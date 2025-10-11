Корабли Европы уступили азиатским из-за запрета инновационной краски

FT: Корабли ЕС проигрывают азиатским в скорости из-за отказа от новой краски

Tекст: Мария Иванова

Европейские корабли уступают азиатским по скорости и экономичности из-за отказа Евросоюза разрешить использование инновационной краски, сообщает Financial Times.

Газета ссылается на источники в отрасли, которые отмечают, что из-за этого суда в Европе тратят больше топлива и не могут конкурировать с азиатскими на равных условиях, отмечает ТАСС.

Разработку запатентовал шведский стартап I-tech. Вещество медетомидин, обычно применяемое как седативное средство, оказалось эффективным для защиты днищ кораблей: оно активизирует ракообразных, не давая им крепиться к корпусу судна, что предотвращает обрастание ракушками и снижает сопротивление. Специалисты объяснили, что если 10% корпуса покрыто ракушками, топливные затраты могут вырасти на 40% при сохранении скорости.

I-tech подала заявку на одобрение своей технологии в Евросоюзе еще в 2009 году, но из-за бюрократических сложностей разрешения так и не получила. Более 90% продаж компании приходится на рынки Китая, Южной Кореи и Японии, где инновационную краску уже активно используют.

