  Лента новостей
    Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    12 октября 2025, 11:08 • Новости дня

    В аэропорту Израиля расстелили красную дорожку к предстоящему визиту Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Израиля завершили масштабные приготовления к ожидаемому в понедельник визиту президента США Дональда Трампа, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского министерства обороны.

    «Департамент министерства обороны, отвечающий за организацию приема президента США в аэропорту Бен-Гурион, в последние дни завершил подготовку к визиту», – сообщила пресс-служба израильского ведомства, передает РИА «Новости».

    Для торжественной встречи в аэропорту Бен-Гурион расстелили 50-метровую красную дорожку. Также установили специальную сцену для представителей СМИ и вывесили десятки израильских и американских флагов. Все эти меры подчеркивают важность предстоящего приезда.

    Ранее председатель парламента Израиля (кнессета) Амир Охана официально пригласил Трампа выступить в кнессете на следующей неделе. Это выступление должно совпасть с обсуждением сделки по Газе. Визит американского лидера может стать ключевым моментом для региона.

    Краткосрочный визит Трампа, как ожидается, состоится в понедельник. Его приезд потенциально может совпасть с началом первого этапа его мирного плана. Этот план направлен на прекращение двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские дипломаты Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для контроля за соблюдением перемирия.

    12 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил об итогах переговоров Путина и Нетаньяху для страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, чем обернулся для республики телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в секторе Газа.

    «Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – приводит ТАСС его слова в эфире государственного ТВ.

    Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 6 октября и стороны уделили внимание вопросу об иранской ядерной программе. На саммите Центральная Азия – Россия 9 октября Путин заявил о сигналах от израильского руководства о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    12 октября 2025, 05:55 • Новости дня
    Погибшие в ДТП дипломаты из Катара входили в протокольную группу

    Tекст: Ирма Каплан

    Трое катарских дипломатов погибли в субботу в автокатастрофе по пути на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на Красном море, сообщили представители министерства здравоохранения.

    Еще двое дипломатов получили ранения, когда автомобиль перевернулся примерно в 50 км от Шарм-эль-Шейха, передает Associated Press (AP).

    «Дипломаты, входившие в состав катарской протокольной группы, направлялись в город в преддверии саммита высокого уровня, посвященного прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщили официальные лица», – сказано в сообщении.

    Катар выступил посредником в достижении соглашения о прекращении огня вместе с Египтом и США. Турция присоединилась к переговорам в начале этого месяца в Шарм-эль-Шейхе, которые завершились прекращением огня и освобождением заложников и сотен палестинских заключенных.

    Шарм-эль-Шейх примет Саммит мира под совместным председательством президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении президента Египта.

    В документе указано, что в саммите примут участие более двух десятков мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Напомним, в субботу стало известно, что три члена делегации Саммита мира из Катара погибли в ДТП близ Шарм-эль-Шейха.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки», также в движении отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    9 октября 2025, 23:07 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удар по радикалам на севере Газы

    Армия Израиля нанесла удар по радикалам ХАМАС, угрожавшим военным на севере Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, которые находились рядом с израильскими войсками и представляли прямую угрозу.

    Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке ХАМАС на севере сектора Газа, передает РИА «Новости».

    По данным израильских военных, группа радикалов действовала в непосредственной близости от позиций армии и угрожала израильским силам в этом районе.

    Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии о том, что боевые действия в секторе Газа не возобновятся.

    Напомним, 9 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    9 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    Индонезия отказала в визах сборной Израиля для ЧМ по гимнастике

    Индонезия отказала в визах сборной Израиля для ЧМ по гимнастике из-за Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Спортсмены из Израиля не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, так как Индонезия отказала им в выдаче виз, заявил министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра.

    Правительство Индонезии отказало членам сборной Израиля в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, передает РИА «Новости».

    Решение о недопуске израильской команды подтвердил министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

    «Этот шаг делается в соответствии со стремлением Индонезии поддержать независимость Палестины», – заявил Махендра.

    Израильская сборная была зарегистрирована для участия в соревнованиях, а в июле Федерация гимнастики Израиля сообщала о заверениях со стороны индонезийских официальных лиц относительно допуска национальной команды. Однако окончательное решение властей оказалось противоположным.

