мультфильм «Маша и медведь» содержит элементы влияния, разработанные КГБ для формирования русского культурного кода.

    В Днепропетровске создали рабочую группу, чтобы выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленскому сложнее отменить русофобию, чем отказаться от Донбасса.

    Комментарии (19)
    9 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам в ответ на удары
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам в ответ на удары
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отключения электричества в городах России, если на Украине продолжатся блэкауты из-за ударов ВС РФ.

    Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в случае, если украинские населенные пункты будут оставаться без электричества из-за ударов ВС России, передает Газета.ru.

    Зеленский подчеркнул: «Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, – мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны».

    Он отметил, что имеющееся у Украины вооружение способно достичь Белгородской и Курской областей. По его словам, будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Луганской Народной Республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях, восстановительные работы ведутся уже вторую ночь подряд.

    Также сообщалось, что город Мелитополь оказался полностью обесточен.

    Комментарии (22)
    8 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда

    Глава Немецкого совета Нимайер извинился по-русски за блокаду Ленинграда

    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    @ Владимир Целик/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выступил на Петербургском международном газовом форуме и публично по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», – заявил он с трибуны форума.

    Политик отметил, что немцы, приезжающие в Россию, ощущают, как две мировые войны оставили глубокий след в отношениях между странами. Он также подчеркнул, что, вспоминая о блокаде Ленинграда, склоняет голову перед погибшими и добавил, что немцы не хотят когда-либо повторения подобных трагедий.

    Слова Нимайера вызвали одобрение и были встречены аплодисментами присутствующих.

    Ранее в феврале российский МИД потребовал от Германии расширить немецкие компенсационные выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.

    В марте 2024 года Россия потребовала от германской стороны официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актами геноцида народов СССР.

    В МИД России заявили, что Отказ ФРГ признать злодеяния нацистов в СССР геноцидом продиктован конъюнктурой.

    Комментарии (16)
    9 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США по Украине

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    О серьезной паузе в диалоге между Россией и США по украинскому вопросу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в процессе переговоров, в частности в развитии стамбульских соглашений, возник значительный перерыв.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что вопрос проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом не по вине Москвы.

    По его словам, официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    Комментарии (8)
    9 октября 2025, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Массированные удары по контролируемой киевским режимом территории вывели из строя свыше половины внутренней газодобычи, по этой причине стране потребуются миллиардные закупки газа за границей.

    Последние атаки на Украине вывели из строя свыше половины внутренней добычи природного газа, что, вероятно, вынудит страну потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива для прохождения предстоящей зимы, пишет Bloomberg.

    Киев сообщил союзникам, что массированный удар третьего октября по Харьковской и Полтавской областям уничтожил около 60% газодобычи страны. Эти данные предоставили источники, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности.

    Газовая инфраструктура Украины, ранее способная удовлетворять внутренний спрос, подвергается интенсивным ракетным и беспилотным ударам с начала этого года. Если атаки продолжатся, Украина ожидает необходимости закупки около 4,4 млрд кубических метров газа до конца марта. Стоимость этих объемов составит почти 2 млрд евро.

    Владимир Зеленский заявил в понедельник в Киеве, что Россия сделает все, чтобы помешать стране добывать свой газ. Он подчеркнул, что будет сложно защитить все объекты, и задача состоит в том, чтобы иметь средства для импорта газа. Газ жизненно важен в суровые украинские зимы, поскольку домохозяйства почти полностью зависят от него для отопления.

    С начала этого года Украина уже закупила 4,58 млрд кубических метров газа у иностранных поставщиков. Власти страны обращались к партнерам по G7 с просьбой о предоставлении оборудования для ремонта энергосистемы и систем противовоздушной обороны. Также Киев ищет финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

    Министр энергетики Светлана Гринчук во вторник отметила, что точное количество требуемого газа будет зависеть от скорости ремонта поврежденных объектов и влияния будущих авиаударов.

    Генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил о продуктивной встрече с представителями G7 и переговорах с Международным валютным фондом. Он подчеркнул, что партнеры понимают всю сложность ситуации.

    Напомним, на Украине сообщали о самой крупной атаке на газодобывающую инфраструктуру страны. Минобороны России заявляло о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему заявления киевского режима о способности обеспечить себя газом несостоятельны, и что причиной тому являются не только российские удары.

    Комментарии (13)
    9 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа, вводимом с января 2027 года, сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

    Венгрия согласилась с запретом на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз, начиная с января 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

    Будапешт, который изначально настаивал на исключении для своей страны, в итоге не стал возражать против этой меры на недавней встрече послов стран ЕС.

    Источники портала уточняют, что на данный момент главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Отмечается, что Словакия может изменить свою позицию до встречи глав МИД стран Евросоюза, которая запланирована на 20 октября, либо до саммита ЕС 23 октября.

    Австрия продолжает требовать для себя специального отступления, чтобы разморозить российские активы на сумму 2 млрд евро для передачи их Raiffeisen Bank. Против этой инициативы выступили Германия и еще десять стран, что может создать угрозу наложения вето на весь пакет новых санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции отказались выполнять требование бывшего президента США Дональда Трампа прекратить закупки газа и нефти из России. Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций. В январе объем поставок российского сжиженного природного газа в ЕС составил 1,3 млн тонн.

    Комментарии (11)
    9 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Певец Амирамов умер в больнице Нальчика

    Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика

    Певец Амирамов умер в больнице Нальчика
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В больнице Нальчика умер Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов, сообщили врачи.

