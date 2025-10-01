Гросси заявил о нестабильности ситуации на Запорожской АЭС

Tекст: Ольга Иванова

Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной с точки зрения ядерной безопасности, несмотря на то, что сейчас объект работает благодаря аварийным дизельным генераторам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По его словам, «нет непосредственной опасности, пока генераторы работают, но это неустойчивая ситуация». Он добавил, что «ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии».

В релизе МАГАТЭ отмечается, что технический персонал и необходимые запчасти для ремонта поврежденной линии напряжением 750 киловольт на станции имеются, однако приступить к работам пока не удается из-за военных действий в районе ЗАЭС. Это создает дополнительные риски для стабильной работы объекта.

Агентство также уточняет, что на станции имеются топливные запасы, которых достаточно более чем на 10 дней работы в нынешних условиях. Этот уровень запаса поддерживается за счет регулярных поставок топлива на объект, что позволяет пока обеспечивать его электроснабжение в критической ситуации.

Напомним, на прошлой неделе Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения.

Ранее директор ЗАЭС заявил о возможности обеспечивать энергоснабжение станции.