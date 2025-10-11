  • Новость часаПодполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    США признали отставание от России в стратегической сфере
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю
    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из Китая с ноября
    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    Медведев вручил Ким Чен Ыну письмо Ким Ир Сена Сталину
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    11 октября 2025, 10:38 • Новости дня

    Корабли Европы уступили азиатским из-за запрета инновационной краски

    FT: Корабли ЕС проигрывают азиатским в скорости из-за отказа от новой краски

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские суда теряют конкурентоспособность по сравнению с азиатскими из-за невозможности применять инновационную краску, способную снизить расход топлива почти на 40%., пишет газета Financial Times.

    Европейские корабли уступают азиатским по скорости и экономичности из-за отказа Евросоюза разрешить использование инновационной краски, сообщает Financial Times.

    Газета ссылается на источники в отрасли, которые отмечают, что из-за этого суда в Европе тратят больше топлива и не могут конкурировать с азиатскими на равных условиях, отмечает ТАСС.

    Разработку запатентовал шведский стартап I-tech. Вещество медетомидин, обычно применяемое как седативное средство, оказалось эффективным для защиты днищ кораблей: оно активизирует ракообразных, не давая им крепиться к корпусу судна, что предотвращает обрастание ракушками и снижает сопротивление. Специалисты объяснили, что если 10% корпуса покрыто ракушками, топливные затраты могут вырасти на 40% при сохранении скорости.

    I-tech подала заявку на одобрение своей технологии в Евросоюзе еще в 2009 году, но из-за бюрократических сложностей разрешения так и не получила. Более 90% продаж компании приходится на рынки Китая, Южной Кореи и Японии, где инновационную краску уже активно используют.

    Напомним, в сентябре в Японии прошло успешное испытание рельсовой пушки на экспериментальном военном судне.

    В июле Тайвань спустил на воду новый корвет-невидимку собственного производства.

    10 октября 2025, 12:20 • Новости дня
    Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет активов России
    Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет активов России
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sergey Kohl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

    Германский концерн Rheinmetall поставит Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 35, сообщает ТАСС.

    В официальном заявлении Rheinmetall говорится: «Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО малой дальности Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Финансирование поставок систем осуществляется одной из стран ЕС за счет доходов от замороженных активов России». Производство и интеграция комплексов будут выполнены Rheinmetall Italia SpA в Риме.

    Skyranger 35 представляет собой турельную систему ПВО малой дальности, оснащённую 35-миллиметровой пушкой с номинальной скорострельностью до 1 тыс. выстрелов в минуту. Эффективная дальность действия установки достигает 4 тыс. метров. Система предназначена для противодействия беспилотникам и другим воздушным угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Rheinmetall назвал Украину «двигателем роста» для своих продаж. Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger до 2030 года. Rheinmetall объявил о строительстве нового завода боеприпасов в Латвии.

    10 октября 2025, 08:09 • Новости дня
    Ростех сообщил о старте испытаний Як-130М
    Ростех сообщил о старте испытаний Як-130М
    @ rostecru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иркутский авиационный завод завершил строительство первого образца модернизированного Як-130М, оснащенного современными системами вооружения и связи, вскоре начнутся его испытания, сообщили в Ростехе.

    Опытный образец учебно-боевого Як-130М уже отправлен на наземные и летные испытания, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Одновременно ведется сборка еще двух аналогичных самолетов.

    В ходе испытаний на Як-130М будут протестированы новые и модернизированные системы, подтверждающие заявленные характеристики. Большинство обновленного оборудования было разработано в кооперации предприятий Ростеха. После завершения наземной проверки самолет начнут готовить к первому полету.

    «Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух-воздух» и высокоточными авиационными средствами поражения класса «воздух-поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета», – указали в корпорации.

    Модернизированный Як-130М создан на базе Як-130. Главная задача обновления – расширение боевого потенциала машины. Интеграция новых бортовых систем позволит использовать Як-130М для учебных и боевых задач круглосуточно и в сложных погодных условиях.

    На самолет установлены бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, комплекс обороны «Президент-С130» и средства связи КСС-130.

    В феврале на авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Самолет представили в августе 2024 года.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    9 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    «Калашников» досрочно отгрузил крупную партию автоматов АК-12К

    Концерн «Калашников» досрочно поставил войскам укороченные автоматы АК-12К

    «Калашников» досрочно отгрузил крупную партию автоматов АК-12К
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Укороченные автоматы АК-12К калибра 5,45 мм, созданные специально для штурмовых и разведывательных подразделений ВДВ, были досрочно поставлены в войска.

    Концерн «Калашников» досрочно выполнил контракт на поставку крупной партии укороченных автоматов АК-12К под патрон 5,45х39 мм, сообщает ТАСС.