    Ранее российские гимнасты впервые за четыре года получили право выступать на чемпионате мира в нейтральном статусе после смягчения санкций Международной федерацией гимнастики. В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за конфликта на Украине, но позднее разрешила индивидуальное участие в нейтральном статусе, исключая командные дисциплины.

    В 2023 году Индонезия уже сталкивалась с последствиями аналогичной политики, когда лишилась права проводить чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет после протестов, вызванных участием сборной Израиля.

    Ранее общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе «Евровидения», если организаторы не отстранят Израиль.

    Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026» при сохранении участия Израиля.

    СМИ писали, что 12 стран объединились для выделения поддержки Палестине.

    10 октября 2025, 23:43 • Новости дня
    Палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки»

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинские группы во главе с ХАМАС выразили признательность посредникам и международному сообществу за обеспечение соблюдения Тель-Авивом соглашения о прекращении огня, но отвергли иностранное вмешательство в управление анклавом.

    Палестинские группы выразили признательность и отметили «усилия Египта, Катара и Турции», призвав «эти страны, а также Вашингтон обеспечить соблюдение оккупантами соглашений», передает агентство IRNA.

    Движения ХАМАС, «Исламский джихад» (признано в России террористическим и запрещено) и «Народный фронт освобождения Палестины» также отвергли идею контроля над сектором Газа иностранным представителем.

    «Мы подчеркиваем решительное неприятие любой иностранной опеки и подтверждаем, что определение формы управления сектором Газа и основ деятельности его институтов является внутренним палестинским делом, которое должно определяться национальными силами нашего народа совместно», – приводит ТАСС выдержку из совместного заявления трех палестинских движений.

    При этом представитель ХАМАС Хазем Касем подчеркнул в интервью телеканалу Al Hadath в пятницу, что в плане США есть этапы, требующие дальнейшего обсуждения, подтвердив полную приверженность движения реализации первого этапа.

    Он пояснил, что по оставшимся вопросам ведется диалог с посредниками, и  подчеркнул важность сотрудничества со всеми сторонами для обеспечения продолжения действия соглашения о прекращении огня.

    Касем заявил, что движение готово отказаться от контроля над Газой на следующий день после войны и не желает участвовать ни в каких административных процессах в секторе. Он подчеркнул, что ХАМАС не даст Израилю никаких поводов для возобновления войны, отметив, что движение получило от посредников заверения в отношении плана американского президента Дональда Трампа и не вернется к войне.

    Однако, международные силы, в составе которых будут американские военные, будут развернуты в секторе Газа для контроля над режимом прекращения огня 12 октября, рассказал Al Hadath американский чиновник.

    По его словам, «американские войска прибудут в Газу в воскресенье утром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории.

    10 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    США объяснили условия участия своих военных в контроле за ситуацией в Газе

    Ливитт: Размещенные в регионе войска США будут следить за ситуацией в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Следить за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут силы США, уже размещенные на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы намерен направить военных в регион.

    Как заявило Agence France-Presse, группа из 200 американских военных будет развернута на Ближнем Востоке для контроля за выполнением соглашений о прекращении огня в секторе Газа. Американский адмирал Брэд Купер заявил, что их задача – наблюдение, контроль и «обеспечение отсутствия нарушений» режима прекращения огня. В миссии также примут участие военные Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По данным Associated Press, американские военнослужащие разместятся на территории Израиля. Центральное командование США создаст на территории Израиля военно-гражданский координационный центр, где американские специалисты займутся вопросами транспорта, логистики, инженерии и безопасности.

    В связи с появившимися публикациями Ливитт выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что речь идет не о переброске новых сил, а о задействовании до 200 американских военнослужащих, уже находящихся в зоне ответственности Центрального командования, передает ТАСС.

    «Вношу ясность: до 200 американских военнослужащих, уже размещенных в СЕНТКОМ, получат указание следить за соблюдением мирных договоренностей в Израиле, они будут сотрудничать с другими размещенными там международными силами», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа. Позднее израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    11 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    WP: Арабские страны тайно расширяли сотрудничество по безопасности с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Арабские страны три года тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, сообщает The Washington Post.