    О смерти народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова сообщил источник в лечебном учреждении города Нальчика, передает ТАСС.

    По словам представителя медучреждения, врачи боролись за жизнь артиста. «Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался», – заявили в больнице. Амирамову было 69 лет. Причина смерти не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский певец и композитор Алексей Степин скончался на 58-м году жизни. В столичной больнице на 80-м году жизни ушел из жизни Игорь Николаев (Калинаускас), режиссер, актер и основатель нескольких театральных студий.

    Заслуженный артист России и народный артист Белорусской ССР Ярослав Евдокимов скончался из-за онкологического заболевания.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву

    Политолог Скачко: Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет

    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В условиях, когда финансовые вливания в Украину катастрофически сокращаются, украинские деятели решили «подмаслить» Францию. С этой целью в ход пошли фантасмагорические меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».

    «Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет по нескольким причинам. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Во-вторых, в Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции, а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил собеседник. «Украинские власти находятся на последнем издыхании. Финансовые потоки катастрофически сокращаются. Нужно напоминать о себе, доказывать свою нужность. Отсюда такие идеи», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, действия Института национальной памяти вызывают недоумение. Политолог признался, что не припомнит ни одного памятника, связанного с битвой. «Непонятно, что они собрались «декоммунизировать», – добавил Скачко. «Украинцы же относятся к шагам деятелей и властей безразлично. Они заняты выживанием в условиях «охоты» ТЦК. Какое им Бородино?», – риторически заключил политолог.

    Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти признал сражение, все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма».

    Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года. В ней, как в целом в Отечественной войне 1812 года, среди прочего участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

    Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия в стране значительно ускорился.

    Комментарии (14)
    9 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    Минобороны: ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Русина Яра в ДНР произошел взрыв ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса», повреждение которого привело к выбросу остатков аммиака в окружающую среду.

    Информацию о подрыве ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса» восточнее населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике распространило Министерство обороны России, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, украинские военные заминировали ответвление трубопровода с целью замедлить продвижение российских войск в этом районе. В сообщении уточняется, что подрыв был осуществлен около 13.05 9 октября 2025 года во время отступления подразделений ВСУ.

    В результате взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок трубопровода. «Пострадавших среди российских военнослужащих нет», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену

    Смягчающие обстоятельства не могут значительно уменьшить степень общественной опасности преступления государственной измены, указал Верховный суд России, в инстанции привели пример одного из таких дел.

    В свежем Обзоре судебной практики суд приводит пример осужденного к пяти годам лишения свободы за помощь представителю иностранного государства против безопасности России, пишет РАПСИ.

    Заместитель генпрокурора в кассационном представлении настаивал на новом апелляционном рассмотрении, поскольку суд не учел доводы о чрезмерной мягкости наказания. Он указал, что применение ст. 64 УК РФ не соответствует тяжести преступления, совершенного в период проведения спецоперации на Украине.

    Суд первой инстанции признал смягчающими обстоятельствами признание вины, раскаяние, содействие расследованию и молодой возраст, однако, по мнению прокурора, не обосновал, почему эти факты существенно уменьшают общественную опасность.

    Верховный суд подчеркнул, что апелляционная инстанция не дала исчерпывающей оценки доводам обвинения, а также не разъяснила, каким образом смягчающие обстоятельства могли существенно снизить общественную опасность преступления.

    В частности, осужденный собирал персональные данные российских военнослужащих и передавал их СБУ, предлагая за вознаграждение сдаваться в плен с оружием и техникой.

    В результате дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда.

    Комментарии (9)
    9 октября 2025, 07:50 • Новости дня
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания польского премьера Дональда Туска, в которых тот пытается оправдывать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца, возмутили главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

    «Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением?», – заявил Сийярто в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не хочет видеть Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов.

    Ранее Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода как канала для российского топлива.

    Также Туск заявлял, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

    До этого сообщалось, что задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 18:24 • Новости дня
    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город

    Мэр Славянска Вадим Лях призвал к эвакуации пожилых и семьи с детьми

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава администрации Славянска рекомендовал жителям города, особенно пожилым и семьям с детьми, немедленно начать эвакуацию в связи с обострением ситуации.

    Жителей подконтрольного Киеву Славянска в Донецкой народной республике призвали к эвакуации, передает «Лента.ру». Глава местной администрации Вадим Лях опубликовал в Telegram видеообращение, в котором подчеркнул необходимость немедленно покидать город.

    Лях обратился к горожанам с просьбой: «Обращаюсь к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: настало время эвакуации».

    По его мнению, жители Славянска должны покинуть город хотя бы на время отопительного сезона, чтобы избежать опасности для жизни и здоровья.

    Ранее стало известно, что эвакуация из Купянска была остановлена из-за действий украинских военных против мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ организовало эвакуацию элитных бойцов, используя мобилизованных солдат в качестве прикрытия после ударов по позициям в Купянске.

    В Купянске после принудительной эвакуации остались около 1 тыс. мирных жителей, преимущественно пожилых и маломобильных граждан.

    Комментарии (2)
    Главное
    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город
    США ввели санкции против сербской NIS
    Оператор нефтепровода Хорватии разорвал отношения с NIS из-за санкций
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
    Эксперт объяснил невозможность возврата денег за сутки при отмене покупки
    Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц
    Космонавт Корниенко объявил о подготовке прыжка из стратосферы на Южный полюс

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      2 комментария
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      16 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации