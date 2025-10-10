На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Путин высоко оценил организацию Игр стран Содружества
Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость спортивного сотрудничества между странами СНГ, отметив успешное проведение Игр стран Содружества в Азербайджане и участие российской команды.
Президент России Владимир Путин высоко оценил организацию Игр стран Содружества, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, он подчеркнул важность гуманитарного взаимодействия и отметил вклад коллег в проведение спортивных соревнований.
«Я уже сказал о важности нашего взаимодействия на гуманитарном треке. Тоже коллеги упоминали о спортивных соревнованиях, Игры стран Содружества только что были проведены в Азербайджане. Это большая работа, и она, конечно, заслуживает всяческого внимания со стороны всех наших государств и поддержки», – заявил российский лидер.
Путин особо подчеркнул, что в соревнованиях приняла участие и большая команда российских атлетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите СНГ. Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ. Лидеры стран СНГ провели краткую беседу перед началом саммита в Душанбе.