    Генеральный директор компании Алан Лушников заявил: «Калашников» оперативно отреагировал на запрос заказчика: мы в кратчайшие сроки освоили выпуск укороченных АК-12К. Более того, новейшие изделия досрочно отгружены потребителю».

    Модель АК-12К с укороченным стволом была создана в 2024 году по специальному запросу штурмовых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск. В концерне отмечают, что новый автомат отличается повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также надежностью при использовании в условиях городской застройки и в окопах, что особенно важно для боя на коротких дистанциях.

    В зоне спецоперации на Украине оружие уже прошло боевое испытание и получило высокие оценки от военнослужащих. По итогам инспекции министра обороны Андрея Белоусова в группировке «Днепр» в июле этого года было принято решение совместно с концерном проработать возможность расширения поставок как АК-12К, так и ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20 в подразделения ВДВ и штурмовые части других группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» начал изготовление модернизированных автоматов АК-308 на экспорт.

    В сентябре компания выпустила первую партию компактных автоматов АМ-17.

    Концерн также оснастил беспилотник СКАТ 350 М новой инфракрасной камерой.

    9 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Defense News: ВМС США ремонтировали самолеты деталями со списанной техники
    Defense News: ВМС США ремонтировали самолеты деталями со списанной техники
    @ REUTERS/Hugh Gentry

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские ВМС вынуждены использовать запчасти со списанной техники для ремонта из-за проблем с системой закупок, сообщает портал Defense News со ссылкой на доклад Счетной палаты США (GAO).

    ВМС США для ремонта своей техники используют запчасти со списанного оборудования, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense News.

    В публикации отмечается, что причиной такой ситуации являются существенные недостатки в системе закупок запчастей, что значительно увеличивает сроки обслуживания и ремонта. ВМС поддерживают боеготовность, приспосабливая детали со своих же самолетов и подводных лодок в случае задержек с поставками новых комплектующих.

    По оценке GAO, подобная практика «затыкания дыр» может спровоцировать ощутимый рост затрат на техническое обслуживание. Это также может привести к увеличению рабочей нагрузки персонала и снижению общей эксплуатационной готовности военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что развертывание Военно-морских сил США у побережья страны является агрессией против Венесуэлы. The Wall Street Journal сообщила, что ВМС США планируют провести парад для Дональда Трампа. Военный истребитель Super Hornet ВМС США разбился у побережья штата Вирджиния.

    10 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о рывке ВС России и заходе в Константиновку ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская армия, совершив рывок, вошла в Константиновку Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на окраины данного населенного пункта», – рассказал он РИА «Новости» сославшись на свои источники.

    По словам Марочко, ожесточенные бои идут на восточных окраинах Константиновки, поэтому говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    10 октября 2025, 06:57 • Новости дня
    Минобороны раскрыло тайну названия первой «звериной» подлодки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    История появления названия атомной подлодки «Пантера» связана с инициативой экипажа и заводских художников, украсивших корабль черным силуэтом пантеры, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, атомная подводная лодка «Пантера» получила свое название благодаря инициативе заводских художников, которые 35 лет назад нанесли черный силуэт пантеры и соответствующую надпись на носовую часть корабля перед выводом из эллинга, сообщает ТАСС. Официального согласования с Военно-морским флотом тогда не было, однако позже имя было утверждено приказом Главнокомандующего ВМФ Владимира Чернавина.

    В Министерстве обороны рассказали, что решение о названии возникло среди самого экипажа в начале 1990 года. Командир АПЛ Василий Михальчук вместе с офицерами предложили назвать лодку «Пантера» в честь подлодки, потопившей британский эсминец «Виттория» в 1919 году, и тем самым открывшей боевой счет советских подводников.

    Нанесение изображения и надписи вызвало дополнительное рассмотрение: на имя командующего Северным флотом было направлено обращение о присвоении кораблю имени «Пантера», а начальнику политуправления ВМФ направили фотографию с рисунком и просьбу экипажа. Инициатива нашла одобрение, и правительственной телеграммой имя было закреплено за лодкой.

    Именно с «Пантеры» началась традиция присвоения «звериных» имен другим подлодкам проекта 971: после нее появились «Волк», «Леопард», «Тигр», «Вепрь» и «Гепард». Позже кораблям третьего и четвертого поколений стали присваивать имена городов, князей и выдающихся личностей. Сейчас присвоение имен собственных атомным подводным лодкам находится в ведении Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сроки возвращения в строй атомной подводной лодки «Тигр» назвали. АПЛ «Леопард» вывели из эллинга Центра судоремонта «Звездочка». Подлодка «Пантера» вышла в море на ходовые испытания.

