Президент Узбекистана: СНГ проявило себя стабильной структурой
Мирзиеев предложил усилить координацию ведомств и спецслужб стран СНГ
Содружество Независимых Государств демонстрирует свою устойчивость, поэтому странам необходимо усилить координацию ведомств и спецслужб, заявил на заседании Совета глав государств Содружества президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
СНГ проявляет себя как стабильная и необходимая структура в условиях глобальной нестабильности, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств Содружества. Пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов опубликовал заявление президента в своем Telegram-канале.
Глава государства подчеркнул, что формат СНГ остается актуальным, и предложил сосредоточиться на практических направлениях сотрудничества между странами объединения.
На том же заседании в Душанбе Мирзиеев уделил отдельное внимание вопросам безопасности. По его словам, стране следует усилить координацию между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами государств СНГ для эффективного противодействия современным вызовам.
Такое предложение, по мнению президента, поможет повысить уровень взаимодействия и оперативного обмена информацией между странами Содружества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главы стран СНГ на заседании в узком формате обстоятельно обсудили ключевые направления сотрудничества и приняли важные решения.
На саммите в Душанбе главы стран СНГ договорились о совместных мерах против терроризма, укреплении границ и развитии энергетической безопасности.
Лидеры стран СНГ на саммите в Душанбе утвердили новый формат сотрудничества.