    Арабские государства в течение трех лет тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, несмотря на то, что осуждали войну в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы американских вооруженных сил.

    Согласно документам, высокопоставленные военные Израиля и шести арабских государств провели ряд встреч, организованных Центральным командованием ВС США (CENTCOM). Эти переговоры прошли в Бахрейне, Египте, Иордании и Катаре. США рассматривают создание региональной модели безопасности, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, на фоне угрозы со стороны Ирана, пишет издание.

    Военные связи оказались в кризисной ситуации после израильской воздушной атаки по Катару в сентябре, но могут помочь в контроле за прекращением огня в Газе. Офис Биньямина Нетаньяху заявил об ответственности Израиля за операцию по устранению лидеров ХАМАС. Президент США Дональд Трамп назвал удары по Катару «несчастным случаем» после разговора с премьером.

    Ранее палестинские группы во главе с ХАМАС выступили против иностранной опеки в Газе

    Израильские военные провели первый этап передислокации в Газе в рамках соглашения о перемирии и освобождении заложников.

    Власти сектора Газа решили разместить подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территориях для поддержания порядка.

    Посредники из Египта, Катара, Турции и администрация США дали ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий.

    9 октября 2025, 12:25 • Новости дня
    Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа

    Режим прекращения огня начал действовать между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, сообщил портал Ynet.

    Портал Ynet сообщил, что Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, передает ТАСС.

    Договоренность предусматривает прекращение активных боевых действий между сторонами.

    Источник агентства Reuters сообщил, что в течение ближайших 72 часов представители ХАМАС должны передать израильским властям всех оставшихся в живых заложников. В рамках соглашения Армия обороны Израиля в течение суток начнет частичный вывод своих подразделений из сектора Газа.

    Также подчеркивается, что режим прекращения огня вступает в силу только после официального одобрения соглашения с ХАМАС правительством Израиля.

    Ранее Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана президента США Дональда Трампа.

    В северных районах Газы продолжались авиаудары, несмотря на объявление о договоренности.

    Дональд Трамп подчеркнул, что израильские заложники должны вернуться из сектора Газа в понедельник.

    10 октября 2025, 01:34 • Новости дня
    Кабмин Израиля одобрил план освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Кабинет министров Израиля согласовал сделку, предусматривающую освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера.

    «Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников – и живых, и погибших», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Данное решение должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа. Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии, что боевые действия не возобновятся. Позднее израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    10 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Израиль прекратил авиаудары по сектору Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Израиля остановили проведение атак с воздуха по сектору Газа, сообщает Al Jazeera.

    По информации Al Jazeera, завершение атак зафиксировано после решения правительства Израиля одобрить соглашение о прекращении огня, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Израиля согласовал сделку по освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. До этого израильские военные заявили, что ликвидировали палестинских радикалов в секторе Газа.

    9 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    ХАМАС: Израиль начнет отводить войска из сектора Газа в пятницу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные должны приступить к отводу своих частей от основных городов сектора Газа в пятницу, сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

    Отвод планируется начать 10 октября, вероятно, ночью будут какие-то приготовления, указал Хамдан телеканалу Al Araby, передает ТАСС.

    «Предполагается, что он начнется завтра. Возможно, ночью будут какие-то приготовления к этому, поэтому отвод войск должен начаться завтра», – сказа он, отвечая на вопрос о том, когда Израиль начнет вывод своих вооруженных сил из сектора Газа.

    Напомним, 9 октября начался режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    10 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Израиль завершил первый этап передислокации войск в Газе

    Израильская армия завершила передислокацию войск в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Израиля осуществили первый этап передислокации в Газе, что связано с соглашением о прекращении огня и освобождении заложников.

    Армия Израиля завершила первый этап передислокации войск в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    По словам Уиткоффа, после завершения этого этапа был запущен 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен освободить удерживаемых израильских заложников. Он уточнил, что реализация договоренностей о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами происходит в соответствии с утвержденным графиком.

    Ранее о прекращении огня в Газе договорились при посредничестве международных партнеров, что позволило начать поэтапную передислокацию израильских войск и подготовку к обмену заложниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках поддержанного США плана, даже силовым путем.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территориях.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила жителям сектора Газа возвращаться в северные районы анклава после начала режима прекращения огня.