    10 октября 2025, 08:47 • Новости дня
    Балтийский флот провел учения с пусками ракет «Оникс»
    Балтийский флот провел учения с пусками ракет «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Балтийский флот провел масштабное учение на побережье Финского залива с электронными пусками ракет «Оникс» по морским и наземным целям условного противника, сообщила пресс-служба флота.

    Учение по развертыванию комплексов «Бастион» и нанесению ударов по кораблям и объектам условного противника прошло на побережье Финского залива, передает «Интерфакс».

    В тренировке участвовали береговые комплексы Ленинградской военно-морской базы. По данным пресс-службы флота, радиотехнические средства позволили обнаружить цели в море и выполнить электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по имитируемой группировке кораблей противника.

    Военнослужащие берегового ракетного подразделения также осуществили одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и аэродромам условного противника на значительном удалении.

    В ходе учения экипажи сдавали нормативы по маршу в позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций. Дополнительно была отработана тактика применения оружия в условиях авиаударов и использования условным противником диверсионно-разведывательных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Балтийского флота поразили учебные цели в Балтийском море во время учений. Военные моряки использовали практическую торпеду по условной подводной цели у побережья Калининградской области. Военно-морской флот России провел учения по защите судоходства в акватории Балтийского моря.

    10 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в спецоперации на стороне России

    Жителя Узбекистана, участвовавшего в СВО, приговорили к трем годам за наемничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Пахтачийский районный суд Самаркандской области вынес приговор местному жителю, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины, приговорив его к лишению свободы.

    Как сообщает ТАСС, 27-летний мужчина из Узбекистана был признан виновным по статье о наемничестве за участие в боевых действиях на стороне России против Украины.

    Согласно материалам суда, в 2019 году он приехал в Россию на заработки, а в 2021 году был осужден в Челябинской области за незаконный оборот наркотиков и отбывал срок в колонии строгого режима.

    В 2024 году, по его словам, он согласился участвовать в военных действиях против Украины по предложению правоохранительных органов, рассчитывая на освобождение, получение российского гражданства и денежное вознаграждение.

    После освобождения мужчина прошел военную подготовку в Луганске и воевал в составе российских войск в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях, где получил ранение и был госпитализирован.

    Вернувшись в марте 2025 года в Узбекистан, он добровольно явился в отдел внутренних дел. Суд приговорил его к трем годам заключения по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадец Дилан Мордант получил четырнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима в России за участие в боях на стороне ВСУ.

    Грузинский наемник Михаил Поладашвили признан виновным в наемничестве и приговорен к 14 годам строгого режима. Срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлен по решению суда в Москве.

    10 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Сальдо сообщил о бегстве киевской «власти» с Херсонщины

    Сальдо заявил о переезде киевской администрации с Херсонщины в Николаев

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Владимир Сальдо отметил, что эвакуация граждан с правобережья Херсонской области не проводится, несмотря на уход администрации.

    О бегстве киевской администрации с правобережья Херсонской области в Николаев сообщил губернатор Владимир Сальдо, передает ТАСС. По его словам, они фактически покинули регион и скрываются теперь в Николаеве. По его словам, украинские чиновники не занимаются эвакуацией мирных жителей с подконтрольной им территории.

    «Киевская «власть» фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по цеху производства беспилотников ВСУ в районе Херсона. Местные жители в Херсоне и Запорожье сообщают российским военным адреса домов, где прячутся подразделения ВСУ.

    В третью годовщину референдума о присоединении к России глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил уверенность жителей в правильности решения о присоединении к России.

    9 октября 2025, 13:29 • Новости дня
    Россия допустила возобновление переговоров с Индией по С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская сторона допускает возобновление переговоров с Индией относительно дополнительных поставок зенитных ракетных систем С-400, учитывая высокий интерес Дели к этим ПВО, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

    Шугаев сообщил, что Россия не исключает возвращения к переговорам с Индией по поводу дополнительных поставок С-400, передает ТАСС.

    Он отметил: «У нас существует опцион по первому контракту, который предполагает возможное заключение контрактов на дополнительные системы ПВО. Я не могу подтвердить, что сегодня мы заключили какой-либо контракт. Заинтересованность индийской стороны в системах ПВО, естественно, достаточно высокая. Поэтому не исключаем, что у нас возобновятся переговоры в том числе и по этим системам».

    Ранее индийские СМИ писали о возможных переговорах по поставке еще пяти комплексов С-400, чтобы усилить оборонительные рубежи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке зенитных ракетных комплексов С-500. Власти страны планируют приобрести еще пять российских комплексов С-400 до декабря. Индия также рассматривает возможность новых закупок как С-400, так и С-500.

    10 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    Норвегия объявила о старте программы борьбы с БПЛА за 150 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвежские вооруженные силы намерены в течение 10 лет вложить 1,5 млрд крон (148,9 млн долларов) в создание единой системы борьбы с беспилотниками, заявил командующий сухопутными войсками страны Ларс Лервик.

