В аэропорту Израиля расстелили красную дорожку к предстоящему визиту Трампа
Власти Израиля завершили масштабные приготовления к ожидаемому в понедельник визиту президента США Дональда Трампа, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского министерства обороны.
«Департамент министерства обороны, отвечающий за организацию приема президента США в аэропорту Бен-Гурион, в последние дни завершил подготовку к визиту», – сообщила пресс-служба израильского ведомства, передает РИА «Новости».
Для торжественной встречи в аэропорту Бен-Гурион расстелили 50-метровую красную дорожку. Также установили специальную сцену для представителей СМИ и вывесили десятки израильских и американских флагов. Все эти меры подчеркивают важность предстоящего приезда.
Ранее председатель парламента Израиля (кнессета) Амир Охана официально пригласил Трампа выступить в кнессете на следующей неделе. Это выступление должно совпасть с обсуждением сделки по Газе. Визит американского лидера может стать ключевым моментом для региона.
Краткосрочный визит Трампа, как ожидается, состоится в понедельник. Его приезд потенциально может совпасть с началом первого этапа его мирного плана. Этот план направлен на прекращение двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские дипломаты Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для контроля за соблюдением перемирия.