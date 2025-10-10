Президент Узбекистана: СНГ проявило себя стабильной структурой

Мирзиеев предложил усилить координацию ведомств и спецслужб стран СНГ

Tекст: Елизавета Шишкова

СНГ проявляет себя как стабильная и необходимая структура в условиях глобальной нестабильности, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств Содружества. Пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов опубликовал заявление президента в своем Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что формат СНГ остается актуальным, и предложил сосредоточиться на практических направлениях сотрудничества между странами объединения.

На том же заседании в Душанбе Мирзиеев уделил отдельное внимание вопросам безопасности. По его словам, стране следует усилить координацию между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами государств СНГ для эффективного противодействия современным вызовам.

Такое предложение, по мнению президента, поможет повысить уровень взаимодействия и оперативного обмена информацией между странами Содружества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главы стран СНГ на заседании в узком формате обстоятельно обсудили ключевые направления сотрудничества и приняли важные решения.

На саммите в Душанбе главы стран СНГ договорились о совместных мерах против терроризма, укреплении границ и развитии энергетической безопасности.

Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе утвердили новый формат сотрудничества.