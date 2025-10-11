Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Орбан опубликовал видео о смартфоне с украинским шпионским приложением
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил видео, где Зеленский презентует смартфон с шпионским приложением, названным в честь партии «Тиса».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил сгенерированную нейросетью видеозапись, где Владимир Зеленский презентует «тисафон» – смартфон с украинским шпионским приложением, сообщает РИА «Новости».
Название устройства отсылает к венгерской оппозиционной партии «Тиса», которую поддерживает Брюссель. В ролике «Зеленский» говорит на венгерском языке с выраженным украинским акцентом и заявляет: «А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. Тисафон. Сделано на Украине. Дистрибьютер Петер Мадьяр». На экране смартфона видны герб Украины и эмблема партии «Тиса», а лидер оппозиции Петер Мадьяр сидит в зале и аплодирует.
Ранее Орбан утверждал, что украинские спецслужбы внедряются в венгерское общество, чтобы привести к власти партию «Тиса» на выборах 2026 года, что откроет путь для вступления Украины в Евросоюз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз не соответствуют реальности и требуют единогласного одобрения стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил отказ страны поддерживать интеграцию Украины в Евросоюз.