    10 октября 2025, 11:00 • Новости дня
    Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников

    Израиль: Заложники вернутся 13-14 октября

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возвращение граждан Израиля, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели, сообщил советник офиса премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    Заложники будут возвращены в Израиль в понедельник или вторник, сообщил Гендельман, передает ТАСС.

    В обмен Израиль выпустит 250 осужденных за терроризм и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

    Катар и Турция войдут в международную миссию по контролю за соблюдением сделки по Газе и поиску тел погибших. Гендельман сообщил, что эти страны будут участвовать в миссии, чтобы следить за реализацией соглашения и содействовать в поиске тел.

    Ранее израильское правительство согласовало сделку, предусматривающую освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    Напомним, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили ХАМАС гарантии, что боевые действия не возобновятся.

    Израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    11 октября 2025, 22:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал Соглашения Авраама противоречащими идеалам страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал Соглашения Авраама (договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, которые были подписаны в 2020–2021 годах), противоречащими идеалам страны, из-за чего исламская республика к ним никогда не присоединится.

    «Президент США Дональд Трамп обычно выражает интересующие его вопросы в разных форматах. Хотя Соглашения Авраама и связаны неразрывно со святым именем, их основа коварна: это план лишить палестинский народ его законных прав, признать фальшивый оккупационный режим и нормализовать отношения с оккупационным, преступным, геноцидным и детоубийственным режимом», – приводит слова Арагчи агентство IRNA.

    По его словам, позиция Исламской Республики Иран была совершенно ясна с самого начала и остается такой: этот план не соответствует идеалам страны, и так останется навсегда.

    Глава МИД Ирана поделился сомнениями и в отношении обещаний США по восстановлению Газы и нормализации жизни в анклаве.

    «Сомнения есть не только у нас, практически все иностранные официальные лица, с которыми я разговариваю, включая многих министров иностранных дел стран региона, все выражают сомнения относительно следующих этапов этого соглашения. Именно поэтому, если вы обратите внимание, все региональные официальные лица, те, кто участвовал в переговорах о прекращении огня, и даже силы сопротивления, сейчас говорят только о первой фазе», – сказал он.

    Совершенно очевидно, подчеркнул министр, что после завершения первой фазы начнутся более сложные этапы, и тогда станет ясно, в какой степени американские официальные лица и другие стороны будут придерживаться данных ими заявлений и обещаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС.

    10 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Politico: Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер останутся в Израиле на выходные, чтобы контролировать реализацию соглашения о перемирии, сообщает Politico.

    По данным издания, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер останутся в Израиле до конца предстоящих выходных, чтобы обеспечить выполнение первого этапа сделки по перемирию в секторе Газа, передает ТАСС.

    Американский чиновник заявил, что «сохраняется множество сценариев того, как все может пойти под откос». По его словам, США «держат руку на пульсе», чтобы гарантировать, что все выполняют свои обязательства, также Вашингтон считает, что любое недопонимание можно быстро обсудить и устранить».

    По информации Politico, именно подключение Уиткоффа и Кушнера дало необходимый импульс переговорам, которые до этого шли крайне медленно и сопровождались взаимными отказами от уступок. Решающий этап переговоров начался в среду – к обсуждению также присоединился премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, что позволило оказать давление на обе стороны и ускорить процесс.

    Ожидается, что президент США Дональд Трамп может посетить Израиль в воскресенье, где планирует выступить в Кнессете, встретиться с семьями заложников, удерживаемых ХАМАС, а также наблюдать за освобождением части заложников. Однако, по словам источников, эти планы постоянно меняются и пока не окончательны.

    В ночь на четверг Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта подписали договоренности о первом этапе мирного плана. Он предусматривает скорое освобождение заложников, отвод израильских войск до согласованной линии в Газе, а также освобождение значительного числа палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на освобождение заложников.

    Ранее Израиль прекратил авиаудары по сектору Газа. Кабинет министров Израиля согласовал сделку по освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    Напомним, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа.

    Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии, что боевые действия не возобновятся.

    Следить за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут силы США, уже размещенные на Ближнем Востоке.