    По его словам, вооруженные силы Норвегии запустили десятилетнюю программу по борьбе с беспилотниками стоимостью около 1,5 млрд крон, передает ТАСС. Лервик сообщил, что цель инициативы – постоянно внедрять инновации, проводить испытания и при необходимости расширять проект. По его словам, новая система позволит управлять разными средствами противодействия БПЛА с помощью единого оператора, что повысит эффективность обороны.

    В настоящее время у сухопутных войск Норвегии есть три системы борьбы с беспилотниками, однако их работа осуществляется при поддержке полиции. Новая программа направлена на интеграцию всех средств в единую систему управления.

    Министр обороны Норвегии Туре Саннвик отметил, что план по БПЛА может быть представлен в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов возле аэропорта. Дания и Норвегия начали расследование инцидентов с беспилотниками над аэропортами Копенгагена и Осло. Беспилотники, которые атаковали Мурманскую область, прилетели со стороны Норвегии.

    10 октября 2025, 09:38 • Новости дня
    Handelsblatt: Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger к 2030 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера шестью сотнями комплексов Skyranger, что должно повысить уровень защиты от беспилотников, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в министерстве обороны ФРГ.

    Правительство Германии планирует закупить 600 современных систем борьбы с дронами Skyranger для усиления оснащения бундесвера, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Решение обусловлено необходимостью повышения обороноспособности армии.

    Как отмечает издание, все комплексы должны поступить в войска к 2030 году. Для реализации этого масштабного заказа оборонные концерны Rheinmetall и Hensoldt намерены расширить свои производственные мощности.

    С 2027 года компания Hensoldt собирается ежегодно выпускать около 1 тыс. радаров, входящих в оснащение Skyranger. Эти меры позволят обеспечить своевременную поставку заявленного объема систем для немецкой армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с беспилотниками на сумму 150 млн долларов. МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за активности дронов.

    11 октября 2025, 02:18 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о ситуации в Северске ДНР

    Военный эксперт Марочко рассказал о ситуации в Северске ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики (ДНР), в городе начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Северске начались полноценные городские бои, поскольку с северной части наши военнослужащие уже малыми маневренными группами начинают работать в городе», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска продвигаются, несмотря на «ожесточенное сопротивление» ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям украинских военных под Северском в ДНР. В районе Северска российские подразделения за сутки расширили зону контроля, установив огневой контроль над значительной частью водоема Поселковый.

    11 октября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении идут бои с участием артиллерии и авиации ВС России, на правом фланге штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам на 300 м и закрепились, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Командование 71 оебр, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС России. Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев», – рассказали российские военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    ВСУ на Сумском направлении пытались провести пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225 ошп и четыре в прилегающих лесополосах силами 71 оебр, но комплексным огнем все атаки быыли отражены, уничтожено до 90% личного состава  штурмовых групп ВСУ и ББМ «Хамви», рассказали бойцы.

    На Харьковском направлении, в лесу западнее Синельниково, «Северяне» заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске продолжили продвижение на левом берегу реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, продвинувшись в целом на расстояние до 600 м.

    На участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и артиллерии «Северяне» продвинулись на 900 м, уничтожив ударами высокоточного оружия позиции ВСУ в районе Двуречанского.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.

    Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    11 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    В Белоруссии проверили боеготовность армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Белоруссии переводятся в высшую степень готовности в рамках масштабной проверки, которая проходит по поручению главы государства, сообщила пресс-служба ведомства.

    Министерство обороны Белоруссии начало комплексную проверку вооруженных сил с приведением их в высшую степень готовности, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что мероприятия проводятся по поручению главнокомандующего вооруженными силами – президента Белоруссии. В рамках проверки отдельные подразделения будут переведены в состояние боевой готовности, выдвинутся в назначенные районы и выполнят задачи, определенные в распоряжении.

    Проверка проходит под руководством государственного секретариата Совета безопасности республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко предложил создать женские полки в белорусской армии. В учениях «Запад-2025» приняли участие 57 тыс. военных России и Белоруссии. Владимир Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в учениях «Запад-2025».

    Президент Грузии рассказал об американском ярлыке «русский» к закону о прозрачности
    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    Захарова высмеяла желание Тихановского выучить английский для общения с политиками
    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы
    В Госдуме раскрыли схемы мошенничества с поверкой счетчиков ЖКХ
    Джоли призналась, как в одночасье лишилась родового гнезда из-за Питта

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе

    Вашингтон предложил запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через территорию России, посчитав, что это создает неравные условия для конкуренции с американскими перевозчиками. В Пекине инициативу назвали недальновидной и предупредили о возможных последствиях для мировой авиации. Продолжат ли китайские самолеты летать над Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

