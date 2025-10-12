Международный день астрономии и День кадрового работника России отмечается 12 октября

Международный день астрономии и День кадровика отмечается 12 октября

Tекст: Ирма Каплан

Международный день астрономии отмечается весной и осенью. Осеннее торжество любителей звезд приходится на 12 октября. Как пишет Calend.ru, начало празднику положил энтузиаст из американской Калифорнии в 1973 году. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Дуглас Бергер решил установить доступные телескопы в многолюдных местах и так объединить настоящих любителей астрономии под девизом «Несущие астрономию людям»!

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России каждое второе воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 12 октября. Как отметил в поздравительном обращении президент России Владимир Путин, труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является опорой суверенитета страны.

Еще одно двойное торжество в календаре – День кадрового работника, который, как и астрономический, отмечается весной и осенью. На Всероссийском кадровом конгрессе в 2005 году решили установить профпраздник для кадровых специалистов 24 мая, так как в 1835 году Правительство Российской империи выпустило постановление для регулирования трудовых отношений между владельцами промышленных компаний и наемными рабочими, напоминает «Профкадровик».

Позже, 12 октября 1918 года Нарком юстиции утвердил инструкцию, при которой появились первые кадровые отделы. С тех пор стали отмечать праздник кадровиков и возникла двойственность профпраздников.

Медицинские сотрудники и работники Министерства внутренних дел России 12 октября отмечают профессиональный праздник – День медицинской службы МВД России.

«После революции 1917 года правоохранительная система страны обретает свои собственные медицинские учреждения лишь в 1921 году, когда 12 октября был издан приказ об организации приемных покоев для милиционеров, что является «...необходимым условием правильной организации милиции и ее успешного дальнейшего развития», говорилось в приказе. Эта дата стала отправной точкой создания современной медицинской службы Министерства внутренних дел России» – напомнили в челябинском отделении «Офицеров России».

Также 12 октября отмечается Вceмиpный дeнь бopьбы c apтpитoм, Международный день дайвера, День логиста, Всемирный воздушных змеев, а в США в это воскресенье отпразднуют День фермеров и День сбережений, в Армении – День урожая, в Германии – День бабушек, в Индонезии – День музея.

Имeнины за праздничным пирогом 12 октября отмечают Кипpиaн, Ивaн, Фeoфaн, Евcтaxий и Мaкcимильян.